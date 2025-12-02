SIPRI опубликовал рейтинг Топ-100 оборонных компаний по доходам от продажи оружия

ЦАМТО, 1 декабря. Согласно отчету SIPRI, доходы от продажи оружия и предоставления военных услуг 100 крупнейших мировых компаний-производителей оружия в 2024 году выросли на 5,9% и достигли рекордной суммы в 679 млрд. долл.

Как отмечается в пресс-релизе SIPRI от 1 декабря, в 2024 году доходы от продажи оружия резко выросли из-за увеличения спроса в связи с конфликтами на Украине и в секторе Газа, глобальной и региональной геополитической напряженности, постоянно растущих военных расходов. Впервые с 2018 года все пять крупнейших оружейных компаний увеличили свои доходы от продажи оружия.

Хотя основной рост наблюдался в компаниях, базирующихся в Европе и США, во всех регионах мира, представленных в Топ-100, также наблюдался рост по сравнению с предыдущим годом. Единственным исключением стала Азия и Океания, где спад темпов роста в китайской оружейной промышленности привел к снижению общего показателя по региону. Рост доходов и количества новых заказов побудил многие оружейные компании расширить производственные линии, увеличить мощности, открыть новые филиалы.

В 2024 году совокупная выручка от продажи оружия входящих в Топ-100 американских компаний выросла на 3,8%, достигнув 334 млрд. долл. При этом 30 из 39 представленных в рейтинге американских компаний увеличили свои доходы от продажи оружия. Среди них такие крупные производители, как Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.

Тем не менее, как отмечает SIPRI, повсеместные задержки и перерасход бюджета по-прежнему негативно сказываются на разработке и производстве ключевых программ. Несколько крупнейших производителей оружия в США столкнулись с перерасходом бюджета, что повышает неопределенность в отношении сроков поставки и развертывания новых основных систем вооружения и модернизации существующих.

Из 26 оружейных компаний, входящих в Топ-100 и базирующихся в Европе (за исключением России), 23 зафиксировали рост доходов от продажи оружия. Их совокупный доход от продажи оружия вырос на 13% и составил 151 млрд. долл. Этот рост был связан со спросом, вызванным конфликтом на Украине и якобы угрозой Западу со стороны России. Чешская компания Czechoslovak Group в 2024 году продемонстрировала самый резкий процентный рост доходов от продажи оружия среди всех компаний из списка Топ-100 – на 193%, до 3,6 млрд. долл. Украинское АО "Укроборонпром" увеличило доходы от продажи оружия на 41% до 3 млрд. долл.

Доходы России от продажи оружия растут, несмотря на санкции. Две входящие в Топ-100 российские компании, "Ростех" и "Объединенная судостроительная корпорация", увеличили совокупный доход от продажи оружия на 23% – до 31,2 млрд. долл., несмотря на международные санкции, которые привели к нехватке комплектующих. Внутренний спрос с лихвой компенсировал потери от некоторого сокращения экспорта.

Регион Азии и Океании стал единственным, где в 2024 году наблюдалось общее снижение доходов от продажи оружия среди 100 крупнейших оборонных компаний. Они упали до 130 млрд. долл., что на 1,2% меньше, чем в 2023 году. Однако в Азии и Океании картина была очень неоднородной. Региональное снижение произошло из-за общего падения доходов от продажи оружия на 10% у восьми китайских оружейных компаний, входящих в Топ-100. Наиболее заметным было снижение доходов от продажи оружия на 31% у компании NORINCO, основного производителя наземных систем вооружения в Китае.

В то же время, доходы от продажи оружия входящих в Топ-100 японских и южнокорейских компаний продолжали расти благодаря высокому спросу на их продукцию на внутреннем и европейском рынках. Пять японских компаний увеличили совокупный доход от продажи оружия на 40% – до 13,3 млрд. долл., а четыре южнокорейских производителя увеличили доход на 31% – до 14,1 млрд. долл. Крупнейшая южнокорейская оружейная компания Hanwha Group в 2024 году увеличила доходы от продажи оружия на 42%, причем более половины этой суммы пришлось на экспорт.

Впервые девять оружейных компаний из Топ-100 базируются на Ближнем Востоке, а их совокупный доход от продажи оружия составил 31 млрд. долл. Доход от продажи оружия в регионе вырос на 14%.

Три израильские оружейные компании, вошедшие в рейтинг, увеличили свой совокупный доход от продажи оружия на 16% – до 16,2 млрд. долл. В рейтинг 2024 года также вошли пять турецких оружейных компаний (совокупный доход от продажи оружия составил 10,1 млрд. долл., что на 11% больше, чем в 2023 году), после того как компания MKE впервые вошла в Топ-100. Государственный конгломерат EDGE Group из Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что в 2024 году доход от продажи оружия составил 4,7 млрд. долл.

Совокупный доход от продажи оружия трех входящих в Топ-100 индийских компаний вырос на 8,2% и составил 7,5 млрд. долл. благодаря внутренним заказам.

Совокупный доход от продажи оружия четырех немецких компаний, входящих в Топ-100, вырос на 36% и составил 14,9 млрд. долл. благодаря повышенному спросу на наземные системы противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику из-за якобы угрозы Западу со стороны России.

Американская компания SpaceX впервые попала в Топ-100 SIPRI после того, как ее доходы от продажи оружия выросли более чем в два раза по сравнению с 2023 годом и достигли 1,8 млрд. долл.

Впервые в Топ-100 попала индонезийская компания Defend ID, которая сообщила о росте доходов от продажи оружия на 39% – до 1,1 млрд. долл., что обусловлено консолидацией отрасли и увеличением внутренних закупок.