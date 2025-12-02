Индийские лётчики без труда перейдут на Су-57 - «Блумберг»

Источник изображения: topwar.ru

На этой неделе начнётся государственный визит президента России в Индию. Иностранная пресса на этом фоне выступает с прогнозами относительно того, какие темы для переговоров Нарендры Моди с Владимиром Путиным станут основными.

Американское информагентство «Блумберг» пишет о том, что, вероятно, будет обсуждаться будущий контракт в сфере оборонно-промышленного комплекса. В статье говорится, что Нью-Дели готовится закупать у России истребители пятого поколения Су-57, а также новейшие системы ПВО-ПРО С-500.

Bloomberg:

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Индия и Россия поддерживают особые и привилегированные отношения в рамках стратегического партнёрства, и ожидается, что Нью-Дели рассмотрит возможность расширения военного сотрудничества. Источники сообщили, что переговоры будут касаться истребителей Су-57 и новой версии системы противовоздушной обороны С-500, хотя в ходе визита не ожидается заключения каких-либо соглашений.

При этом утверждается, что непосредственно в ходе визита Владимира Путина в Дели контракт подписан не будет. Возможно подписание соглашений «о намерениях».

На данный момент Россия остаётся крупнейшим поставщиком вооружения для армии Индии. При этом Индия старается наращивать собственное производство и «диверсифицировать» поставки. Новейшие российские истребители необходимы Индии, чтобы расширить свой боевой авиапарк – в том числе на фоне известных напряжённых отношений с соседями, включая ядерный Пакистан.

На текущий момент в составе ВВС Индии примерно 180-190 российских истребителей и несколько батарей С-400.

«Блумберг» пишет, что индийские военные лётчики «без труда перейдут на пилотирование Су-57, так как прекрасно знакомы с российскими боевыми авиационными системами». Кроме того отмечается, что индийский концерн HAL способен заниматься ремонтом и техническим обслуживанием российских боевых самолётов различных модификаций.

Министр обороны Индии Р.К.Сингх:

Диалог будет сосредоточен и на расширении поставок ЗРК С-400 в Индию. Поставки будут осуществлены до 2027 года.