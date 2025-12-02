ЦАМТО, 1 декабря. Президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что Белград не поставлял оружие и боеприпасы ни Украине, ни России, но такое оружие могло оказаться в зоне конфликта из-за нарушения третьей стороной правила конечного пользователя, передает "РИА Новости".

Ранее, 8 ноября, президент Сербии сообщил, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в конце июня выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки. А.Вучич 4 ноября в Брюсселе на саммите о расширении ЕС сказал, что власти Сербии следят за тем, чтобы произведенные в стране боеприпасы не попадали на Украину, но иногда это происходит.

"Мы никогда не поставляли оружие и боеприпасы ни Украине, ни России. А если поставляли кому-либо, а там нарушили правило конечного пользователя и экспортировали в зону конфликта, то это происходит со всеми странами в мире. Не будем уже говорить о том, кто кого вооружал в Хорватии (во время войны 1992-1995 годов – ред.) и в других местах, не будем говорить о Черногории и всем остальном. У нашей страны много проблем, все хотят читать нам лекции", – сказал А.Вучич в воскресенье по телефону в эфире TV Informer.

Как напоминает агентство, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний, и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.

СВР ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого А.Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.

Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.