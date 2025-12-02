По-прежнему лучший в мире: Су-57 удерживает лидерство по лётным характеристикам даже с увеличенной ракетной нагрузкой (Military Watch Magazine, США)

MWM: Су-57 способен выполнять фигуры высшего пилотажа с полной загрузкой

Истребитель Су-57 способен выполнять фигуры высшего пилотажа с полным вооружением, пишет MWM. Увеличение веса не влияет на маневренность истребителя. Эта "изюминка" говорит о превосходстве российского самолета над большинством конкурентов.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал способность сохранять характерную для него высокую маневренность даже при оснащении дальнобойными ракетами класса "воздух-поверхность". Это подчеркивает его превосходство в лётно-технических характеристиках над подавляющим большинством самолетов-конкурентов. Заслуженный летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого Сергей Богдан высоко отметил характеристики боевой машины.

"Все специалисты знают, что наличие на борту оружия класса "воздух-поверхность" накладывает на любой самолет очень серьезные ограничения: по перегрузкам, углам атаки и в целом по маневренности. Мы показали, что даже при наличии такого оружия наш истребитель может вести маневренный воздушный бой с выходом на критические режимы. Демонстрируем в полном объеме все фигуры высшего пилотажа, и при этом самолет полностью вооружен. В этом и заключается изюминка", — передает его слова российское государственное информационное агентство ТАСС.

В эксклюзивном интервью ТАСС Богдан подчеркнул, что установка противорадиолокационных ракет значительно увеличивает вес Су-57, но, по всей видимости, практически не влияет на его лётные характеристики. "Наш комплекс пилотажа и так достаточно насыщен. В Дубае мы демонстрируем в полном объеме все фигуры высшего пилотажа, которые показывали ранее: критические режимы, штопорные вращения на "срывных" углах атаки. Но одну особенность всё же добавили: вся программа выполняется при наличии оружия на самолете", — рассказывает летчик-испытатель, имея в виду программу выступления на Дубайском авиасалоне.

Это было особенно примечательно, поскольку предсерийный образец, представленный на авиасалоне, был оснащен только промежуточными двигателями АЛ-41Ф-1, а не новыми, значительно более мощными АЛ-51Ф. Последние позволят добиться еще более высоких лётных характеристик. Ожидается, что в ближайшие два-три года подавляющее большинство боевых машин будет комплектоваться такими же моделями двигателей, что позволит развивать крейсерскую скорость, более чем в два раза превышающую скорость звука, без использования форсажа.

Авиашоу в Дубае, проходившее с 17 по 21 ноября, стало третьим международным выступлением Су-57 после дебюта на авиасалоне в китайском Чжухае в 2024 году и появления на выставке Aero India в феврале 2025 года. Официальная презентация истребителя с противорадиолокационными ракетами последовала за весьма успешным применением боевой машины на украинском театре военных действий. По версиям экспертов, там самолет был вооружен ракетами Х-58УШКЭ.

Сравнивая недавнюю демонстрацию Су-57 в Дубае с демонстрациями его зарубежных аналогов, летчик-испытатель Сергей Богдан отметил: "На авиашоу мы стараемся не пилотировать на больших скоростях. Все самолеты, что Rafale, что F-35, — на авиашоу разгоняются до очень больших скоростей, иногда близких к трансзвуковой. Это требует ухода самолета на большие расстояния от зрителей и большого количества времени. У F-35 показ продолжительностью в два раза дольше, чем у нас. У Су-57Э же достаточно емкий по содержанию пилотаж, и для зрителей, и для специалистов этого вполне достаточно. Они успевают увидеть все возможности самолета и не утомляются от однообразия похожих маневров".