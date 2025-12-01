БТС-002 - родной брат «Бурана»

26 ноября 2025 года в большом зале ДК г.о. Жуковский состоялся вечер, посвящённый 40-летию первого полёта атмосферного аналога космического корабля «Буран» – БТС-002. (Большой транспортный самолёт второй). Первый полет на нем 10 ноября 1985 года выполнили лётчики-испытатели ЛИИ И. П. Волк и Р. А. Станкявичюс. Затем к ним присоединились А. С. Левченко, А. В. Щукин, И. И. Бачурин и А. С. Бородай, которые входили в отряд космонавтов-испытателей для подготовки к полётам на корабле «Буран».

Они выполнили 24 испытательных полёта между 1985—1988 годами с общим налётом около 8 часов. Эти испытания позволили выполнить полностью автоматический орбитальный полёт «Бурана». В вечере памяти приняли участие лётчики и инженеры – участники испытаний БТС-002, которые поделились своими воспоминаниями.

Одним из участников этих испытаний был заслуженный лётчик-испытатель РФ Сергей Николаевич Тресвятский, ушедший из жизни полгода назад – 26 мая.

Сергей Николаевич Тресвятский. Источник: Валерий Агеев

Он был известен не только как выдающийся лётчик, но и как «летающий бард» – автор и исполнитель песен философской и гражданской тематики, которые прозвучали на вечере. Вел вечер историк авиации Андрей Симонов певица Анна Чернецкая.

40-летие полёта БТС-002. Источник: Валерий Агеев

В фойе ДК была развёрнута историко-документальная художественная выставка «Буран – крылатая легенда», организованная творческим объединением «Созвездие видений» совместно с Ассоциацией музеев космонавтики России. Как заявил куратор выставки Дмитрий Ярошеский, на ней представлены исторические газетные выпуски, документы, фотографии, посвященные полету «Бурана».

Источник: Валерий Агеев

Из истории вопроса

«Родной брат» «Бурана» БТС-002 был построен в 1984 году в цехах Тушинского машиностроительного завода (ТМЗ). При полном соответствии органов аэродинамического управления, массовых и других характеристик с ОК «Буран», БТС-002 имел отличия в аэродинамической компоновке: на нём устанавливались четыре ТРД АЛ-31 ОКБ им. А. М. Люльки, ПВД (приемник воздушного давления) и удлинённая передняя стойка шасси для обеспечения заданного стояночного угла.

Источник: Валерий Агеев

На БТС-002 отрабатывались все полетные программы планирования и приземления. Сначала в ручном режиме, когда кораблем полностью управляли опытные пилоты-испытатели. Начиная с 10 полета, совершались взлеты и посадки уже в полностью автоматическом режиме. Все режимы и алгоритмы работы летательного аппарата и его бортового компьютера были перенесены в сам «Буран».

Последний полет БТС-002 совершил 15 апреля 1988 года. Позже, после полета в 1988 году самого Бурана, БТС-002 совершал только рулежки по взлетно-посадочной полосе для поддержания работоспособности.

После закрытия космической программы «Буран» в 1993 году, БТС-002 выставляли на различных международных мероприятиях. Сначала его передали в лизинг «западным партнерам», западной компании, которая выставляла его в Сиднее на Олимпиаде-2000. Но компанию обанкротили и НПО «Молния» не получила всей суммы за продажу БТС-002.

В феврале 2008 года после долгих судебных разбирательств полноправным собственником БТС-002 стал самый крупный частный Технический музей в немецком городе Зинсхайм. Он обошёлся хозяину музея Герману Лайру в 10 млн. евро.

2 апреля 2008 года прототип «Бурана» прибыл в порт Роттердам, откуда был погружён на баржу и по рекам и системе каналов доплыл до города Шпейер. Там его установили в техническом музее (филиале музея в Зинсхайме). В настоящее время БТС-002 является центром космической экспозиции в специально построенном для него самом крупном павильоне музея.

Проклятие «Бурана»

По странному стечению обстоятельств многие из этого отряда испытателей просто не дожили до старта «Бурана» в 1988 году, а остальные причастные к его созданию по разным причинам оставили этот мир в последующие годы. Сильные и здоровые летчики-испытатели уходили из жизни буквально один за другим, словно их преследовал какой-то никому неведомый рок.

Источник: Валерий Агеев

Первым в сентябре 1980 года в морской пучине при выполнении испытательного полета на палубном штурмовике вертикального взлета Як-38 нашел свою смерть Олег Кононенко. Затем в сентябре 1988 года после успешного полета в космос умер от рака Анатолий Левченко. Спустя две недели после его похорон спортивный самолет Су-26, пилотируемый Александром Щукиным, не вышел из смертельного штопора. Через год взорвался и сгорел Су-27 вместе с Римасом Станкявячусом. В Риме при посадке потерпел катастрофу самолет Ан-124, пилотируемый экипажем полковника Алексея Бородая. Выжил только он один, оставшись инвалидом.

В июне 2001 года прямо на рабочем месте в ЛИИ им. М. М. Громова умер Герой России, заслуженный летчик-испытатель Юрий Шеффер. Через месяц в этом же году от тяжелой болезни скончался Юрий Приходько.

Игорь Волк считался, наверное, самым везучим из них. В 1992 году он попал в автомобильную аварию и лишь чудом остался жив. Волк умер в январе 2017-го далеко от Родины, в Болгарии, не дожив до своего 80-летия.

В мае этого года после тяжелой и продолжительной болезни скончался заслуженный летчик-испытатель Российской федерации Сергей Николаевич Тресвятский. Вот как он в свое время комментировал эту череду смертей:

- Даже сейчас, кстати, особенно очень много всяких домыслов по поводу судьбы летчиков-испытателей, участвовавших в проекте «Бурана», по поводу самого «Бурана» и якобы рока, его преследовавшего. Это «мода» на сознательный увод аудитории от реалий, общая тенденция, связанная не только с тематикой «Бурана». А история «Бурана» – она достаточно и прагматична, и драматична, ведь «Буран» стал наивысшим технологическим достижением Советского Союза того времени. Это было и мировое достижение.

Драматизм ситуации летчиков в этой программе состоял в том, что они были на самом острие испытаний. Работа гигантского количества талантливейших людей была сконцентрирована в проекте многоразового космического корабля и лётчики - испытатели должны были поднять машину в воздух и сделать работу так, чтобы она смогла решать поставленную задачу.

Была очень высокая психологическая, интеллектуальная и физическая нагрузка. Но это и есть специфика нашей летно-испытательной профессии. Поднимать самолет как продукт общей деятельности большого коллектива людей – огромная ответственность. «Буран» стал национальным проектом, который был на глазах у всей страны. Его единственный полёт вошёл в «Книгу рекордов Гиннесса». Для нашей космонавтики этот запуск был переходом от систем одноразового использования космической техники к многоразовым – «Буран» был рассчитан на 100 полетов в космос

«Буран» являлся свидетельством великой эпохи реализации прорыва к высокотехнологичным достижениям. Конец программы «Буран» поставил точку великой эпохе Советского Союза. Это было, и это совпало по времени. Почему? Почему после этого - десятки миллионов покалеченных судеб и боль разорванных и развороченных земель? На эти вопросы придёт время кому-то честно ответить.

Валерий Агеев