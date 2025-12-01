Су-35С на страже неба: украинские F-16 и Mirage теперь вынуждены летать на экстремально малых высотах (Military Watch Magazine, США)

Гендиректор "Ростеха" Чемезов: Су-35С прижал авиацию ВСУ к земле даже в тылу

Су-35С прижали украинскую авиацию к земле, вынудив украинские F-16 и Mirage 2000 летать на экстремально малых высотах, пишет MWM. Российские истребители поражают цели на сотни километров, и бойцам ВСУ приходится признавать превосходство систем обнаружения и дальнобойного вооружения противника.

Согласно последним сообщениям с украинского театра военных действий, доминирование российских истребителей Су-35 вынуждает поставленные Киеву самолеты F-16 и Mirage летать исключительно на малых высотах даже вдали от линии фронта. Такие полеты минимизируют риск обнаружения противником, но существенно ограничивают возможности для наблюдения и поддержки наземных войск, что на сегодняшний день стало для ВВС Украины критическим показателем.

Комментируя, как Су-35 влияют на поведение украинских военно-воздушных сил на фронте, гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил в недавнем интервью государственному информационному агентству ТАСС: "Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьет цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров. Поэтому самолеты противника просто не могут подойти на рубеж пуска своих ракет „воздух-воздух“. Это касается и американских F-16, и французских „Миражей“".

Украинские источники постоянно предупреждают, что новые самолеты F-16 и Mirage 2000, поставляемые с Запада, абсолютно несравнимы с возможностями современных российских истребителей, таких как Су-35. Подчеркивая гораздо более совершенные системы обнаружения и дальность ведения воздушного боя, представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил в интервью летом 2025 года: "К сожалению, сегодня у России есть боевые самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые летают дальше. И это даже по сравнению с американскими F-16. Они также обладают мощной системой ПВО, которая аналогично работает в связке с авиацией".

Тремя месяцами ранее Юрий Игнат провел прямое сравнение Су-35 и F-16 на основе актуальных данных с поля боя: "Модификационные решения, имеющиеся у Украины, не могут конкурировать в воздушном бою на равных. Нам нужен комплексный подход, поскольку [российский] Су-35 — относительно новый самолет <...> Нам жизненно необходимо доработать наземную сеть противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы и, в идеале, бортовую РЛС. Также критически важны бортовые РЛС для наших самолетов и ракеты класса „воздух-воздух“".

Хотя Су-35 обладает весьма значительным превосходством над украинскими истребителями, остается неясным другой момент. Действительно ли действия самолета стали основным фактором, который вынудил киевские ВВС перейти на низкие высоты и большие расстояния от линии фронта, как утверждает Сергей Чемезов. На сегодняшний день над территорией Украины замечены перехватчик МиГ-31БМ и флагман пятого поколения Су-57. Оба участвуют в воздушных боях и оснащены значительно более мощными системами обнаружения, а также передовыми характеристиками ведения ракетного огня далеко за пределами прямой видимости.

Другим фактором доминирования в воздушном пространстве остается обширная сеть современных зенитных ракетных систем Москвы, таких как С-400, способных сбивать цели на дальности до 400 километров. Данный факт в сочетании с обширным применением массовых истребителей, включая Су-35 и Су-30СМ напрямую влияет на отставание Украины, в авиапарке которой сейчас представлены преимущественно устаревшие модели боевых самолетов западного производства.

В июле 2025 года официальные источники из министерства обороны России подтвердили, что что Су-35 принял на вооружение ракету класса "воздух-воздух" Р-77М с активным радиолокационным наведением. Это стало революционным шагом на пути к абсолютному превосходству над большинством истребителей, которые в данный момент стоят на вооружении Украины и некоторых стран НАТО.

Далее, комментируя действия Су-35 на украинском театре военных действий, Чемезов заметил, что "В умелых руках Су-35С творит чудеса. Для нас важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины", приводит его слова ТАСС. Что касается других задач, помимо воздушного боя, он подчеркнул, что истребитель также "эффективно поражает вражеские зенитные ракетные системы".

Время от времени в интернете появляются кадры самолета, оснащенного противорадиолокационными ракетами Х-31П, разработанными специально для такой роли. При этом три радара истребителя, включая радар L-диапазона в основании крыла, как ожидается, обеспечат ему расширенные возможности для радиоэлектронной борьбы против систем обнаружения противника.

На сегодняшний день подтверждено, что более доступный и менее специализированный аналог, Су-30СМ2, нанес по крайней мере один успешный удар по самой дорогостоящей системе ПВО Украины MIM-104 Patriot. Боевые результаты Су-35 ударов по установкам противовоздушной обороны пока не зафиксированы.