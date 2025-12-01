Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)

MWM: Су-57 получит двигатели "Сатурн-30" с возможностями следующего поколения

Недавно свой первый полет совершил модернизированный Су-57, пишет MWM. Предполагается, что есть возможность установки на истребителе двигателя второй ступени. А новый двигатель "Сатурн-30" обеспечит ему непревзойденные летно-технические характеристики уже в 2025 году.

Поступили подтверждения, что усовершенствованный вариант российского истребителя нового поколения Су-57 совершил первый полет 21 октября. Несколько дней спустя об этом сообщила государственная Объединенная авиастроительная корпорация. Подробностей о новом варианте известно мало, за исключением того, что он поднялся в воздух с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, пилотировал его летчик-испытатель ОКБ Сухого Сергей Богдан и что у самолета есть возможность установки двигателя второй ступени. Хотя ранее российские источники сообщали, что Су-57 получит двигатели "Сатурн-30" с возможностями следующего поколения уже в 2022 году (само по себе уже со значительной задержкой, поскольку изначально запуск в серию был запланирован на 2010-е), теперь этот момент ожидается не раньше 2025. В том же 2025 году поступит на вооружение усовершенствованная модификация Су-57М, и "Сатурн-30" станет ключевым отличием варианта "М" от базового, находящегося на вооружении уже сегодня. Это говорит о том, что подняться в воздух вполне мог первый Су-57М.

Хотя изначально запуск его производства ожидался в 2015 году, за десятилетие до предполагаемой теперь даты, "Сатурн-30" впервые поднялся в воздух лишь в декабре 2017 года. Официальные заявления подают его как мощнейший двигатель истребителя в мире. Хотя ожидается, что он с лихвой превзойдет американские двигатели F119 для F-22, к которым имеющиеся российские двигатели вроде АЛ-41Ф1 уже подобрались вплотную, но пока неясно, сможет ли "Сатурн-30" предложить характеристики, аналогичные новейшему F135, установленному на американских F-35, или WS-15, которые в настоящее время проходят летные испытания на китайском истребителе-невидимке J-20. Заявленные характеристики нового российского двигателя аналогичны советскому АЛ-41Ф, который в 1990-х дошел до стадии усовершенствованного прототипа, но был снят с производства. После этого ряд аналитиков заключил, что в разработке собственных двигателей Россия добилась весьма скромных успехов, поскольку нынешние силовые установки во многом наследуют технологиям советской эпохи, когда СССР имел значительное преимущество.

Тем не менее ожидается, что "Сатурн-30" обеспечит Су-57 непревзойденные летно-технические характеристики (в том числе возможность крейсерского полета на скоростях свыше 2 Маха без использования форсажных камер) а также снизит требования к техническому обслуживанию и эксплуатационные расходы и повысит живучесть самолета и его радиус действия.

На сегодняшний момент российские ВВС насчитывают лишь шесть Су-57, хотя российско-украинский конфликт обеспечил ряд возможностей для испытания самолета в боевых условиях против крупного государственного противника — которых не было у более масштабных программ истребителей-невидимок США и Китая. В частности, Су-57 испытал датчики и возможности подавления ПВО и успешно выполнил ряд боевых задач. Кроме того, имеется как минимум один неподтвержденный случай воздушного боя на предельных дистанциях против устаревшего Су-27 украинских ВВС еще советского производства. А благодаря неоднократно подтвержденным официальными источниками ударным операциям Су-57 стал единственным в поколении, выполнявшим такого рода задачи.

При этом подчеркивается, что его американский аналог F-22 в принципе лишен возможностей загоризонтного боя. Ожидается, что парк Су-57 превысит отметку в 50 единиц в 2026 году и достигнет 76 к концу 2027 года, одновременно широко обсуждаются инвестиции в расширение производства и перспектива иностранных заказов — в частности, из Алжира.

При всей своей грозной мощи Су-57 лишен целого ряда ключевых технологий J-20 и F-35, а ввод в эксплуатацию в значительных количествах лишь в середине 2020-х поставит Россию в положение догоняющей по сравнению с лидерами отрасли Китаем и США. Однако Россия уверенно опережает остальной мир, а ближайший соперник в разработке местного истребителя пятого поколения — Южная Корея с ее программой KF-21.

Поскольку ожидается, что Китай и США представят свои первые истребители шестого поколения примерно в 2030 году, есть основания полагать, что Россия вложит значительные средства, чтобы превратить Су-57 в истребитель "поколения 5++" с технологиями шестого — подобно тому, как она использует Су-35 поколения 4++ для противодействия F-22 и F-35. Разработка Су-57М станет ключевым шагом на пути к этой цели, а к началу 2030-х ожидается появление Су-57М2 и других преемников — вплоть до сильно переработанного Су-60.