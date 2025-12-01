Войти
ИноСМИ

Россия осознала новый вызов ПВО со стороны компактных низкоскоростных беспилотников — и уже разрабатывает новые датчики (Military Watch Magazine, США)

216
0
0
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Army.com.ua

Российские системы ПВО лучшие в мире, а С-400 и С-500 и вовсе не имеют аналогов – и иностранные аналитики признают это, пишет MWM. Однако компактные низкоскоростные дроны представляют собой новый вызов, и Москва уже разрабатывает новые радары для борьбы с ними.

Россия приступила к разработке новой аэрокосмической системы управления, способной эффективно отслеживать низкоскоростные и компактные беспилотные летательные аппараты. Ранее украинские военные нанесли такими средствами ряд ударов по российским целям, в том числе в Москве. Генеральный директор государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что компания "проводит работы по созданию системы контроля за воздушным пространством". "Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели – это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих типов: самолетов, ракет и так далее", — добавил он.

Аналитики как в Азии, так и на Западе широко признают, что российские системы ПВО лучшие в мире по своим возможностям, а такие комплексы как С-400 и С-500 не имеют аналогов за границей. Поскольку российские средства ПВО уже нанесли значительный урон украинским ВВС начиная с ранних этапов конфликта (в том числе это касается недавно поставленных систем НАТО, включая беспилотники Byraktar, на которые западные аналитики изначально возлагали большие надежды), внедрение систем с более высоким потенциалом против компактных низкоскоростных беспилотников окончательно прикроет важную лазейку. Украина быстро пополнила запасы дронов через своих западных сторонников, тогда как более совершенная техника — например, истребители — требует значительно более длительного обучения экипажей и сложного технического обслуживания, не всегда доступного во время конфликта.

Украина далеко не первая использует низкоскоростные летательные аппараты для обхода радаров — ранее в подобную технику вложила значительные ресурсы Северная Корея, наладив производство винтовых бипланов для доставки сил специального назначения к ключевым целям в Южной Корее. Такие самолеты имеют крайне незначительные тепловые сигнатуры, и их чрезвычайно трудно обнаружить с помощью радаров. Также считается, что северокорейские беспилотники неоднократно проникали глубоко в воздушное пространство Южной Кореи, пролетая на малых скоростях над ключевыми правительственными зданиями в столице страны Сеуле. Сама Россия с 90-х годов вкладывает средства в разработку двигателей с регулируемым вектором тяги — они позволяют истребителю "замирать" на мгновение, чтобы помешать противнику захватить цель.

С момента окончания холодной войны Министерство обороны России вложило гораздо больше средств в сухопутные системы ПВО, чем в тактическую боевую авиацию: модернизация арсенала шла намного быстрее, а постсоветское сокращение числа боевых единиц оказалось значительно менее острым. Российская сеть противовоздушной обороны обеспечивает защиту от ширящегося спектра потенциальных угроз: система С-500 недавно представила возможность перехвата высокоскоростных гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, а также межконтинентальных баллистических ракет. При этом ракета С-400 40Н6 со скоростью 14 Махов и дальностью полета 400 километров еще в конце 2010-х годов показала превосходный потенциал в противоракетной обороне и борьбе с гиперзвуковым оружием. Таким образом, проблемы у ПВО возникли на противоположной стороне спектра — со стороны сравнительно низкотехнологичных беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"