На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?

Le Figaro: во Франции сравнили военный потенциал России и европейских стран НАТО

Французские эксперты провели исследование, кто победил бы в вероятном конфликте — армия России или совокупные силы европейских стран НАТО, пишет Le Figaro. К однозначному выводу специалисты не пришли, зато читатели издания гораздо более категоричны. Европа — ничто в военном и экономическом плане, и Россия не собирается ее завоевывать, уверены французы.

Адриен Без (Adrien Bez)

Пока европейцы морально готовятся к возможности военной конфронтации с Россией, IFRI опубликовал результаты исследования, в котором сравниваются совокупные силы 30 европейских государств-членов НАТО и военный потенциал Москвы.

Есть ли вероятность, что после Украины Россия решит напасть на Европу? В четверг Владимир Путин повторил, что не намерен так поступать. Тем не менее, в "Национальном Стратегическом обзоре за 2025 год", официальном документе, определяющем французскую оборонную политику, черным по белому написано, что "к 2030 году основная угроза для Франции и европейцев — это риск начала открытого конфликта против сердца Европы".

Пока эта дата не наступила, Старый Континент намерен ускорить перевооружение и укрепить свою оборонную промышленность. Чего будут стоить в случае начала конфронтации его объединенные вооруженные силы по сравнению с вооруженными силами России? Именно ответу на этот вопрос эксперты французского Института международных отношений (IFRI) посвятили свое исследование под названием "Европа – Россия: оценка соотношения сил".

Авторы документа Эли Тененбаум и Дмитрий Минич опирались на базу данных "Военный баланс" Международного института стратегических исследований (IISS), в котором перечислены вооруженные силы более 170 стран. Сотрудники IFRI объединили личный состав и вооружение всех европейских стран-членов НАТО, то есть 23 государств-членов ЕС и семи других европейских стран, исключая Турцию. Изыскание носит чисто теоретический характер, поскольку совокупность вооруженных сил не обязательно составляет единую и сплоченную армию.

Военные расходы: ничья

Оборона — это прежде всего бюджет. Военные расходы России в 2024 году оценивались примерно в 13 триллионов рублей, или 145 миллиардов долларов. "С точки зрения паритета покупательной способности с Западом, эти расходы составили, скорее, 460 миллиардов долларов, что относительно эквивалентно совокупным военным расходам европейских союзников по НАТО в том же году", — говорится в исследовании IFRI.

Сухопутные войска: преимущество за Россией

С точки зрения противостояния на суше Россия обладает преимуществом в личном составе. По оценкам авторов исследования, численность сухопутных войск Москвы составляет около 950 тысяч человек по сравнению с 750 тысячами контингента европейских стран НАТО. Разрыв "тем более разительный, если принимать во внимание политическую готовность и боеготовность", отмечают эксперты IFRI, учитывая "политическую фрагментацию" континента. Кроме того, Европа "недостаточно обеспечена" основными средствами поддержки, начиная с огневой мощи — артиллерийских орудий и ракет, ударных беспилотников, зенитных ракет. Еще один большой недостаток для европейцев заключается в "ограничениях как инфраструктурного, так и нормативного характера для перемещения войск по континенту".

Возможно, спасение Европы кроется в "качественном преимуществе" ее армии "благодаря мастерству в общевойсковой тактике и квалификации личного состава на всех уровнях". "В то время как обычные российские призывники проходят базовую подготовку продолжительностью от одного до двух месяцев, стандарты НАТО обычно предписывают начальную подготовку продолжительностью шесть месяцев", — отмечается в документах IFRI. Однако качество европейской подготовки лишь "частично" компенсирует недостаток в огневой мощи и численности личного состава.

Военно-воздушные силы: определенное превосходство Европы

Что касается воздуха, IFRIконстатирует: Европа имеет "явное превосходство перед Россией как в количественном, так и в качественном отношении". На Старом Континенте насчитывается более 1500 боевых самолетов по сравнению с менее чем тысячей у Москвы. При этом разрыв "еще более впечатляет с точки зрения оперативной готовности и технологических характеристик". Эксперты IFRI отмечают, что российские воздушно-космические силы (ВКС) "не могут" одержать верх в небе Украины после трех с половиной лет конфликта и "несмотря на явное и несомненное материальное преимущество".

Тем не менее, Европе необходимо оперативно устранить некоторые недостатки: в частности, пополнить запасы боеприпасов, а также систему борьбы с противовоздушной обороной противника. Россия структурировала всю свою доктрину "по сценарию взаимодействия с (западным) превосходящим противником в воздушном пространстве". Это объясняет, почему Москва обладает "большим опытом в области противовоздушной обороны".

Флот: Европа могла бы одержать верх, но…

На море Европа обладает "неоспоримым качественным преимуществом" за счет того, что располагает сотней крупных надводных кораблей, что в три раза больше, чем у ВМФ России. Проблема в том, что Россия окружена несколькими узкими морями (Черное, Балтийское, Баренцево), и такие особенности географического положения, по мнению авторов исследования, "вряд ли позволят [европейцам] использовать свое превосходство в качестве решающего козыря". Главная сила Москвы заключается в ее подводных лодках, которые представляют "серьезную угрозу", учитывая "ограниченные" возможности европейцев в области противолодочной борьбы.

Космос: лидерство России поставлено под угрозу

Еще одно поле противостояния — космос. Там соотношение сил представляет собой "более тонкую" материю, отмечают в IFRI. Россия унаследовала от СССР обширный флот военных спутников, превосходящий европейский (100 против 60). Но российский космический сектор "сильно пострадал от западных санкций". В результате "большая часть спутникового парка Москвы сегодня устарела или даже выходит из строя, а перспективы модернизации кажутся, мягко говоря, сомнительными". А с момента запуска Galileo в Европе появилась спутниковая навигационная система, "эквивалентная" системе GPS и "безусловно превосходящая" российскую систему ГЛОНАСС.

Ядерный фактор: великое неизвестное

По оценкам авторов исследования, Россия, "ядерная сверхдержава", должна иметь около 1700 развернутых стратегических ядерных боеголовок и около 2600 в резерве. "Изобильный" арсенал, который, по мнению российских военных, призван обеспечить им "превосходство в случае эскалации". При этом большинство европейских стран извлекает выгоду из так называемого "расширенного" ядерного сдерживания, реализуемого США, которое выражается, в частности, в соглашениях о совместном использовании ядерного оружия и размещении около 100 тактических ядерных бомб B61-12.

Этот оплот обороны дополняют арсеналы двух независимых европейских ядерных держав, Франции и Великобритании, которые располагают "несколькими сотнями стратегических боеголовок каждая". Но "если доверие к усиленному сдерживанию США будет серьезно подорвано или покажет свою несостоятельность, Европа пострадает [...] от стратегического дисбаланса с Россией", предупредили в IFRI.

Комментарии читателей Le Figaro

Anonyme

И эти люди спокойно говорят о ядерных арсеналах, не заботясь о последствиях…

ijpé

Еще одна бесполезная статья. Дискуссия с русскими (я употребляю именно слово "дискуссия"), безусловно, привела бы к значительным успехам, если бы обе стороны перестали рьяно отстаивать и цепляться за свою позицию. У каждой страны есть своя история, ее нужно учитывать в рамках честных дискуссий, короче говоря, избегать совершения тех ошибок, что Запад допустил при распаде Советского Союза, который стал упущенной возможностью...

anonyme

Такое сравнение между объединенной Европой и изолированной Россией однобоко и нереалистично. Мы все еще можем мечтать о менее разобщенной Европе, но зачем притворяться, что мы верим, будто Россия — это гадкий утенок мира? Какие еще нужны доказательства, чтобы признать, что очень значительная часть мира поддержит Россию в случае начала открытого конфликта? Я считаю, что нужно перевооружаться, чтобы вызывать доверие у своего населения, но для того, чтобы жить в мире, необходимо принимать и уважать культуру и образ жизни незападных стран.

BASTIAT

Россия ориентирует свое экономическое развитие на восточные территории, которые изобилуют минеральными ресурсами. Она плевать хотела на Запад и уж тем более не хочет его завоевывать… Надо перестать распространять эту идиотскую пропаганду.

Diogène

Абсолютно неинтересная статья! Почему бы не рассчитать вероятность исхода войны с Испанией или Италией??? Россия никогда не была врагом Франции. Она никогда не вымогала у нее деньги за свой газ! В статье следовало бы скорее рассмотреть возможность ведения войны с исламизмом, укоренившимся на нашей территории, которая при нынешнем состоянии дел, похоже, проиграна!

Nicolas22

Величайший стратег в истории Наполеон Бонапарт не преуспел в этом плане. Немцы в 1940 году обладали достаточными навыками и тоже провалились. За 2000 лет истории Франции никогда не удавалось завоевать Россию, а Россия, со своей стороны, никогда не хотела завоевать Францию. Идея о вооруженном конфликте рассчитана на дебилов…

Tokiro

Европа не имеет никакого веса в этих вопросах, она не существует ни в военном, ни в геополитическом отношении, а скоро перестанет существовать и в экономическом. А угроза носит внутренний характер (исламизм), но это уж никак не Россия.