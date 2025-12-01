Украинские солдаты сообщают, что российские войска запустили на фронт "дроны-авианосцы" (Business Insider, Германия)

BI: БПЛА "Молния" позволяет российским войскам применять новую тактику

У россиян новая тактика: на фронте появились БПЛА "Молния", пишет BI. Эти дроны-матки способны нести несколько FPV-моделей меньшего размера, что увеличивает радиус поражения цели. Москва совершенствует оружие и оборудование непрерывно, плачется противник.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein), Шинейд Бейкер (Sinéad Baker)

Россия использует беспилотники среднего размера для переброски в зону боевых действий более мелких дронов, начиненных взрывчаткой. Это позволяет существенно увеличить дальность и радиус поражения, создавая для украинских сил новые смертоносные проблемы. Солдаты ВСУ детально описали корреспондентам Business Insider новую тактику Москвы.

По их словам, на фронте появились БПЛА "Молния" — дроны самолетного типа, которые используются для доставки нескольких FPV-моделей меньшего размера. Как правило, речь о несущих взрывчатку квадрокоптерах, которые на сегодняшний день стали доминирующей силой вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Подобная тактика, пусть и не является принципиально новой, но всё же вызывает у украинской стороны серьезную озабоченность. Российские FPV-дроны увеличили глубину проникновения сквозь линию фронта и методично наносят удары по целям. Ранее сообщалось, что кремлевские силы уже тестировали беспилотные авианесущие системы, но конкретно "Молния", по словам солдат, замечена не так давно.

Военнослужащий 4-го полка корпуса рейнджеров сил специальных операций ВСУ рассказал журналисту Business Insider, что "Молния" — это своего рода беспилотный "авианосец", который поднимает в небо один-два других дрона. Благодаря воздушному запуску увеличивается потенциальный радиус поражения цели.

"Эта самая “Молния” выполняет две функции: она может быть, как непосредственно ударным беспилотником, так и дроном-маткой. Она сама может нести взрывоопасную нагрузку, но чаще используется только как средство доставки", — рассказывает БПЛА-оператор, который по соображениям безопасности не стал называть своего настоящего имени и звания, а представился позывным "Хищник".

После того как с "Молнии" успешно стартуют доставляемые FPV-устройства, она может продолжать полет уже к совершенно другой цели. Зафиксированы случаи, когда данный беспилотник нёс на себе целую противотанковую мину, продолжает военнослужащий. "Они крайне дешевые в производстве, их выпускают очень много, ими пользуются, когда захотят и как захотят", — добавил он.

Ни Министерство обороны России, ни посольство США в Москве никак не ответили на просьбу корреспондентов Business Insider прокомментировать эту информацию.

Командир украинского подразделения беспилотных летательных аппаратов, базирующегося на северо-востоке Харьковской области, назвал принцип работы такого дрона "расходным ретранслятором". Он может пролететь десятки километров, сбросить мелкие FPV-квадрокоптеры с крыльев, а они после этого управляются уже автономно. По словам офицера, также пожелавшего остаться неизвестным по соображениям безопасности, россияне используют такую тактику вдоль всей линии фронта на восточном приграничье, воспользовавшись продвижением вглубь страны.

Другой украинский солдат заявил, что, по его мнению, у России на сегодняшний день не так много "Молний", и назвал это оружие "экспериментальным". Он сообщил, что у Украины есть аналогичные беспилотники-носители, способные доставлять три или даже четыре более мелких дрона. Военнослужащий отказался уточнить, насколько широко они используются, сославшись на оперативную секретность.

Ранее Украина раскрыла факт использования морских беспилотников для доставки FPV-дронов в акваторию Черного моря. Легкие квадрокоптеры взлетали с движущегося устройства, чтобы атаковать нефтяную платформу, которую на тот момент удерживали российские военнослужащие.

Появление ударных беспилотников типа "Молния" ознаменовало очередной виток инноваций на украинском театре военных действий. Подобная тактика боя лишний раз доказывает, что БПЛА прочно укрепились в качестве всё более доминирующей наступательной и оборонительной силы. "Боевые действия меняются. Я не говорю, что каждый день, но каждый год, каждые полгода точно. Они постоянно пробуют новую тактику. Мы делаем то же самое", — сказал Хищник.

Украина и Россия постоянно пытаются перехитрить друг друга, играя, по словам официальных лиц, в "кошки-мышки". Каждая из сторон пытается разработать новые военные технологии до того, как другая примет контрмеры. Инновации часто дают одной из сторон преимущество лишь на ограниченное время, возможно всего на несколько месяцев. После противник успевает разрабатывать эффективный метод противодействия. Об этом изданию Business Insider недавно рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам инноваций и бывший командир подразделения беспилотников полковник Юрий Мироненко.

Боец с позывным "Хищник" подытожил, что Россия модернизирует беспилотники, чтобы сделать их более смертоносными. По словам военнослужащего, "Москва совершенствует свое оружие и электронное оборудование непрерывно, круглосуточно, каждый день". Ранее в этом месяце Министерство обороны Украины опубликовало свежие кадры боевых действий, на которых видно, как дроны-перехватчики сбивают несколько "Молний" над полем боя. Однако, судя по предоставленным кадрам, осталось неясным, удалось ли им остановить хотя бы один из дронов-маток.