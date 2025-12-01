Войти
ИноСМИ

Украинские солдаты сообщают, что российские войска запустили на фронт "дроны-авианосцы" (Business Insider, Германия)

195
0
0
Операторы БПЛА самолетного типа Молния-2 батальона спецминирования Феникс
Операторы БПЛА самолетного типа Молния-2 батальона спецминирования Феникс.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Бобылев

BI: БПЛА "Молния" позволяет российским войскам применять новую тактику

У россиян новая тактика: на фронте появились БПЛА "Молния", пишет BI. Эти дроны-матки способны нести несколько FPV-моделей меньшего размера, что увеличивает радиус поражения цели. Москва совершенствует оружие и оборудование непрерывно, плачется противник.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein), Шинейд Бейкер (Sinéad Baker)

Россия использует беспилотники среднего размера для переброски в зону боевых действий более мелких дронов, начиненных взрывчаткой. Это позволяет существенно увеличить дальность и радиус поражения, создавая для украинских сил новые смертоносные проблемы. Солдаты ВСУ детально описали корреспондентам Business Insider новую тактику Москвы.

По их словам, на фронте появились БПЛА "Молния" — дроны самолетного типа, которые используются для доставки нескольких FPV-моделей меньшего размера. Как правило, речь о несущих взрывчатку квадрокоптерах, которые на сегодняшний день стали доминирующей силой вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Подобная тактика, пусть и не является принципиально новой, но всё же вызывает у украинской стороны серьезную озабоченность. Российские FPV-дроны увеличили глубину проникновения сквозь линию фронта и методично наносят удары по целям. Ранее сообщалось, что кремлевские силы уже тестировали беспилотные авианесущие системы, но конкретно "Молния", по словам солдат, замечена не так давно.

Военнослужащий 4-го полка корпуса рейнджеров сил специальных операций ВСУ рассказал журналисту Business Insider, что "Молния" — это своего рода беспилотный "авианосец", который поднимает в небо один-два других дрона. Благодаря воздушному запуску увеличивается потенциальный радиус поражения цели.

"Эта самая “Молния” выполняет две функции: она может быть, как непосредственно ударным беспилотником, так и дроном-маткой. Она сама может нести взрывоопасную нагрузку, но чаще используется только как средство доставки", — рассказывает БПЛА-оператор, который по соображениям безопасности не стал называть своего настоящего имени и звания, а представился позывным "Хищник".

После того как с "Молнии" успешно стартуют доставляемые FPV-устройства, она может продолжать полет уже к совершенно другой цели. Зафиксированы случаи, когда данный беспилотник нёс на себе целую противотанковую мину, продолжает военнослужащий. "Они крайне дешевые в производстве, их выпускают очень много, ими пользуются, когда захотят и как захотят", — добавил он.

Ни Министерство обороны России, ни посольство США в Москве никак не ответили на просьбу корреспондентов Business Insider прокомментировать эту информацию.

Командир украинского подразделения беспилотных летательных аппаратов, базирующегося на северо-востоке Харьковской области, назвал принцип работы такого дрона "расходным ретранслятором". Он может пролететь десятки километров, сбросить мелкие FPV-квадрокоптеры с крыльев, а они после этого управляются уже автономно. По словам офицера, также пожелавшего остаться неизвестным по соображениям безопасности, россияне используют такую тактику вдоль всей линии фронта на восточном приграничье, воспользовавшись продвижением вглубь страны.

Другой украинский солдат заявил, что, по его мнению, у России на сегодняшний день не так много "Молний", и назвал это оружие "экспериментальным". Он сообщил, что у Украины есть аналогичные беспилотники-носители, способные доставлять три или даже четыре более мелких дрона. Военнослужащий отказался уточнить, насколько широко они используются, сославшись на оперативную секретность.

Ранее Украина раскрыла факт использования морских беспилотников для доставки FPV-дронов в акваторию Черного моря. Легкие квадрокоптеры взлетали с движущегося устройства, чтобы атаковать нефтяную платформу, которую на тот момент удерживали российские военнослужащие.

Появление ударных беспилотников типа "Молния" ознаменовало очередной виток инноваций на украинском театре военных действий. Подобная тактика боя лишний раз доказывает, что БПЛА прочно укрепились в качестве всё более доминирующей наступательной и оборонительной силы. "Боевые действия меняются. Я не говорю, что каждый день, но каждый год, каждые полгода точно. Они постоянно пробуют новую тактику. Мы делаем то же самое", — сказал Хищник.

Украина и Россия постоянно пытаются перехитрить друг друга, играя, по словам официальных лиц, в "кошки-мышки". Каждая из сторон пытается разработать новые военные технологии до того, как другая примет контрмеры. Инновации часто дают одной из сторон преимущество лишь на ограниченное время, возможно всего на несколько месяцев. После противник успевает разрабатывать эффективный метод противодействия. Об этом изданию Business Insider недавно рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам инноваций и бывший командир подразделения беспилотников полковник Юрий Мироненко.

Боец с позывным "Хищник" подытожил, что Россия модернизирует беспилотники, чтобы сделать их более смертоносными. По словам военнослужащего, "Москва совершенствует свое оружие и электронное оборудование непрерывно, круглосуточно, каждый день". Ранее в этом месяце Министерство обороны Украины опубликовало свежие кадры боевых действий, на которых видно, как дроны-перехватчики сбивают несколько "Молний" над полем боя. Однако, судя по предоставленным кадрам, осталось неясным, удалось ли им остановить хотя бы один из дронов-маток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"