Единственное верное решение состоит в том, чтобы Украина снова стала буферным государством (Die Welt, Германия)

Орбан: Украине необходимо снова стать буферным государством

Украина должна снова превратиться в буферное государство под совместными гарантиями Кремля и НАТО, заявил Виктор Орбан в интервью для Die Welt. Время работает на Россию, и поэтому Европе пора "избавиться от иллюзий", подчеркивает премьер-министр.

Во время визита в Москву глава правительства Венгрии Виктор Орбан снова пригласил Россию на саммит по Украине в Будапеште. В беседе с изданием Welt am Sonntag он объясняет, как, по его мнению, может закончиться конфликт и что для этого должны сделать Европа и НАТО.

Несмотря на российскую СВО на Украине, Венгрия остается одним из немногих союзников Москвы в ЕС и по-прежнему серьезно зависит от импорта энергоресурсов из России. В пятницу премьер-министр Виктор Орбан встретился в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным, где вновь предложил провести в Будапеште встречу на высшем уровне между США и Россией. В прошлом Венгрия использовала право вето, чтобы добиваться исключений из санкций ЕС, касающихся поставок российской энергии. Газета Welt am Sonntag задала Орбану три вопроса. Его ответы показывают, как он относится к текущему мирному плану США.

Welt am Sonntag: Учитывая географическое положение Венгрии на стыке инфраструктуры НАТО и ЕС, а также интересов в сфере безопасности: как вы оцениваете риск того, что предложенный план мира из 28 пунктов создаст скорее "передышку, а не решение" в конфликте между Украиной и Россией? И какую роль сыграла бы Венгрия, чтобы перемирие не стало прологом к новой эскалации?

Виктор Орбан: Все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы дать хороший ответ, нужно прежде интеллектуальное, а затем политическое мужество. Венгерская концепция такова: в 1999 году НАТО расширилась за счет Польши, Чехии и Венгрии, позже присоединились страны Балтии, Болгария, Румыния и Словакия. Так сформировалась восточная граница НАТО. В результате Украина стала буферным государством между НАТО и Россией. Это гарантировало военную безопасность Европы и военное равновесие, которое лежало в основе мира. Сегодня Россия и НАТО взаимно обвиняют друг друга в разрушении этой архитектуры.

Россияне говорят, что мы, Запад, вооружили Украину, де-факто интегрировали ее в структуры НАТО и намеревались де-юре сделать ее членом Альянса. По их аргументации, это нарушило баланс сил в Европе. Западная позиция, напротив, гласит: Россия не приняла возникшее после расширения НАТО равновесие, стремилась оккупировать Украину и ликвидировать ее статус буферной зоны, а оттуда сделать следующий шаг и подготовить нападение на территорию НАТО. Единственно возможное устойчивое решение состоит в том, чтобы послевоенный порядок строился на базовом принципе: Украина снова становится тем буферным государством, каким она была.

Россия сохраняет те территории, о которых будет договорено на международной мирной конференции, а все, что идет к западу от этой линии — до восточной границы НАТО, — образует территорию украинского государства, которое вновь существует как буфер. НАТО и Россия согласуют состав и оснащение ограниченных украинских вооруженных сил, которым позволено находиться в буферной зоне, и обе стороны дадут гарантии, что никто не подчинит это буферное государство своей власти. Это предмет переговоров. В международном праве есть инструменты для создания такой системы гарантий.

— Если мирный план предусматривает территориальные уступки или ограничение суверенитета Украины, как должен на это реагировать ЕС, в частности Германия? Поддержала бы Венгрия такую сделку и на каких условиях вы могли бы донести ее до европейских партнеров?

— Пора избавиться от иллюзий и взглянуть реальности в лицо. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане, состоящем из 28 пунктов. Самое важное следующее.

Первое: время играет на руку России, а не Украине — это значит, чем дольше откладывается мир, тем больше людей и территорий будет терять Украина. Избежать этого можно лишь в том случае, если НАТО введет на фронт сухопутные войска, что напрямую приведет к новой большой европейской войне.

Второе: согласно американским установкам, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику: санкции постепенно снимут, замороженные активы направят на создание американо-российских инвестиционных фондов, бизнес снова заработает.

Третье: сказка о том, что европейцы профинансируют конфликт за счет российских денег, закончилась. Мы должны честно сказать нашим гражданам: каждый евро, который мы уже потратили и который потратим в будущем на поддержку Украины, оплачивается полностью, на 100%, гражданами Европы.

Из всего этого следует, что в краткосрочной перспективе необходимо немедленно начать переговоры на высоком уровне между Европой и Россией. В среднесрочной перспективе российские ресурсы должны быть вновь интегрированы в европейскую экономику. В долгосрочной — военные возможности Европы нужно укрепить так, чтобы в конвенциональной войне Европа могла защитить себя от любого противника самостоятельно. Чтобы перевооружение оставалось в разумных пределах, нам также нужно заключить с россиянами соглашение по контролю над вооружениями.

— Господин премьер-министр, в последние годы глобальный антисемитизм резко вырос. Некоторые международные голоса утверждают к тому же, что на Украине существуют серьезные проблемы с антисемитизмом. Венгрия же, в том числе и по оценке вашего правительства, часто предстает страной, где жизнь евреев успешно укрепляется, а антисемитизм решительно пресекается. Как вы оцениваете нынешнее состояние антисемитизма в мире и в Восточной Европе? И какие конкретные меры, реализованные Венгрией, вы считаете наиболее эффективными и потенциально приемлемыми для обеспечения безопасности, признания и процветания жизни евреев в регионе?

— Еврейские общины Европы сталкиваются с серьезными трудностями. На самом деле они стоят на грани распада. Что касается восточной половины континента, включая Украину, то предупреждения истории здесь живы и весомы. В этом регионе с антисемитизмом постоянно нужно бороться. Но и Запад находится в беде, потому что в результате миграции положение еврейских общин становится все более невыносимым. Знаю, у вас это табу, но я должен сказать: миграция приносит с собой сильный антисемитизм.

Добавлю: она приносит и гомофобию, и подчиненное положение женщины. Правда в том, что еврейские семьи постоянно и в больших количествах покидают Западную Европу. Законы демократии неумолимы: где большинство — там и власть. А большинство там, где голоса. Допускать мигрантов и интегрировать их — значит принимать очевидные политические последствия. Мы же мигрантов в страну не пускаем. Поэтому Брюссель обязывает нас ежедневно платить штраф в миллион евро. Как бы это ни было болезненно, это все же лучше, чем чтобы Венгрия стала страной иммиграции. Венгерская версия "Мы справимся" звучит так: "Не впускать".

В результате каждый член еврейской общины в Венгрии может жить свободно и без страха, пользоваться всеми преимуществами своей этнической и религиозной идентичности. Все это сочетается с правительственной политикой нулевой терпимости к антисемитизму. Так это и делается у нас в стране.