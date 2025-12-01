Войти
Ужасное зрелище: российский беспилотник-"дракон" обстреливает "туннели жизни", используемые для защиты украинских дорог от атак дронов-камикадзе (The Sun, Великобритания)

Дрон Дракон
Дрон Дракон.
Источник изображения: © Соцсети

The Sun: новые российские БПЛА способны пробивать антидроновые сетки

Новый российский беспилотник способен уничтожать антидроновые сетки, пишет The Sun. Дрон-"дракон" попросту оплавляет защиту, позволяя серьезно нарушать логистику и передвижение ВСУ. Автор ужасается его возможностям, но признает высокую эффективность разработки.

Джемма Скерри (Gemma Scerri)

Ужасающий момент, когда российский беспилотник-"дракон" обрушил шквал огня на украинскую дорогу в стиле камикадзе (объекты логистики ВСУ является законной целью для России — Прим. ИноСМИ). Дрон прицельно бил по тоннелям дорожной сети, извергая непрерывный поток огня. Поначалу огненные шары действовали медленно, распадаясь на отдельные шарики.

Спустя несколько секунд беспилотник уже сеял хаос в тоннеле с дорожной сеткой, последовательно и прицельно стреляя по сетчатому покрытию. Ракета какое-то время продолжала лететь вдоль тоннеля, пока не сожгла его дотла.

Дорожные сетчатые тоннели, также известные как "тоннели жизни", состоят преимущественно из сеток, используемых для покрытия дорог в зонах конфликтов, чтобы защитить транспортные средства от FPV-дронов. "Беспилотники-драконы" — это БПЛА, способные расплавить плоть. Они оборудованы баллончиками с термитом — смесью алюминия и оксида железа, разработанной более века назад для сварки железнодорожных путей.

Термит горит так мощно и при такой высокой температуре, что воспламеняет все, к чему прикасается. Потушить его практически невозможно, а перестает гореть он только после того, как закончится смесь. Поскольку термит очень жгучий, такие дроны также можно использовать для поджога и уничтожения бронетехники и танков.

В четверг Путин опроверг наличие планов по нападению на Европу, назвав "смешными" заявления о том, что Москва стремится вынести конфликт за пределы Украины. Несмотря на эти заявления, российский ВПК продолжает производить ракеты темпами, которые эксперты называют угрожающими.

Отставной офицер британской армии Николас Драммонд предположил, что основной задачей применения беспилотников-"драконов" было посеять страх ("запугивание" не является целью СВО. — Прим. ИноСМИ).

Экс-военный заявил CNN: "Это очень неприятная штука. Использование беспилотника как способа транспортировки такого оружия — это довольно инновационный подход".

"Но при таком методе использования эффект будет скорее психологическим, чем физическим", — добавил он.

Это не первый случай, когда в рамках конфликта на Украине используются беспилотники такого типа. Сам Киев применяет это грозное оружие для обстрела подконтрольных Москве территорий (то есть, в логике автора, Киеву можно использовать такие дроны, а Москве нельзя? — Прим. ИноСМИ). В сентябре прошлого года над территорией, контролируемой Кремлем, был замечен беспилотник, обрушивавший на землю шквал огня и поджигавший установленные ему цели.

Киев применяет это грозное оружие, извергающее обжигающе горячий расплавленный газ, над лесополосами и лесными массивами. Такой дрон выбрасывает искры, содержащие термит — горящую смесь оксида железа и алюминия, которая при воспламенении достигает температуры 2500 градусов.

Вне военной сферы его используют, например, на железнодорожных работах, потому что такая смесь достигает температур плавления, достаточных, чтобы прожигать сталь.

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
