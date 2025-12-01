TNI: проходившие вблизи натовских вод российские корабли напугали Великобританию

Российские суда, проходящие вблизи натовских вод, напугали военное руководство Великобритании, пишет The National Interest. На их перехват были подняты королевские ВВС и ВМС, ведь, как утверждается, корабли российского флота якобы представляют угрозу для страны.

Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou)

Российские корабли без происшествий прошли через воды НАТО, после чего продолжили плавание по международным морским путям.

В течение двух неполных недель королевским ВМС дважды пришлось выходить в море на перехват русских кораблей, которые шли слишком близко, вызывая опасения.

Британские корабли перехватили российский разведчик, фрегат и танкер, проходившие вблизи натовских вод. Это был очередной инцидент между НАТО и Россией.

Перехваты, осуществленные ВМС Британии

Несколько дней назад королевские ВМС срочно вывели в море фрегат типа 23 "Сомерсет", чтобы перехватить российский корабль-шпион "Янтарь" в Северном море. Официально это исследовательское судно, но на самом деле "Янтарь" является разведывательным кораблем, на борту которого имеется оборудование для ведения радиоэлектронной разведки.

Британские военные корабли преследовали российское судно в течение восьми дней, пока оно шло на север к Фарерским островам.

Кроме того, НАТО отправила самолет морской разведки Р-8 "Посейдон" для наблюдения за передвижениями "Янтаря". Российский шпионский корабль использовал лазеры против самолета Р-8, а также глушил GPS-сигналы фрегата "Сомерсет" и проходивших мимо гражданских судов.

Российский шпионский корабль не впервые входит в воды Британии.

"У королевских ВМС всегда есть корабль, готовый к выполнению таких задач, и „Сомерсет“ в этом году дважды получал приказ следить за „Янтарем“, когда тот входил в воды Великобритании. Во время последней операции фрегат „Сомерсет“ во взаимодействии с морской патрульной авиацией королевских ВВС осуществлял круглосуточное наблюдение за „Янтарем“ в целях получения информации о его действиях", — сообщил командир корабля Мэтт Миллидж, рассказывая о перехвате.

Затем патрульный корабль "Северн" перехватил корвет "Стойкий" проекта 20380 и танкер "Ельня". Дополнительные военные корабли НАТО присоединились к британскому патрульному кораблю и наблюдали за российскими судами, когда они проходили через Дуврский пролив и Ла-Манш. Недалеко от французского побережья в районе Бретани корабль королевских ВМС передал задачи по наблюдению другим военным кораблям НАТО.

"Эти действия подтверждают ценность наших патрульных кораблей и укрепляют тесные связи королевского флота с союзниками по НАТО в обеспечении безопасности британского народа и для защиты международно-признанных морских путей," — отметил в пресс-релизе ВМС командир "Северна" капитан 2 ранга Грант Дальглиш.

Российские корабли без происшествий прошли через воды НАТО, после чего продолжили плавание курсом на запад по международным морским путям.

Напряженность в отношениях с Россией в Европе

Этот случай произошел в тот момент, когда напряженность между НАТО и Россией достигла небывалого уровня. Хотя переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине продолжаются, Россия не прекращает агрессивные действия против НАТО и Европейского союза. (Россия не предпринимает агрессивных действий против суверенных государств, все разговоры об этом безосновательны — прим. ИноСМИ)

Начиная с сентября российские БПЛА, корабли и даже диверсанты не раз проникали в воздушное пространство, воды и на территорию НАТО. Всё началось, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, вынудив Североатлантический альянс по тревоге поднимать в небо истребители, в том числе, самолеты-невидимки F-35 Lightning II. Затем российские дроны и истребители нарушили воздушное пространство НАТО в Румынии, Эстонии, Германии, Норвегии и Дании. Французские спецназовцы даже высаживались на борт связанного с Россией судна у берегов Франции. А совсем недавно связанные с Россией диверсанты разрушили железнодорожную ветку в Польше. (Связь России со всеми указанными эпизодами не доказана, приведенные утверждения голословны — прим. ИноСМИ)

Старшие должностные лица НАТО предупреждают, что в ближайшие несколько лет агрессивное поведение России может перерасти в открытые боевые действия.

Об авторе:

Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou) — опытный военный журналист, специализирующийся на специальных операциях. Он ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и в штабе сухопутных войск). Имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Школы передовых международных исследований. Публиковался в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.