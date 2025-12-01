Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)

Economist: в Европе разгорится междоусобица после установления мира на Украине

Установление на Украине мира может привести к “великой дестабилизации” ЕС, пишет The Economist. Разлад настанет и в отношениях с Америкой. По логике автора получается, что европейцам этот мир вообще не нужен: Киев должен продолжать войну с Россией.

На тысячу триста семьдесят второй день спецоперации, которая должна была занять три дня, забрезжил ли на Украине мир? Кто знает. Всплеск дилетантской дипломатии между Америкой и Россией на прошлой неделе вызвал переполох и многих немало разозлил, особенно европейцев, недовольных тем, что их оставили за бортом очередного раунда мирных переговоров. Но на данный момент практически ничто перемирию не мешает. Украина, пожалуй, поступила правильно, отвергнув сомнительную сделку, состряпанную Кремлем и Белым домом. Однако однажды, и, надеемся, что очень скоро, все же будет найдено такое мирное урегулирование, которое примут и Украина, и Россия. Это принесет огромное облегчение. Но в то же время европейских соседей Украины ждут неприятные последствия. Конфликт взбудоражил континент и придал ему заряд. Когда же он закончится, бойтесь последствий великой разрядки.

После почти четырех лет боевых действий у себя на пороге Европа, исторически неуживчивая, пришла к невиданному доселе единству. Глубинная реакция на учиненную Россией бойню привела континент к осознанию общей цели. Ощущение, что мир безвозвратно изменился, прокатилось от Скандинавии до Средиземноморья. Перемены настали и на национальном уровне — в частности, немцы провозгласили Zeitenwende или “Смену эпох” и отринули остатки послевоенного пацифизма. Вместе с тем конфликт вернул единство и в Европейский союз. 27 государств-членов ЕС дружно предоставили убежище миллионам украинцев, нашли оружие и деньги для осажденного соседа, предложили ему перспективу членства в своем клубе и ввели целых 20 пакетов санкций против России. (Для этого ЕС даже наладил конструктивное сотрудничество с Великобританией). Безусловно, не все удавалось. Порой помощь поступала запоздало. Но в тяжелейшие часы Владимир Зеленский неизменно находил утешение на встречах с лидерами ЕС в Брюсселе.

Это единство (за исключением Венгрии) поистине вдохновляет, но вряд ли оно переживет мир в неизменном виде. Для стран на восточном фланге —Прибалтики, Финляндии и Польши — прекращение огня на Украине принесет беспокойства ничуть не меньше, чем облегчения. С их точки зрения, окончание боевых действий высвободит ресурсы России для новой кампании — возможно, направленной против них самих. Украинские солдаты с 2022 года неизменно служат оплотом против российской агрессии, но рано или поздно их ждет демобилизация. Таким образом восточная половина континента хотела бы, чтобы Европа изолировала Россию еще сильнее. Жители же западной половины, напротив, жаждут нормальной жизни. После окончания конфликта они неизбежно зададутся вопросом: а нужно ли Европе тратить столько денег на оборону? По их мнению, мир даст шанс вернуться к статус-кво. Эти взгляды будет непросто примирить в рамках единого союза.

Еще больше усложняет ситуацию то, что одна из целей вышеупомянутого мирного соглашения, обсуждаемого в основном за спиной Европы, — так или иначе снова пустить Россию в приличное общество. Так, первоначальный план из 28 пунктов, разработанный Россией и Америкой, предусматривал ее возвращение в “Восьмерку”. Кроме того, предполагалась отмена санкций, большинство из которых ввел как раз ЕС. Это сыграет на руку тем европейцам, кто считает, что деловые связи с Россией следует возобновить как можно скорее. Линия фронта проляжет не только на карте континента, но и внутри парламентов. Право-популистские партии, как правило, настроены к России дружелюбнее, но и они не одиноки. Очень скоро деловые круги Германии предложат повысить конкурентоспособность Европы в области цен на энергоносители, постепенно возобновив импорт российского газа для домохозяйств и заводов — по крайней мере, в небольших количествах. Разъяренные поляки и эстонцы сочтут это предательством Европы.

Вопрос, как быть с Украиной, станет еще одним камнем преткновения, если установится мир. Едва ли страна будет в добром здравии. Европа не захочет, чтобы у нее на пороге возник очередной кризис. Но всеобщее сочувствие к осажденной Украине может и не коснуться Украины мирной. И если (или когда) боевые действия прекратятся, возникнет вопрос, не пора ли украинским беженцам, которых встречали в 2022 году с распростертыми объятиями, вернуться домой. Кроме того, кто будет оплачивать восстановление страны? Европейский план предполагал, что свыше 100 миллиардов евро (116 миллиардов долларов) из российских средств, замороженных в финансовых институтах ЕС, поддержат Украину на плаву. Однако, как явствует из плана из 28 пунктов, Америка также рассчитывает на долю от средств и возможностей в деле восстановления Украины. Наконец, прозвучат острые вопросы о том, следует ли поддерживать Украину на ее пути в ЕС, особенно в свете последнего коррупционного скандала. Главным аргументом будущего членства в ЕС было укрепить моральный дух Украины в военное время. Циники заметят, что в мирное время в этом больше нет необходимости.

Порознь мы падем

Но самые острые разногласия возникнут из-за того, как вести себя с Америкой. Глядя на выходки президента Дональда Трампа, лишь немногие из европейцев считают, что трансатлантический альянс все так же надежен, как и прежде. Спор о том, как континенту слезть с иглы американских гарантий безопасности, не нов. Президент Франции Эммануэль Макрон еще до конфликта диагностировал у НАТО “смерть мозга” и давно желал, чтобы континент упрочил свою “стратегическую автономию”. Жители Центральной и Северной Европы стали как никогда прежде восприимчивы к таким призывам, но все равно опасаются оттолкнуть от себя военного гегемона, который стерег их свободу на протяжении десятилетий.

На фоне активного конфликта споры о том, должна ли Европа сохранять связь с Америкой, поутихли. Европейцы усмирили гордыню и согласились в июле на откровенно невыгодное торговое соглашение. Они лишь поморщились, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Трампа “папочкой”. Но что им еще было делать, если, обидевшись, вспыльчивый американский президент может лишить Украину поддержки, а это чревато катастрофой? Воюющий континент вынужденно терпит некоторое унижение. Когда же боевые действия на Украине закончатся, некоторые европейцы решат, что отныне с расшаркиваниями покончено.