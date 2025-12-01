Украина стала на шаг ближе к миру — или к уничтожению (The Economist, Великобритания)

The Economist: декабрьский саммит ЕС решит судьбу активов России

Трамп запустил опасную дипломатическую игру с Кремлем, вынуждая Киев принять его жесткие условия, пишет The Economist. Ключевые требования России остаются в силе, и, как бы Зеленский ни старался, последнее слово в этой схватке останется за Путиным.

Неделя прошла под знаком путаной трамповской дипломатии и интриг

Неделя на Украине — это долгий срок. 19 ноября появились сообщения о тайном российско-американском "мирном плане", который украинцы сочли капитуляцией. К выходным европейские, украинские и американские официальные лица собрались в Женеве на экстренный саммит, чтобы доработать это предложение. 26 ноября американские и российские переговорщики завершили консультации в Абу-Даби уже по пересмотренному плану. Осведомленные источники говорят, что документ не окончательный и все еще дорабатывается. Украину последняя версия устраивает, но никто не рассчитывает, что на нее согласится Владимир Путин. Весь процесс разворачивается не в пользу Украины: переговоры призваны согласовать уступки Киева с требованиями России. И последнее слово наверняка останется за Кремлем.

Но паника и нецензурная брань, царившие в Киеве на прошлой неделе, сменились осторожным облегчением. Переговоры в Женеве вычеркнули худшее из первоначального плана из 28 пунктов, по-видимому, разработанного специальным представителем США Стивом Уиткоффом при деятельном участии России. Новая редакция 19 пунктов смягчает ограничения на численность украинской армии (до 800 тысяч военнослужащих вместо 600 тысяч). Исключена амнистия за военные преступления и все упоминания о передаче части замороженных активов России Америке. Однако острейшие вопросы вынесены на прямое обсуждение между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Это касается территориальных требований России, изменений в конституции и отказа от стремления в НАТО, а также точного характера гарантий безопасности США. Встреча в Белом доме изначально планировалась на 27 ноября, но была отложена.

Насколько реален мирный процесс, судить трудно. Безусловно, последний виток американских переговоров и новый нажим на Украину — пожалуй, самое существенное на сегодняшний день. "Это не повторение пройденного", — отозвался один западный дипломат в Киеве. Осведомленные источники говорят о "серьезном прогрессе" в сближении позиций Украины и России.

"Мы подходим к тому моменту, когда людям придется сказать „да, мы согласны“, или „нет, и все тут“", — сказал один осведомленный источник. Однако он же предсказал, что Россия смягчится лишь в конце процесса, который в лучшем случае займет еще на несколько месяцев. Вопрос в том, когда именно Россия начнет уступать, "и какой будет позиция на линии фронта".

Трамп, похоже, отказался от изначального требования, чтобы Украина подписала соглашение до декабря. Однако дальше он может разочароваться. Украинские аналитики считают, что Кремль согласится на переговоры до конца зимы. К тому моменту Путину предстоит решить, объявлять ли широкую мобилизацию или нет, а российская экономика начнет испытывать настоящий стресс из-за санкций и падения доходов от продажи нефти.

Если американская дипломатия и кажется несколько непоследовательной, то отчасти из-за внутреннего соперничества. С одной стороны, Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс стремятся к урегулированию в пользу России и отдают приоритет коммерческим интересам США. С другой стороны, им противостоят привычные деятели разведки и Госдепартамента. Госсекретарь Марко Рубио совместно с европейскими союзниками прилагает все усилия, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло. Источники в Белом доме утверждают, что эту битву Рубио выиграл, но она явно не последняя.

Интриги плетутся не только внутри администрации. 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало две записи: одну якобы телефонного разговора между Уиткоффом и советником Кремля по внешней политике Юрием Ушаковым, и вторую между Ушаковым и специальным представителем на Путина Кириллом Дмитриевым. В ней Уиткофф наставляет Ушакова, как Путину следует вести себя с Трампом. Он также намекает, что Трамп поддержит требование России о передаче подконтрольной Украине части Донбасса — пожалуй, это самый серьезный камень преткновения в любом соглашении.

Дмитриев отрицает, что такие звонки имели место, однако Ушаков был менее категоричен. В нормальной американской администрации такой слив привел бы к увольнению Уиткоффа. Вместо этого Трамп лишь подтвердил, что его специальный посланник отправится в Кремль на следующей неделе на встречу с Путиным. На Украине США представляет министр армии Дэн Дрисколл, близкий союзник мистера Вэнса.

Все это совпало с моментом острейшей напряженности в украинской политике. Коррупционный скандал вокруг государственной компании "Энергоатом" дотянулся до ближайшего окружения Зеленского. Его бывший деловой партнер Тимур Миндич бежал в Израиль после того, как его обвинили в организации откатов на сумму не менее 100 миллионов долларов. Двое министров отправлены в отставку. Бывшему зампремьера — еще одному давнему другу президента — предъявлены обвинения в мошенничестве. Зеленский отверг призывы пересмотреть состав правительства или уволить своего влиятельного главу администрации Андрея Ермака, который, не теряя времени, возглавил украинскую сторону на мирных переговорах.

По сравнению с угрозой внутренней нестабильности, ситуация на поле боя может показаться второстепенной. Некоторые аналитики считают позицию Украины приемлемой. Ползучее наступление России так и не переросло в стремительный прорыв. "Такими темпами — и такой ценой — Россия стратегической победы не одержит", — считает бывший министр обороны Андрей Загороднюк.

Но по ряду важных показателей ситуация на Украине выглядит тревожной. У нее заканчиваются солдаты. Инвестиции Москвы в массовое производство беспилотников приносят свои плоды: они перерезают маршруты снабжения Украины за линией фронта. А новое оружие, которое пока еще только внедряется — реактивные беспилотники и планирующие бомбы — угрожает сделать непригодными для жизни восточные города, такие как Харьков и Днепр [Днепропетровск]. Россия, возможно, слаба в завоевании, но в разрушении не знает равных.

Учитывая такую перспективу, многие на Украине скептически относятся к тому, что Путин в принципе согласится на "сделку", которая позволит Украине выжить. Для этого потребуется реальное давление со стороны Америки, которого пока не видать. Один бывший украинский дипломат считает, что лучший шанс для Украины — просто бороться дальше, не теряя союзников.

Это потребует возобновления иностранного финансирования, которое на данный момент поступает почти исключительно из Европы. Саммит ЕС, запланированный на середину декабря, важен как никогда, поскольку должен решить судьбу замороженных российских активов.