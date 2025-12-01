Войти
Замглавы NASA: США и Россия пока не планируют повторно использовать модули МКС

Космический корабль "Прогресс" и служебный модуль "Звезда"
Космический корабль "Прогресс" и служебный модуль "Звезда".
Кен Бауэрсокс отметил, что на данный момент соответствующих официальных планов между Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства и Роскосмосом нет

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 28 ноября. /ТАСС/. Эксплуатация модулей Международной космической станции (МКС) после ее свода с орбиты не входит в официальные планы NASA и Роскосмоса. Об этом заявил заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

"На данный момент у нас нет официальных планов по повторному использованию каких-либо из модулей [МКС]", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондентов российских информационных агентств.

Замглавы NASA уточнил, что начало работ по своду МКС с орбиты намечено приблизительно на 2028 год, они должны занять от 2 до 2,5 лет. Тем не менее, отметил Бауэрсокс, это лишь официальные планы, инженеры NASA рассматривают новые варианты программы в отношении МКС, о ее изменениях будет сообщаться в прессе.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 12 апреля 2025 года стало известно, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. 

