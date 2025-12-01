Войти
ЦАМТО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с главой Минобороны Киргизии

Государственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии.
Источник изображения: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

ЦАМТО, 28 ноября. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов 27 ноября провел переговоры с министром обороны Киргизской Республики генерал-майором Русланом Мукамбетовым.

"Мы стоим перед очень серьезными вызовами, связанными со стабильностью ситуации в Центральной Азии, в мире в целом. И наша с вами общая ответственность – обеспечить стабильность, безопасность в этом регионе", – заявил Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что это задача, которую определили лидеры двух государств, "и ее нужно наиболее эффективным образом реализовать".

Министр обороны РФ отметил, что с учетом опыта многолетнего взаимодействия военных ведомств России и Киргизии в ходе сегодняшних переговоров необходимо "сверить часы по широкому кругу вопросов".

В свою очередь, министр обороны Киргизской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов отметил, что за этот год проведено очень много мероприятий в рамках ОДКБ, а также по линии двустороннего военного сотрудничества между Россией и Киргизией.

"Лидеры двух стран определили направления, по которым нужно двигаться. И мы просто обязаны эти решения наших президентов исполнять. Ради этого мы должны все свои усилия прилагать для того, чтобы все принятые решения реализовывались", – заявил министр обороны Киргизии.

Он также отметил, что все совместные мероприятия по линии двустороннего военного сотрудничества были проведены в интересах обеспечения безопасности двух стран, на высоком уровне, в том числе и те, что прошли на территории стран-участниц ОДКБ.

В завершение переговоров министры обороны России и Киргизии утвердили план сотрудничества между оборонными ведомствами на 2026 год.

Встреча глав военных ведомств России и Киргизии состоялась "на полях" заседаний уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности, которые прошли 27 ноября в Бишкеке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
