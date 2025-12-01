Войти
ИноСМИ

Путин раскрыл смелые планы России по строительству атомной электростанции в другой стране (Daily Express, Великобритания)

198
0
0
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Никольский

Express: Путин анонсировал план строительства первой в Киргизии АЭС

Владимир Путин в ходе визита в Киргизию анонсировал план строительства первой в стране атомной электростанции, пишет Express. Проект будет реализован с использованием передовых российских технологий и ознаменует собой новый этап в расширении российской атомной энергетики.

Конор Уилсон (Conor Wilson)

Во время визита в страну-союзницу России Владимир Путин рассказал о планах по строительству атомной электростанции.

Владимир Путин намекнул на возможность расширения российской сети атомных электростанций за пределами страны. Он объявил о возможности строительства первой атомной электростанции в Кыргызстане во время встречи с лидером страны Садыром Жапаровым.

Киргизия, как бывшая республика Советского Союза, остается близким союзником Москвы и готова сотрудничать с Россией в строительстве крупной солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. По словам Путина, "изучается возможность сооружения в республике первой АЭС по передовым российским технологиям — технологиям малых модульных реакторов, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды".

Во время своего визита и последующего "совместного политического заявления" Путин еще раз отметил тесную связь между двумя странами и напомнил о стратегическом партнерстве.

По словам Путина, Россия в настоящее время является ведущим торговым и экономическим партнером Киргизии, а российские инвестиции достигают почти двух миллиардов долларов.

Он добавил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться "на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга".

Заявление о строительстве АЭС было сделано на фоне обсуждения деталей мирного плана из 28 пунктов, призванного положить конец конфликту на Украине.

Первоначальный план, который был обнародован на прошлой неделе, в первую очередь отвечал требованиям России и включал призывы к Украине уступить Москве весь Донбасс и резко сократить численность своих вооруженных сил. Также план подразумевал согласие Европы с тем, что Украина никогда не сможет вступить в военный альянс НАТО.

"Мы знаем, что специальный посланник Стив Уиткофф почти ежедневно ведет переговоры с официальными лицами как в России, так и на Украине, чтобы достичь мира, для чего президент Трамп и назначил его на эту должность", — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Государственный секретарь Марко Рубио настаивает на том, что план разработан Соединенными Штатами с учетом требований как России, так и Украины, в ответ на противодействие республиканцев и демократов, которые считают, что мирный план представляет собой список пожеланий России.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинскими официальными лицами, а Стив Уиткофф должен встретиться с Владимиром Путиным. Трамп также предположил, что в конечном итоге он может встретиться с Путиным и Зеленским, но только после достижения дальнейшего прогресса в переговорах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Киргизия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"