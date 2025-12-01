Express: Путин анонсировал план строительства первой в Киргизии АЭС

Владимир Путин в ходе визита в Киргизию анонсировал план строительства первой в стране атомной электростанции, пишет Express. Проект будет реализован с использованием передовых российских технологий и ознаменует собой новый этап в расширении российской атомной энергетики.

Конор Уилсон (Conor Wilson)

Во время визита в страну-союзницу России Владимир Путин рассказал о планах по строительству атомной электростанции.

Владимир Путин намекнул на возможность расширения российской сети атомных электростанций за пределами страны. Он объявил о возможности строительства первой атомной электростанции в Кыргызстане во время встречи с лидером страны Садыром Жапаровым.

Киргизия, как бывшая республика Советского Союза, остается близким союзником Москвы и готова сотрудничать с Россией в строительстве крупной солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. По словам Путина, "изучается возможность сооружения в республике первой АЭС по передовым российским технологиям — технологиям малых модульных реакторов, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды".

Во время своего визита и последующего "совместного политического заявления" Путин еще раз отметил тесную связь между двумя странами и напомнил о стратегическом партнерстве.

По словам Путина, Россия в настоящее время является ведущим торговым и экономическим партнером Киргизии, а российские инвестиции достигают почти двух миллиардов долларов.

Он добавил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться "на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга".

Заявление о строительстве АЭС было сделано на фоне обсуждения деталей мирного плана из 28 пунктов, призванного положить конец конфликту на Украине.

Первоначальный план, который был обнародован на прошлой неделе, в первую очередь отвечал требованиям России и включал призывы к Украине уступить Москве весь Донбасс и резко сократить численность своих вооруженных сил. Также план подразумевал согласие Европы с тем, что Украина никогда не сможет вступить в военный альянс НАТО.

"Мы знаем, что специальный посланник Стив Уиткофф почти ежедневно ведет переговоры с официальными лицами как в России, так и на Украине, чтобы достичь мира, для чего президент Трамп и назначил его на эту должность", — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Государственный секретарь Марко Рубио настаивает на том, что план разработан Соединенными Штатами с учетом требований как России, так и Украины, в ответ на противодействие республиканцев и демократов, которые считают, что мирный план представляет собой список пожеланий России.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинскими официальными лицами, а Стив Уиткофф должен встретиться с Владимиром Путиным. Трамп также предположил, что в конечном итоге он может встретиться с Путиным и Зеленским, но только после достижения дальнейшего прогресса в переговорах.