Европа с трудом выступает единым фронтом, пока США и Россия решают судьбу Украины (The Washington Post, США)

WP: Европе необходимо объединиться для сохранения политической субъектности

В важнейший момент для Европы ее лидеры оказались перед лицом неприятной правды, пишет WP. Показное единство стран-членов объединения перед Трампом и Путиным рассыпается под грузом внутренних противоречий и споров о вооружении Украины, об "угрозе" со стороны России и о том, не пора ли начать тратить средства внутри блока.

Эллен Фрэнсис (Ellen Francis)

На континенте возникли разногласия по поводу того, как продолжать вооружать Украину без финансовой поддержки со стороны США и как реагировать на все более напряженную конфронтацию с Россией.

Пока Москва и Вашингтон ведут переговоры, которые могут изменить будущее Европы, лидеры континента заявляют, что лучший вариант для них — это держаться вместе.

Правда, сначала им следовало бы прийти к единому мнению.

За показным единством, которое европейцы сейчас демонстрируют как Дональду Трампу, так и Владимиру Путину, скрываются глубокие разногласия. Они проявились в ходе важных переговоров о том, как продолжать вооружать Украину без денег США и как реагировать на все более напряженную конфронтацию с Россией.

Люди, стоящие за штурвалом европейского корабля, заявляют, что ставки как никогда высоки на фоне новых попыток Вашингтона заключить соглашение о прекращении конфликта России и Украины, причем, по-видимому, без учета мнения Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: "Мы явно находимся на переломном этапе". Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал это как "судьбоносный момент" для европейского единства. А глава исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен обратилась к 27 странам блока с призывом: "Мы должны сохранять единство".

Однако, пытаясь сдержать внешние силы, европейцы борются с внутренними разногласиями, а их политика подвержена влиянию призывов тратить деньги внутри блока, а не на Киев. Даже попытка покрыть расходы за счет замороженных активов России для финансирования Украины натолкнулась на сопротивление маленькой Бельгии, которая владеет большей частью этих средств и опасается понести основную тяжесть возможных ответных мер.

Кроме того, континент разделился в вопросе о том, насколько реальна угроза со стороны Москвы, поскольку страны, граничащие с Россией, предупреждают, что их западные соседи не проявляют достаточной решимости. И это не говоря уже о Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан, дружественно настроенный к Кремлю, использует свою дружбу с Трампом и коррупционный скандал на Украине, чтобы критиковать политику ЕС.

Опасаясь укрепления позиций России у своих границ, европейские лидеры отвергли некоторые идеи Вашингтона, своего традиционного союзника, и пообещали продолжать поддерживать Владимира Зеленского. Они выступили против первоначальных предложений США ограничить присутствие НАТО или полномочия ЕС по поддержанию санкций или принятию Украины в качестве нового члена.

Тем не менее, переговоры показывают, что Европа никогда не сможет участвовать в конкуренции в качестве глобального игрока, если ее лидеры не смогут достичь политического единства, сказал Брандо Бенифей, депутат Европейского парламента, возглавляющий делегацию в США.

"Санкции очень важны, но это не может быть единственным пунктом, по которому мы достигли согласия", — сказал он. "ЕС разделился. ... В области внешней политики это 27 разрозненных субъектов, которые вынуждены согласовывать каждый свой шаг, и это чрезвычайно затрудняет принятие смелых и творческих решений, поиск выхода из сложившейся ситуации".

Без большей независимости, предупредил он, европейцы рискуют "оказаться в сфере влияния" США, России или Китая: "Это не та судьба, которую я бы хотел для Европы, а автономия требует единства".

Европейские страны стали крупнейшими сторонниками Киева после того, как США отказались от прямой финансовой поддержки, хотя поиск денежных средств в условиях ослабленной экономики становится все более деликатной темой.

Спорный план Евросоюза по использованию суверенных российских активов появился, чтобы восполнить этот пробел, но он по-прежнему буксует. Бельгия, возможно, является ключевым противником, но и в других столицах ЕС есть сомнения по поводу того, как использовать российские активы.

У Вашингтона, похоже, нет никаких сомнений. Пока деликатные переговоры в Европе затягивались, предыдущее предложение США предусматривало инвестирование 100 миллиардов долларов из этих активов в восстановление Украины, при этом Вашингтон получал бы половину прибыли, а остальную часть возвращал бы Москве.

Высокопоставленные европейские чиновники отправились в Женеву на переговоры, чтобы изменить попавшие в прессу предложения, хотя их идеи так и остались за кадром переговоров между США и Украиной.

Теперь, по словам дипломатов, в Европейском союзе стремятся достичь консенсуса по вопросу финансирования Украины, чтобы сохранить свое влияние. Чиновники ЕС все еще надеются, что решение о финансировании будет принято до Рождества.

Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, сказал, что ЕС не был бы в таком затруднительном положении, если бы продвигал свои собственные планы по финансированию для Украины.

"Кому же тогда интересно, о чем договорились американцы и русские, если Европа готова действовать самостоятельно", — сказал он. Вместо этого "мы не можем предложить Украине ничего практического, не можем представить себя Трампу и Путину как победившую сторону или хотя бы как сторону, предлагающую идеи, как победить".

Это также связано с разными взглядами на угрозу.

В Восточной Европе, недалеко от границы Украины и России, где такие страны, как Литва и Польша, отличаются общей с Россией историей, тревожные сигналы о российском влиянии звучат громче.

В Скандинавии также начинают жаловаться, что дают Украине больше, чем другие страны, в том числе ее южные соседи из Средиземноморского региона, у которых другие приоритеты в области безопасности.

Если европейские лидеры не смогут найти новый источник финансирования, это противоречие грозит перерасти в конфликт.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард недавно прямо заявила Politico, что странам Северной Европы "невыгодно" и "никак не разумно" нести такую большую часть расходов на помощь Украине.

На недавней встрече в Брюсселе министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал своим европейским коллегам, что они должны одобрить план по российским активам или выделить деньги для Украины из своих национальных бюджетов.

"Знаю, что россияне думают, что мы не можем справиться с этой ситуацией", — сказал он. "Поэтому необходимо использовать замороженные активы... В противном случае мне хотелось бы видеть деньги, а не разговоры о политической солидарности. Покажите мне деньги".

На той же встрече его венгерский коллега назвал исполнительный орган ЕС, Европейскую комиссию, "безумным" из-за попытки собрать больше средств для Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС должен был "немедленно прекратить выплаты Украине" после того, как крупное украинское расследование коррупции затронуло соратников Зеленского. "Истеблишмент в Брюсселе живет в иллюзиях, — сказал он. — Иллюзией является утверждение, что время на стороне Украины".

Официальные лица ЕС изображают венгерского премьера Орбана как одинокую "белую ворону", но они опасаются, что Будапешт все чаще будет находить союзников в других странах, включая Словакию, Чехию и — в зависимости от результатов президентских выборов во Франции в 2027 году — возможно, Францию.

Несмотря на все свои разногласия, европейские союзники уже мобилизовали некоторые денежные средства и усилили дипломатическое влияние на Трампа, чтобы поддержать Зеленского, а также увеличили свои оборонные бюджеты.

Однако в вопросе о том, как поступать с Россией, единство мнений не так очевидно. Хотя все лидеры континента обвиняют Москву в попытках дестабилизировать их страны — утверждения, которые она отвергает — они, похоже, не могут договориться о том, как реагировать.

После того, как на прошлой неделе в результате взрыва была повреждена железнодорожная линия в Польше, министр иностранных дел Радослав Сикорский обвинил Россию в "акте государственного терроризма" и пообещал, что ответ будет "больше, чем просто дипломатическим".

Однако гневные заявления Варшавы не соответствуют более сдержанным заявлениям представителей НАТО и некоторых европейских столиц, призывающих к спокойствию. В связи с неоднозначными вторжениями беспилотников, которые в течение нескольких недель вызывали беспокойство в европейских городах, дипломаты НАТО заявили, что ждут результатов продолжающегося расследования, настаивая на необходимости укрепления обороны против Москвы (Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства стран НАТО и инцидентам с беспилотниками — прим. ИноСМИ).

"Как Путин может воспринимать это всерьез?" — сказал Ландсбергис, бывший литовский чиновник. "Представьте, что Литва подвергнется нападению... и единственное, что произойдет, — это бюрократическое расследование?"

В решающий момент, "если мы не сможем прийти к единому мнению... как Европейский союз сможет выжить?" — спросил он. Ландсбергис добавил, что некоторые страны могут взять дело в свои руки и создать более мелкие региональные альянсы, если ЕС будет действовать слишком медленно. "Тогда нам, возможно, предстоит увидеть новые расколы внутри ЕС".

Другим ярким примером разногласий между европейцами является отказ Польши удовлетворить просьбу Германии об экстрадиции украинца, подозреваемого во взрывах газопроводов "Северный поток".

И это несмотря на почти трехлетнее расследование саботажа на газопроводах, проложенных от России до Германии, — серьезного теракта, в котором европейцы сначала обвинили Москву, но теперь подозревают, что к нему причастны украинцы.

Разногласия по поводу экстрадиции усугубили давние претензии Польши к своим немецким соседям по поводу политики в отношении России. "Проблема с „Северным потоком-2“ не в том, что он был взорван. Проблема в том, что он был построен", — сказал по этому поводу премьер-министр Польши Дональд Туск.

По мере того, как Европа пытается меньше полагаться на Вашингтон, национальные интересы также мешают ускоренной реализации общих оборонных проектов, таких как защита от беспилотников или истребителей. Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что трения могут помешать планам по совместному укреплению военной мощи.

"ЕС — это по большей части мягкая сила в жестком мире, — сказал один европейский дипломат, — но мы стараемся".