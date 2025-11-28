Sohu: победа Су-30СМ над системой Patriot изменила правила воздушной войны

Российский истребитель Су-30СМ стал первым в мире истребителем, которому удалось уничтожить американскую зенитную систему Patriot, пишет автор статьи на портале Sohu. Эта победа стала не только очередным успехом ВКС России, но и событием, которое переписало правила современной воздушной войны.

Блог Sohu: "Шурен рассказывает об истории" (树人谈史)

Российский истребитель Су-30СМ2 пролетел в небе над Украиной, а затем противорадиолокационные ракеты, установленные у него под крыльями, атаковали американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Это, казалось бы, неравное воздушное сражение вызвало шок у западных военных обозревателей.

В дыму боевых действий на Украине российские Воздушно-космические силы недавно добились выдающегося результата. 23 ноября 2025 года американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российский многоцелевой истребитель Су-30СМ2 уничтожил украинскую систему ПВО Patriot. Это первый в мире подтвержденный боевой результат, демонстрирующий, что многоцелевой истребитель, не обладающий незаметностью по стелс-технологии, способен одолеть ведущую западную систему ПВО большой дальности.

Су-30СМ2 обладает передовыми радиолокационными и радиоэлектронными возможностями, он превосходен в тактике прорыва на малых высотах. Его новый двигатель АЛ-41Ф-1С не только улучшает летные характеристики, но и значительно увеличивает дальность полета. С другой стороны, у системы Patriot было выявлено множество недостатков. Эта система ПВО времен холодной войны обладает ограниченными возможностями обнаружения маловысотных целей, у нее длительное время развертывания, что делает ее легкой мишенью. Большинство имеющихся у Украины Patriot представляют собой устаревшие модели, снятые с вооружения НАТО, они по своим характеристикам значительно уступают новейшим версиям.

Ключ к тактическому успеху российских вооруженных сил заключается в системном подходе к боевым действиям. Они задействовали не только истребители Су-30СМ2, но и интегрированные беспилотники, баллистические ракеты "Искандер-М" и авиационные баллистические ракетные комплексы "Кинжал", формируя трехмерную ударную сеть.Эта многомерная атака сделала систему Patriot неэффективной, в конечном итоге прорвав ее оборону. Система радиоэлектронной борьбы Су-30СМ2 действовала как "щит невидимости": при запуске ракет-перехватчиков Patriot средства радиоэлектронной борьбы самолета могли быстро получать сигналы наведения, вмешиваться в траекторию ракет и уклоняться от атак благодаря высокой маневренности. Хотя Су-30СМ2 не является истребителем-невидимкой, он выполняет задачи, которые ранее считались под силу только таким самолетам. Это вызвало шок в американских СМИ и стало вызовом давнему убеждению Запада во всемогуществе истребителей-невидимок, доказав, что истребители, не оснащенные функциями незаметности, по-прежнему обладают значительной боевой ценностью в условиях интенсивного противостояния.

Этот реальный случай тесно связан с философией разработки китайского истребителя J-16. У J-16 и Су-30СМ2 схожие принципы проектирования: упор сделан на большую дальность полета, значительную полезную нагрузку и мощные системы авионики, а не просто на возможности малозаметности. Таким образом, ситуация с противовоздушной обороной Украины еще более осложнилась. Хотя НАТО продолжает поставлять Украине системы Patriot, темпы выхода из строя этой техники превышают темпы пополнения. Украина пыталась интегрировать систему Patriot с системами ПВО малой дальности, такими как NASAMS и IRIS-T, чтобы создать многоуровневую сеть ПВО, но эффект был ограниченным в условиях постоянных российских атак. Благодаря этой успешной "охоте" российские военные продемонстрировали, что современная воздушная война вступила в эпоху системного противостояния: даже самые современные средства поражения не способны справиться с многомерными интенсивными атаками. Победа на поле боя будущего будет за армиями, способными интегрировать различные боевые платформы и в полной мере использовать их синергетический эффект.

Это воздушное состязание стало не только тактической победой России, но и дало важные идеи для будущего развития военной техники. В то время как западные армейские теоретики начинают переосмысливать ценность самолетов без функции незаметности, китайский путь развития многоцелевых истребителей, представленный J-16, уже подтвердил свою состоятельность в реальных боевых действиях. В будущем превосходство в воздухе, вероятно, будет обеспечиваться сочетанием малозаметных и обычных истребителей, а не одним-единственным типом самолета. Это событие на российско-украинском поле боя исподволь переписывает правила современной воздушной войны.