Когда очень хочется украсть: ЕС против США и собственных членов в войне за деньги РФ

Андрей Низамутдинов — о попытках Евросоюза не дать Вашингтону распоряжаться российскими активами и о том, кто в итоге будет платить за последствия

Критикуя американский план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, страны Евросоюза вполне ожидаемо выступили против его ключевых положений, касающихся территориальных уступок, сокращения численности украинской армии и отказа Киева от вступления в НАТО. Но, пожалуй, особую ярость вызвало у них стремление Вашингтона решать, как использовать замороженные за рубежом российские активы. "Руки прочь от этих денег! Если кто их и украдет, то исключительно мы сами!" — примерно так звучат заявления, раздающиеся в последние дни из уст высокопоставленных европейских политиков и чиновников.

Конфискуем, и хватит ныть

В авангарде попыток присвоить российские активы выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — именно ей принадлежит идея "репарационного кредита" для поддержки Украины. А вернее говоря — для того, чтобы Украина и дальше могла продолжать боевые действия. По сути разработанный под ее началом план представляет собой беззастенчивое воровство российских активов, в том числе суверенных, находящихся в европейском депозитарии Euroclear на территории Бельгии.

Проценты от этих активов ЕС еще с 2024 года беззастенчиво присваивает и использует для финансирования поставок вооружений Киеву. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, и в последние месяцы фон дер Ляйен принялась активно проталкивать идею полной конфискации российских средств. У нее тут же нашлось немало сторонников, прежде всего в странах Балтии и Северной Европы, но есть и те, кто справедливо отмечают рискованность идеи и указывают, что негативный эффект может перевесить кажущуюся выгоду. Когда дело дошло до практического обсуждения, бельгийский премьер Барт Де Вевер прямо заявил: "Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. <...> Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС — прим. авт.) придется сделать это вместе".

Делить риски никто не захотел, дискуссия, казалось, зашла в тупик, и тут — американцы со своим мирным планом, который не предусматривает участие Европы. Почувствовав, что заветный лакомый кусок вот-вот ускользнет из рук, еврочиновники засуетились со страшной силой. Обратившись к участникам встречи в Женеве, где проходило предварительное рассмотрение плана США, фон дер Ляйен практически в ультимативной форме потребовала сохранить за ЕК право распоряжаться российскими активами "для восстановления Украины".

Следом в Луанде, куда европейские политики и чиновники съехались на саммит ЕС — Африканский союз, была организована экстренная встреча для обсуждения, точнее, осуждения американского плана. "Вопросы, касающиеся напрямую Евросоюза, такие как санкции, расширение ЕС или замороженные активы, требуют полного участия Евросоюза в принятии решений", — заявил по ее итогам глава Евросовета Антониу Кошта.

Буквально на следующий день в формате видеоконференции состоялась встреча "коалиции желающих", где фон дер Ляйен опять постаралась задать тон, заявив: "Центральным пунктом нашей дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России". После этого она выступила на сессии Европарламента в Страсбурге, где заявила, что ЕК "готова представить юридический текст по использованию активов России", и пообещала "не допустить, чтобы за Украину платили одни европейские налогоплательщики". Фон дер Ляйен также указала, что решение по российским активам "должно приниматься в ответственных юрисдикциях" и по европейским правилам. По сведениям портала Euractive, упомянутое ею некое юридическое обоснование может быть представлено уже на следующей неделе.

Этот же портал поделился рассказом об усилиях, которые предприняла для продвижения идеи конфискации российских средств глава европейской дипломатической службы Кая Каллас. На встрече с евродепутатами от Европейской народной партии она "решительно выступила в защиту" конфискации и пренебрежительно отозвалась об опасениях бельгийцев: "В какой суд обратилась бы Россия? Какой судья принял бы решение в пользу России?" По свидетельствам участников встречи, Каллас говорила о Бельгии в "снисходительном тоне", а основное содержание ее выступления свелось к посылу: "Хватит ныть!"

Сторонники и противники

Суетливость брюссельских дам и господ можно понять. Как заметила германская газета Handelsblatt, мирная инициатива США фактически ставит крест на планах ЕС присвоить российские активы. Такую же оценку высказала и британская Financial Times, которая со ссылкой на анонимных европейских чиновников отметила, что для ЕС отказ от распоряжения российскими средствами, находящимися в его юрисдикции, представляется совершенно немыслимым.

Впрочем, к чему анонимы, если есть всем хорошо известный президент Франции Эмманюэль Макрон, который прямо и публично заявил: "Активы находятся в Европе, поэтому европейцы и должны решать". "В ближайшие дни мы завершим работу и примем решение, согласовав его со всеми вовлеченными европейскими странами и, конечно, с Европейским союзом и Еврокомиссией", — сказал французский лидер. А Москву потом поставят перед фактом: "По итогам этих обсуждений мы все вместе должны сказать об этом России".

Примерно в том же духе высказался и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который пообещал всячески "продолжать усилия", нацеленные на то, чтобы вопрос о российских активах был решен "самое позднее в конце декабря на Европейском совете в Брюсселе".

Поползновениям фон дер Ляйен, Мерца, Макрона и разных прочих Каллас продолжают противиться власти Бельгии. Впрочем, они встревожены не столько самой идеей конфискации российских активов, сколько ее более чем вероятными негативными последствиями, потому и настаивают на разделении рисков. На встрече глав МИД стран ЕС бельгийский министр иностранных дел Максим Прево, по сведениям Financial Times, назвал идею "авантюрной и опасной" и предложил рассмотреть альтернативный вариант — выпуск совместных долговых обязательств для поддержки Киева.

А министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам поездки в Рим сообщил, что итальянские власти разделяют опасения бельгийцев. "Мой сигнал: Бельгия не будет изымать активы РФ и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег. Бельгия продолжит поддерживать Украину, но в этом деле не позволит себя переубедить. Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии", — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Об опасностях, связанных с использованием российских активов, предупредил и депозитарий, где эти активы находятся. В письме на имя фон дер Ляйен и Кошты глава Euroclear Валери Урбен указала, что предложенную Еврокомиссией и Евросоветом схему "инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, будут воспринимать как эквивалент конфискации резервов центральных банков, подрыв верховенства закона". А значит, могут начать вывод средств в более безопасные места. Чтобы их удержать, понадобится увеличить страховые премии, а это ляжет дополнительным бременем на сами страны ЕС и приведет к дальнейшему росту их долговых обязательств.

Если власти Бельгии и руководство Euroclear взывают к разуму, то власти Венгрии оперируют не только логикой, но и подчеркивают эмоциональные, психологические аспекты. Как заметил венгерский премьер Виктор Орбан, €135 млрд, которые "глава брюссельской бюрократии <…> хочет наскрести для Украины", — это "цена продолжения войны". Попытка заплатить эту цену путем экспроприации российских активов повлечет за собой "длительные судебные разбирательства, поток судебных исков и крах евро". Выход из "брюссельского тупика" Орбан видит в том, чтобы "прекратить финансировать войну, в которой невозможно победить", а вместе с этим и перестать поддерживать "коррумпированную украинскую военную мафию".

Правда, это "потребовало бы от воинственно настроенных лидеров признать тот факт, что за последние три с половиной года они потратили с трудом заработанные деньги европейцев на войну, которую невозможно выиграть на поле боя". Это трудно, но лучше так, чем продолжать идти к европейско-российскому конфликту с предсказуемыми трагическими последствиями.

А медведь-то жив

Орбан не случайно упомянул "украинскую военную мафию", ведь все эти дебаты вокруг судьбы российских активов идут на фоне громкого коррупционного скандала. А в нем оказались замешаны высокопоставленные украинские политики и чиновники, самым тесным образом связанные с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Обвинения этим двум деятелям (пока) не предъявлены, но нет никаких сомнений в том, что именно они находятся на самой верхушке выстроенной на Украине коррупционной пирамиды.

По оценке американского экономиста Стива Ханке, профессора Университета Джонса Хопкинса, коррупционная составляющая на Украине держится на уровне 15–30%. А это значит, что после 2022 года в карманах незаконно осело от $54 млрд до $108 млрд. И наиболее туго набитыми оказались именно карманы Зеленского и Ермака.

Конфискация российских активов даст украинской верхушке и связанным с нею еврочиновникам украсть еще больше — оттого и ломают копья власти Евросоюза, Берлина, Парижа и других европейских столиц. Вот только вся эта возня напоминает попытку поделить шкуру неубитого медведя.

Проблема европейцев в том, что медведь жив и даже очень неплохо себя чувствует. А еще у него длинные и мощные лапы, и он готов постоять за свое.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, в российском правительстве уже сформирован план ответных мер на возможную экспроприацию активов РФ. Это подтвердил и глава Минюста Константин Чуйченко: меры разработаны и "представлены руководству страны". Вот сегодня и президент РФ Владимир Путин сказал, что правительство России занимается пакетом ответных мер на эти "воровские" действия Запада. Надо полагать, речь идет не только о возможной подаче судебных исков, но и о тех активах западных компаний, которые были заморожены в России после начала СВО в ответ на аналогичные действия недружественных стран. По оценкам, суммы ничуть не меньшие, а то и превосходят объемы активов РФ, которые заблокировали на Западе. Поэтому российского медведя лучше не трогать — дешевле выйдет.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru