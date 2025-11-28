Медицина, транспорт, связь, ВПК — кто скрытый лидер замещения инфраструктурного ПО в РФ

Денис Романов — о том, как развивается переход на отечественный софт и что мешает импортозамещению в ключевых отраслях экономики

Осенью 2025 года начался новый этап по импортозамещению в сфере программного обеспечения (ПО) и ИТ-инфраструктуры. На заседании Совета глав государств СНГ президент РФ Владимир Путин назвал развитие собственных технологий и производства одной из ключевых задач государства. Чуть ранее, 1 сентября, вступили в силу поправки в 187-ФЗ о переходе значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО.

Наибольший прогресс в переходе на отечественное инфраструктурное ПО показывают финансовый и государственный секторы, телекоммуникации.

При этом существуют и "скрытые чемпионы" импортозамещения — атомная энергетика и военно-промышленный комплекс (ВПК). Переход на отечественные решения здесь идет глубже, чем в большинстве отраслей, но редко попадает в публичную повестку.

И, наконец, нельзя не отметить транспорт: в ряде направлений миграция почти завершена.

Подробнее о достигнутых успехах, как удалось их добиться и к чему это ведет.

Финансовый сектор: от локальных инициатив к системной трансформации

Банки начали рассматривать переход на отечественный стек еще после 2014 года, но долгое время изменения оставались точечными. Целевых ориентиров не было, поэтому внедрения шли медленно.

Ситуация изменилась три года назад. Крупнейшие игроки первыми начали массово переходить на импортонезависимые операционные системы (ОС — ALT Linux, Astra Linux, RED OS), системы виртуализации, системы управления базами данных (СУБД), решения для резервного копирования и антивирусы. Успех обеспечили регуляторные требования и высокий уровень компетенций ИТ-команд. Центральный банк зафиксировал сроки перехода, а у банков уже были кадры, знакомые с аналогичными технологиями.

Проблемы тоже были. Главные — совместимость с внутренними (часто legacy — устаревшие) системами, особенно написанными под Windows, и отсутствие полноценных аналогов некоторых узкоспециализированных решений, включая ETL. Отдельной темой стала сертификация: не все продукты имели допуски Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК).

Несмотря на это, сектор продолжает движение к технологической независимости и в ближайшие годы сможет закрыть большинство потребностей отечественным стеком.

Госсектор: обязательная локализация и кадровый разворот

Субъекты КИИ обязаны использовать сертифицированное российское ПО. Переход завершен по основным направлениям: ОС, СУБД (Postgres Pro, Линтер), почтовым системам, средствам инфраструктурной автоматизации. Лидируют силовые ведомства, Минцифры, Росатом.

Серьезный прогресс фиксируется в здравоохранении и образовании: там обрабатываются чувствительные данные, и переход на отечественное ПО начался давно. В медицинских учреждениях многие решения уже прошли полноценные пилоты и используются в работе. Университеты внедряют программы обучения на российских платформах. Например, курс "DevOps-инженер с нуля", основанный на импортонезависимом DevOps-конвейере, доступен студентам более 30 вузов. Это одновременно решает задачу локализации и подготовки специалистов, которые будут работать с российским софтом в отрасли.

Главные сложности — масштаб и разрозненность инфраструктуры, а также кадровый дефицит в регионах. Если раньше преобладали специалисты Windows-стека, то сейчас растет спрос на Linux-инженеров. Через пять–семь лет пропорция может измениться. К этому добавляются длинные закупочные циклы и жесткое регулирование, усложняющие обновление ПО.

Телеком: экосистемы сервисов вокруг базовой инфраструктуры

Работа телеком-операторов регулируется по всей цепочке. Они должны обеспечивать технологический суверенитет в каждом ее сегменте — от оборудования до прикладного ПО. С 2018 года действует требование локального хранения данных, что стимулировало рост собственных центров обработки данных (ЦОДов) и поиск российского оборудования для сертификации ФСТЭК. Объемы хранения (до шести месяцев контента и до трех лет метаданных) вызвали массовый спрос на отечественные серверы, системы хранения данных (СХД) и ПО.

В результате "Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Билайн" и Т2 сначала построили устойчивую инфраструктуру на российском ПО, а затем начали формировать вокруг нее полноценные экосистемы: облака, корпоративные услуги, финтех- и медиапродукты, AdTech-решения.

Главный вызов в этом секторе — ПО, тесно связанное с импортным оборудованием. Многие критические компоненты, от управления базовыми станциями до оркестрации (развертывания, управления и масштабирования приложений), привязаны к проприетарным стандартам (то есть принадлежат одному правообладателю), и замена их российскими аналогами требует перестройки сетей.

В целом финансовый и государственный секторы, телекоммуникации стали драйверами рынка благодаря двум факторам: жестким регуляторным требованиям и системному подходу. Важную роль сыграл и перевод внутренних сервисов, которые не относятся к критической инфраструктуре: он снизил зависимость от западных лицензий и убрал риски, связанные с отсутствием поддержки иностранных вендоров.

Промышленность и ТЭК: импортозамещение в некритических процессах

Промышленность и топливно-энергетический комплекс (ТЭК) долго оставались в числе "отстающих": прямого регуляторного давления не было, и масштабная миграция началась сравнительно недавно. Основной переход идет в тех зонах, где замена не затрагивает критические процессы.

Системные изменения заметны в серверных и клиентских ОС, СУБД, виртуализации и офисных пакетах. При этом высокая зависимость сохраняется в системах автоматического проектирования (САПР), PLM (управление жизненным циклом продукта) и MES (управление производственными процессами). Здесь доминируют иностранные решения, глубоко интегрированные в производственные циклы. Форматы данных, высокая стоимость простоя и сложность замещения делают миграцию долгой и затратной.

Темпы перехода определяются требованиями по безопасности, отраслевыми стандартами и партнерствами с российскими вендорами. Основные барьеры — устаревшие системы, стоимость модернизации и необходимость исследований, чтобы создать полноценные аналоги.

Рынок постепенно консолидируется. В перспективе пять–семь крупных игроков смогут закрыть потребности промышленности в инфраструктурном ПО.

Транспорт: баланс между локализацией и международной совместимостью

В ИТ-инфраструктуре транспортной отрасли переход на отечественные решения в целом состоялся. Сложнее — с профильным ПО, интегрированным в авиационные, железнодорожные и морские системы управления. Часть компонентов остается иностранной, и заменить их без обновления самой техники невозможно. Это горизонт 10–15 лет.

Особенно чувствительны встроенные системы, поставляемые вместе с оборудованием — от самолетов до локомотивов. Поэтому отрасль идет поэтапно: локализует инфраструктуру, а прикладные решения переводит постепенно.

Активнее всего изменения идут в бронировании, управлении перевозками и клиентских сервисах: там уже используются отечественные платформы и ЦОДы. Распределенность транспортных узлов требует повышенной отказоустойчивости и защиты данных.

Главные вызовы — сертификация, подготовка кадров и необходимость сохранять совместимость с международными стандартами, чтобы обеспечивать непрерывность перевозок.

Выводы: импортозамещение как точка роста

Импортозамещение — это не просто смена вендора, а перестройка всей ИТ-архитектуры. Компании создают экосистемы, вырабатывают стандарты поддержки, меняют процессы и переобучают команды. Те, кто начали раньше, — в финтехе, телеком-сегменте, госсекторе — уже вышли на уровень стратегического управления технологическим стеком. Их опыт сегодня становится ориентиром для других отраслей.

На рынке сформировался слой зрелых российских продуктов. Но решающим остается не наличие аналога, а готовность компаний меняться, инвестировать в компетенции и принимать долгосрочные решения. Стимул может быть как внутренний — потребность в безопасности и контроле, так и внешний — регуляторные требования.

Рынок проходит фазу консолидации: десятки нишевых решений постепенно уступают место нескольким сильным игрокам, способным развивать продукты в логике индустриальных стандартов. Это естественный процесс: со временем внимание концентрируется вокруг тех, чьи решения доказали надежность в реальной эксплуатации.

Денис Романов, Директор департамента профессиональных сервисов вендора "Базис"

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru