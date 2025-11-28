Вопрос, довлеющий над мирными переговорами: на что согласится Путин? (The New York Times, США)

NYT: у России нет оснований смягчать свои условия мирного урегулирования

В вопросе мирных переговоров по Украине сила на стороне России, пишет NYT. Путин дал понять, что готов продолжать спецоперацию. Реальность на поля боя не дает ему оснований смягчать свои условия мирного урегулирования: Украина постепенно сдает территорию, а ВСУ отступают все быстрее.

Пол Зонне

Предложение США может оказаться неприемлемым для российского лидера, который считает, что от продолжения боевых действий он мало что потеряет и больше приобретет

Украинские и европейские официальные лица вздохнули с облегчением после того, как им удалось смягчить неожиданный мирный план президента Трампа, откровенно выгодный Кремлю. Но над дипломатическим ажиотажем последних дней довлеет мрачная реальность: все будет зависеть от того, на что именно согласится президент России Владимир Путин.

Российский лидер дал понять, что он готов продолжать свою спецоперацию.

Аналитики отмечают, что реалии на местах не дают Путину особых оснований смягчать свои условия. Украина постепенно сдает территорию, а ВСУ отступают все быстрее. Киев борется с внутренним коррупционным скандалом. Кроме того, у него заканчиваются деньги и солдаты, а у США лопается терпение.

Российский лидер может попытаться дождаться более масштабного краха Украины, чтобы выбить себе более весомые уступки.

“Сама суть его кампании в том, чтобы ослабить Украину, — сказала старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Татьяна Становая**.

По словам Становой**, Путин продолжает бомбить украинскую инфраструктуру и постепенно берет под контроль все больше земель, поскольку убежден, что рано или поздно получит искомое — “не сейчас, так через полгода, не через полгода, так через год”.

Пожалуй, Путина не назвать выдающимся стратегом — о чем красноречиво свидетельствует то, насколько он недооценил изначальное сопротивление Украины — но он полностью осознает, что в этом конфликте преимущество на его стороне, сказала Становая**.

“Украина же находится кризисе, который лишь усугубляется, и рано или поздно она сломается, — сказала она. — Собственно, это все, что ему нужно знать”.

Помимо прочего, Путин потребовал обязательных гарантий, что Украина не вступит в НАТО, а западный военный альянс не будет расширяться дальше на восток, а, кроме того, ограничений военной мощи ВСУ и особого статуса для русского языка и Русской православной церкви на Украине. Переговоры на Аляске минувшим летом сосредоточились на желании Путина полностью освободить ДНР и ЛНР, включая те их части, которые по-прежнему подконтрольны Киеву.

В последние дни европейские официальные лица выразили тревогу насчет пунктов плана, которые ограничивают НАТО и дают Москве фактическую власть над европейской безопасностью, и убедили представителей США вынести эти вопросы в отдельный переговорный процесс. Украина требует, чтобы отправной точкой для переговоров по территориальному вопросу стала действующая линия фронта. Она также отвергла ограничения на численность вооруженных сил.

Москва отринула встречные предложения Европы, опубликованные за последние дни, как непродуктивные и заявила, что любые разночтения с основополагающими договоренностями, достигнутыми с США на саммите на Аляске, априори неприемлемы.

Однако, по некоторым признакам, Путин бы забраковал даже изначальную редакцию плана из 28 пунктов, появившуюся на прошлой неделе и вызвавшую бурю негодования из-за перекосов в пользу России.

Российский лидер заявил, что этот план может стать основой для мирного соглашения, но все равно потребует предметного обсуждения. Его главный помощник по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что многие позиции приемлемы, “но не все”.

В частности, предусмотренный в плане лимит на военную мощь Украины выше, чем тот, что Москва озвучила на провальных переговорах в 2022 году. Кроме того, проект США не предусматривает никаких ограничений на военную технику в составе ВСУ. Наконец, по нему замороженные в Европе российские суверенные активы пойдут на восстановление Украины. Все это может стать для Путина камнем преткновения.

Кремль сообщил, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф вернется в Москву на следующей неделе, чтобы обсудить подробности. Трамп объявил о визите в социальных сетях и сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл встретится с украинцами.

Хотя Путин заявил, что готов продолжать свою военную кампанию, он также стремится к развитию более глубоких отношений с Трампом, которые могут привести к ослаблению санкций, экономическому сотрудничеству и более обширным геостратегическим выгодам. Аналитики говорят, что российского лидера, безусловно, манит такая перспектива, но он не готов жертвовать основополагающими военными целями ради ее достижения.

Россия также столкнулась с систематическими ударами ВСУ по своей нефтяной инфраструктуре и военным объектам. Ранее в этом году Трамп пригрозил усилить эту кампанию поставками дальнобойных ракет Tomahawk, однако впоследствии отступился от своих планов.

Возможно, Москва надеется, что если последний дипломатический раунд не приведет к мирному соглашению, США свернут всякую поддержку Украины, что, в свою очередь, ускорит ее крах.

“Путин по-прежнему хочет всего, — сказал директор программы Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн. — Но главное, чего он хочет, — это чтобы Украина вернулась на его орбиту. И если Украина не будет его, пусть же не достанется никому”.

Бергманн отметил, что аналогичные дипломатические импульсы в этом году уже сошли на нет.

“В каком-то смысле, это как карусель, — заключил он. — С каждой новой инициативой она начинает вертеться заново, возникает бурная деятельность, кажется, что вы куда-то мчитесь, но в конце концов все останавливается, и вы выходите там же, где были, а это значит, что боевые действия продолжаются как ни в чем не бывало”.

*организация, признанная в России иноагентом

**лицо, признанное в России иноагентом