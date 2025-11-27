Российская группа компаний Neiry создала управляемого голубя-биодрона. Neiry готовится к опытному внедрению в подходящие сферы

Это как дрон, только живой

Российская биотех-лаборатория Neiry, показавшая в прошлом году крысу, которая «умнее большинства людей», теперь взялась за голубей. Но не для того, чтобы сделать их умными, а чтобы сделать из них био-дроны. Компания рассказала о своих разработках в этой области, а ресурс Forbes говорит, что такого киборга уже испытали в Москве.

Пресс-релиз самой компании говорит о конкретном экземпляре. Голубь-биодрон PJN-1 представляет собой голубя с мозговым имплантом. А ещё у него свой собственный рюкзачок, в котором спрятана необходимая электроника.

Группа компаний Neiry представляет голубей-биодронов, в мозг которых имплантированы нейроинтерфейсы. В настоящее время команда ученых и разработчиков тестирует их летные характеристики. Биодроны — новый продукт Neiry: вместо летательного аппарата ученые и разработчики начали использовать живых птиц с чипом в мозге. Благодаря нейрочипу оператор биодрона может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА. Благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама «хочет» передвигаться в нужную сторону. От обычных дронов биодроны отличаются длительным временем работы и дистанцией применения: птица в процессе эксплуатации проживает обычную жизнь, которая по продолжительности ничем не отличается от жизни сородичей. Навесная электроника питается от солнечных батарей, расположенных на спине. Вероятность падения или аварии биодрона мала и равняется вероятности падения птицы. Поэтому биодроны можно безопасно эксплуатировать в городах. Что касается технической части, в мозг голубя имплантированы электроды собственной разработки Neiry. Электроды подключены к стимулятору, который находится в рюкзачке на спине птицы вместе с контроллером, куда загружают полетное задание. Стимулятор посылает импульсы, которые воздействуют на желание птицы, например поворачивать налево или направо. Позиционирование системы происходит с помощью GPS и других способов.

Создатели голубя-дрона отмечают, что на самом деле за основу может быть взята любая птица, просто опыты проводились именно на голубях. Уже говорится и о цене: она сопоставима с ценой дронов сходного класса. Проект уже находится на одной из завершающих стадий и готовится к опытному внедрению в подходящие сферы.

Птицы-дроны — идея не новая. Такие проекты есть в разных странах, а про китайские разработки мы писали ещё три года назад.