Министр армии США предупредил Украину о неминуемом поражении, продвигая первоначальный мирный план (NBC News, США)

NBC News: министр армии США предупредил Украину о неминуемом поражении

В администрации Трампа есть раскол по поводу того, как завершить конфликт на Украине, сообщает NBC News. Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и некоторые другие чиновники видят в киевском режиме главное препятствие для завершения конфронтации. Однако Марко Рубио и ряд других официальных лиц не согласны с такой оценкой и призывают усилить давление на Россию.

Дэн Де Люс (Dan De Luce), Кортни Кьюб (Courtney Kube), Эбигейл Уильямс (Abigail Williams)

Встреча на прошлой неделе стала лишь очередным свидетельством давнего раскола в администрации Трампа по поводу того, как положить конец конфликту на Украине.

На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации.

Как сообщили NBC News два источника, Дрисколл дал партнерам по переговорам понять, что их войска оказались в тяжелой ситуации на поле боя, и что они в скором времени потерпят поражение от российских вооруженных сил.

По словам источников, Дрисколл заявил, что россияне наращивают масштабы и темпы воздушных атак, а также, что они способны вести боевые действия в течение неопределенного времени. Он добавил, что ситуация для Украины со временем будет только ухудшаться, и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более уязвимом положении в будущем.

Были и другие плохие новости. Представители делегации США также заявили, что оборонная промышленность Америки не сможет обеспечить Украину оружием и средствами противовоздушной обороны в объемах, необходимых для защиты инфраструктуры и населения страны.

Сообщение Дрисколла прозвучало после того, как он представил мирный план, разработанный при поддержке США, который киевские чиновники расценили как капитуляцию перед Москвой, сообщили два источника.

"По сути, послание было следующим: вы проигрываете, — сказал один из источников, — и вы должны принять сделку".

Встреча Дрисколла с украинцами была частью усилий некоторых чиновников администрации Трампа, направленных на то, чтобы заставить украинцев без промедления принять новое мирное соглашение, поддержанное США, несмотря на то, что оно включало максимальные требования России и предполагало болезненные уступки со стороны правительства Киева, сообщили некоторые действующие и бывшие западные чиновники.

Украина вежливо отказалась подписать мирный план в том виде, в котором он был представлен, и с момента обсуждений между Дрисколлом и украинскими чиновниками на прошлой неделе предложение было значительно переработано.

Эта встреча стала лишь очередным свидетельством давнего раскола внутри администрации Трампа по поводу того, как положить конец конфликту на Украине. Он отражает надвигающееся потенциальное соперничество между двумя бывшими сенаторами и потенциальными кандидатами в президенты, которые готовятся к выборам 2028 года: вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

В одном лагере, в который входят Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и другие официальные лица, Украину считают главным препятствием на пути к миру и выступают за использование влияния США, чтобы заставить Киев пойти на серьезные уступки, сообщают несколько действующих и бывших чиновников.

Представители противоположного лагеря, в том числе Рубио и другие чиновники, считают Россию ответственной за развязывание боевых действий в соседней стране и заявляют, что Москва уступит только в том случае, если понесет наказание в виде санкций и других мер давления.

В то время как его заместители, республиканские законодатели и европейские лидеры борются за его внимание, президент Дональд Трамп колеблется в вопросе о том, как разрешить конфликт.

"Уже давно было ясно, что существует раскол, но мы никогда не видели его в действии так явно, как в последние несколько дней", — заявил бывший высокопоставленный американский дипломат, обладающий опытом работы в Восточной Европе.

Во вторник в Белом доме прокомментировали ситуацию, сославшись на пост в социальных сетях, в котором Трамп сказал, что первоначальный мирный план был "доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько спорных моментов".

"Я с нетерпением жду встречи с Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО когда соглашение о прекращении боевых действий будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на завершающей стадии", — добавил Трамп в своем посте.

Представитель Государственного департамента заявил: "Вся команда президента Трампа, включая госсекретаря Рубио, специального посланника Уиткоффа, министра армии Дрисколла и многих других, работает в тесном сотрудничестве, как и в течение последних десяти месяцев, чтобы положить конец бессмысленному и разрушительному конфликту".

В посольстве Украины в Вашингтоне не ответили на запрос о комментарии.

Серьезные сомнения

Бурная дипломатическая деятельность развернулась на прошлой неделе после того, как в СМИ попал предполагаемый мирный план из 28 пунктов.

По словам двух источников, знакомых с ходом встречи, план был результатом переговоров между посланником президента России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым и его американским коллегой Стивом Уиткоффом в Майами.

Представители Белого дома заявили журналистам, что это было предложение США, хотя в документе содержались неоднократные требования России принудить Украину уступить контролируемые ею территории, сократить вооруженные силы и отказаться от вступления в НАТО. Некоторые элементы плана противоречили ранее заявленным позициям администрации Трампа, в том числе формулировки, предполагающие запрет на присутствие вооруженных сил США в Польше.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий заявили, что Рубио сообщил им, что план был разработан россиянами. Однако позже Рубио опроверг их слова. Позднее он и представители Белого дома настаивали, что это было предложение США с "вкладом" России и Украины.

Необычным шагом Белого дома стало решение поручить Дрисколлу, министру армии, а не высокопоставленному дипломату, проинформировать украинскую сторону о предложении. Дрисколл, однокурсник Вэнса по Юридической школе Йельского университета*, направлялся на Украину с заранее запланированным визитом для обсуждения технологии беспилотных летательных аппаратов, как ранее сообщал NBC News.

Удивленный условиями мирного предложения, Владимир Зеленский выразил серьезные сомнения, но не стал отвергать план, заявив, что его правительство готово к дипломатическим переговорам.

Рубио осторожно высказался по поводу плана после его утечки, написав в X, что мир "потребует от обеих сторон пойти на сложные, но необходимые уступки" и что Соединенные Штаты "продолжат разрабатывать список возможных идей для прекращения конфликта".

Тем временем Трамп усилил давление на Украину и заявил журналистам, что Зеленский должен либо принять мирное соглашение, либо "продолжать сражаться изо всех сил".

Рубио прилетел в Женеву на выходных, и после переговоров с украинцами и призывов европейских дипломатов наиболее проблемные для Украины положения были исключены или пересмотрены, по словам западных чиновников и источников, знакомых с этим вопросом.

Вместо того, чтобы использовать тот же ультимативный тон, к которому ранее прибегали чиновники Белого дома в отношении мирного плана, Рубио охарактеризовал переговоры как гибкие и сказал, что план стремительно развивается. "Это живой документ. Каждый день он меняется под влиянием новых идей", — сказал он журналистам в Женеве.

Ко вторнику украинцы заняли позитивную позицию, выразив оптимизм по поводу обсуждаемого в настоящее время плана из 19 пунктов.

"Наши делегации достигли общего понимания основных условий соглашения, обсуждаемого в Женеве", — написал в социальных сетях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он также поднял вопрос о возможном визите Зеленского в Вашингтон для заключения соглашения.

Дрисколл отправился в Абу-Даби, где в понедельник и вторник вел переговоры с российской делегацией, сообщили официальные лица.

После пересмотра план мирного урегулирования стал похож на предыдущие предложения, которые Россия отвергла.

Министр иностранных дел России Лавров, который "приветствовал" первоначальный проект прошлой недели, во вторник заявил, что Кремль может отклонить то, что предлагается сейчас. Лавров сослался на августовские переговоры между Трампом и Путиным на саммите в Анкоридже на Аляске, заявив, что последний проект предложения, по-видимому, противоречит договоренностям, достигнутым в ходе этих переговоров.

"Определенные силы хотят поставить усилия Дональда Трампа под угрозу и изменить мирный план", — сказал Лавров, добавив: "Если „дух“ Анкориджа исчезнет из этого плана, то это будет совсем другая история".

Как и ранее, одна из фракций в администрации пыталась продвигать предложение, благоприятное для России, а другие чиновники, при поддержке европейских правительств и высокопоставленных республиканцев в Конгрессе, выступали против, утверждают западные чиновники, бывшие американские дипломаты и эксперты.

"Если раскол сохранится, будет очень сложно проводить последовательную политику", — отметил Уильям Тейлор, бывший посол на Украине, который сегодня является сотрудником аналитического центра Atlantic Council.

*Признан нежелательной организацией на территории России