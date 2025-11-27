Войти
Министерство обороны Британии запускает первый в мире киберспортивный турнир для военных

Геймеры

Стартовавшие в Лондоне Международные киберспортивные игры среди вооруженных сил (IDEG) стали логическим продолжением решения британского правительства официально признать киберспорт военным видом спорта в 2024 году. В турнире примут участие команды более чем 40 стран-союзников. Отборочный этап начнется в январе 2026 года, а финальные состязания пройдут в октябре того же года в Сандерленде на новой Национальной игровой арене. Помимо самих соревнований, программа включает стратегические семинары, посвященные кибербезопасности, искусственному интеллекту и операциям с беспилотниками.

Министерство обороны Великобритании подчеркивает, что соревновательные игры развивают ключевые военные навыки: способность отслеживать множественные угрозы, управлять подразделениями на виртуальной местности, действовать в условиях стресса и оперативно адаптировать тактику. Особое внимание уделяется реальному опыту применения игровых технологий, включая симуляторы для тренировки операторов дронов, благодаря которым последние демонстрируют повышенную точность наведения и сокращение времени реакции. Геймификация этой области получили практическое подтверждение: например, система мотивации, начисляющая баллы за успешное поражение целей, которые можно обменять на дополнительное оборудование, показала высокую эффективность. Британское военное ведомство рассматривает киберспорт не только как инструмент подготовки, но и как способ привлечения технически подготовленной молодежи на службу, связанную с кибербезопасностью и современными технологиями. Эта инициатива уже нашла воплощение в создании специализированного киберспортивного комплекса на авианесущем судне HMS Prince of Wales и специальной программе по набору геймеров.

