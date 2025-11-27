Америка превратилась в страну-изгоя, и ее союзники ищут другие пути (The Washington Post, США)

WP: в НАТО заговорили о создании нового "постамериканского" альянса

Тарифная война США и Канады положила начало очередному расколу в НАТО, пишет WP. Сдержанная политика Вашингтона в отношении Украины породила среди союзников недовольства и сомнения в надежности Трампа. Теперь можно всерьез говорить о создании "постамериканского" альянса, считает автор статьи.

Макс Бут (Max Boot)

Европейцы и канадцы обсуждают создание собственных механизмов безопасности

Галифакский международный форум по безопасности — это ежегодная встреча политических и военных лидеров и экспертов по безопасности из демократических стран, миссия которого заключается в "укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира". В 2009 году, когда форум только появился, это не составляло труда. Теперь задача практически невозможная, поскольку самая могущественная демократия мира стала изгоем, а во главе нее стоит президент, который симпатизирует скорее диктаторам, чем демократам.

Отношения между США и Канадой достигли максимального с 19 века напряжения, после того как президент Дональд Трамп ввел высокие пошлины на товары производства своего северного соседа. Отношения с Европой достигли кризисного уровня, когда администрация поставила Украине ультиматум: принять пророссийский "план мира" или потерять всю поддержку со стороны США.

Различные заседания имели оптимистичные названия вроде "Демократии не отчаиваются", "Демократии побеждают диктаторов" и "Демократии требуют приличия". Однако зияющая пустота в самом эпицентре события опровергала его главную предпосылку. В прошлые годы делегация США включала высокопоставленных чиновников, генералов и адмиралов. В этом году члены администрации остались дома, равно как и американские военные. Случайности здесь нет: также в эти выходные администрация бойкотировала саммит G20 в Южной Африке. С чего команде Трампа ожидать дипломатических побед, если она даже не выходит на поле?

В Галифаксе единственным официальным представителем США была двухпартийная делегация Сената, и ее республиканской составляющей пришлось столкнуться с массой неприятной критики в адрес президента. Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер буквально пришел в ярость после просмотра видео с рядом неадекватных оскорблений Трампа в адрес различных людей. Пытаясь защитить его, Крамер все твердил: "Христиане в Нигерии сегодня, вероятно, вполне довольны позицией Дональда Трампа". (Трамп в этом месяце угрожал прийти в Нигерию "с оружием наготове", чтобы защитить христиан от насилия). Спустя несколько минут поступил первый вопрос от африканского участника в длинном одеянии. "Я христианин из Нигерии, — сказал он. — И я не особенно доволен Дональдом Трампом".

Можно с уверенностью сказать, что почти никто на саммите не испытывал энтузиазма в отношении американского президента. Даже большинство сенаторов-республиканцев выразили тревогу по поводу попыток президента принудить Украину принять одностороннюю сделку о мире. Для многих участников неопределенность в отношении поддержки Украины лишь подтвердила и без того очевидный факт: США перестали быть надежным партнером. Наконец-то наступает постамериканский мир, предсказанный Фаридом Закарией в 2008 году на страницах одноименной книги.

Особенно остро отчаяние и разочарование в связи с политикой США ощущались среди канадских участников. Они все никак не придут в себя от тарифов и оскорблений Трампа, включая посул о том, что Канада станет 51-м штатом, а ее премьер — губернатором. И если Трюдо он ненавидел, то с его преемником Марком Карни у Трампа чуть более теплые отношения, хотя американские пошлины на канадские товары ниже не стали.

Многие канадские товары уже облагались пошлиной в 35%, когда в прошлом месяце Трамп добавил к ним еще 10% в ответ на рекламный ролик, спонсируемый провинцией Онтарио, который справедливо указывал на то, что Рональд Рейган был противником тарифов. Сравните: для ЕС, Южной Кореи и Японии американские пошлины составляют всего 15%. Над Канадой же нависла реальная угроза рецессии.

Канадцы ответили введением ответных пошлин на импорт из США, бойкотом американских товаров и отменой поездок в Штаты. Правительство Карни пытается наладить отношения с Китаем и Индией, одновременно обсуждая возможность аннулирования заказа на американские истребители F-35 и покупки вместо них шведских Gripen.

Скорее всего, Трамп с Карни рано или поздно заключат сделку о снижении тарифов, но обиды, вызванные неспровоцированной и ненужной торговой войной со стороны США, исчезнут не скоро. Канадцы говорят, что их страна более не может полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности. Со стороны европейских представителей настроения были схожие.

Во время первого срока Трампа многие из этих союзников утешали себя мыслью, что внешняя политика по принципу "Америка прежде всего" — это мимолетное отклонение от нормы, и вскоре восстановится нормальное положение вещей. Теперь так думает меньшинство.

Все союзники США быстро наращивают военные расходы. Трамп может небезосновательно заявить, что все благодаря его давлению, но на деле имеют место опасения по поводу растущих угроз (в первую очередь от Китая и России) и отсутствие веры в гарантии безопасности со стороны США. Если Трамп прекратит всю помощь Украине, трансатлантический альянс может уже никогда не оправиться. По крайней мере, не сможет продолжать существовать в прежнем виде.

Европейцы и канадцы заговорили о создании собственных механизмов безопасности. Что будет представлять из себя постамериканская НАТО — или НАТО 3.0 (НАТО 2.0 был альянсом после холодной войны)? В конечном итоге это может подтолкнуть страны вроде Германии и Польши обзавестись собственными ядерными арсеналами. Вероятно, грядет более тесная интеграция в области обороны между некоторыми членами НАТО — в частности, Северно-Балтийской восьмеркой — нежели в альянсе в целом. Также вероятно, что союзники США будут закупать оружие друг у друга, а не у Вашингтона, что чревато углублением сотрудничества между членами НАТО и ее демократиями-единомышленницами в Азии: Японией, Южной Кореей, Тайванем и Австралией.

Глобальная лига демократий — идеалистическое ви́дение, которое отстаивал завсегдатай Галифакса, покойный сенатор Джон Маккейн — скорее всего, сохранит непрактичный характер, поскольку демократии глобального Юга (например, Бразилия, Южная Африка и Индия) имеют отличные от западных коллег взгляды.

Но демократические страны Европы и Азии, разделяющие общие ценности, могут сплотиться против усиливающихся угроз России и Китая (что это за угрозы такие, автор не уточняет — прим. ИноСМИ). Такой союз позволит воплотить провозглашенные в Галифаксе идеалы единства демократий, которые администрация Трампа последовательно разрушает.