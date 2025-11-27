Источник изображения: topwar.ru

Китайские специалисты опробовали необычную инновацию. В Китае испытали крупнейший в мире воздушный змей – генератор.

Об этом сообщает медиакорпорация China Media Group (CMG).

По информации СМИ, испытания завершились успешно.

Принцип действия конструкции заключается в том, что гигантский купол площадью пять тысяч квадратных метров улавливает сильные воздушные потоки в условиях высокогорья. Это усилие по тросу передается вниз и вращает установленный на земле генератор.

Использование высотных технологий объясняется тем, что на высоте ветры сильнее, а дуют они постоянно и стабильно. Это дает больший эффект, чем при использовании только наземного оборудования.

Испытания проводились в китайском регионе Внутренняя Монголия под руководством специалистов энергетической компании China Energy Engineering Corp. «Змей» поднялся на высоту примерно 300 метров. Было проведено полное тестирование системы от раскрытия купола до его сворачивания в воздухе. Также были задействованы два купола меньших размеров – площадью по 1200 квадратных метров.

Источник изображения: topwar.ru

Эти испытания стали важным этапом в развитии мировой высотной ветроэнергетики, которая только начинает развиваться. На данный момент развитие идет по двум направлениям – воздушному и наземному, которые отличаются местом расположения генератора. Недавние испытания относились к наземному направлению. А воздушное предполагает установку легких турбин на летающих платформах, где они вырабатывают электроэнергию.