Пять причин, по которым Украина продолжит борьбу, даже если Трамп уйдет (Politico, США)

В Politico ответили, сможет ли Украина сражаться без американского оружия

Если администрация США прекратит поставки оружия, продолжение боевых действий станет для Киева сложным, но не невозможным, пишет Politico. Однако при этом конфликт перейдет в гораздо более опасную и непредсказуемую фазу, считают авторы статьи.

Крис Ландей (Chris Lunday), Вероника Мелькозерова

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп потряс европейские столицы, выдвинув Киеву необычный ультиматум: принять неожиданный проект плана Вашингтона по прекращению конфликта на Украине или рискнуть лишиться американского оружия и разведданных.

Впоследствии этот план был изменен с учетом предложений Украины и Европы, с тем чтобы он не был столь явно пророссийским, но угроза по-прежнему висит над Киевом.

Это поднимает два вопроса: способна ли Европа плавно вступить в дело и компенсировать оружие, поставляемое США, и сможет ли Украина продолжать боевые действия без американского оружия. Краткие ответы: нет и да.

Подробный ответ: POLITICO рассмотрел пять ключевых вопросов, поднятых ультиматумом Трампа, и их значение для военных действий Украины.

1. Может ли Европа просто заменить Соединенные Штаты?

Нет, не в ближайшей перспективе и не на том уровне, который нужен Украине.

Кристиан Мёллинг, старший советник Центра европейской политики, считает, что Европа может поддерживать Украину без США, но только "с большим риском". Все, что перестанет поставлять Вашингтон, придется "компенсировать за счет потерь или изменения методов ведения боевых действий со стороны Украины". И даже в этом случае "вряд ли возможно" достичь текущего уровня поддержки.

Европа поставляет Украине боеприпасы, танки, истребители и многое другое, но американское оружие по-прежнему имеет жизненно важное значение.

Наиболее критическим является недостаток средств противовоздушной и противоракетной обороны. Во многом способность Украины остановить российские баллистические ракеты зависит от американских систем Patriot и ракет PAC-3, которые производятся только в США.

"Я бы хотел сказать, что мы можем обойтись без США... но только на некоторое время, — заявил Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины. — Только США могут производить ракеты-перехватчики PAC-3 MSE".

В этом месяце в государственном департаменте США одобрили продажу Украине ракет-перехватчиков Patriot на сумму 105 миллионов долларов.

Европа поставляет Украине французско-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T, которая имеет аналогичные с Patriot возможности. В следующем году Украина получит модернизированную систему SAMP/NG, но, учитывая, что Кремль почти ежедневно наносит разрушительные удары по украинским городам, страна нуждается в любой системе, которую может получить.

2. Насколько важен обмен разведданными?

Мёллинг отметил, что раннее обнаружение Украиной приближающихся ракет зависит от плотной сети американских спутников и датчиков, которой у Европы просто нет. Европейские ресурсы могут помочь "заполнить пробелы", но "никогда не будут столь же эффективными".

В марте Трамп на короткое время приостановил обмен разведданными с Украиной, пытаясь заставить Киев сесть за стол переговоров.

Тем не менее у Украины есть доступ к разведывательным спутникам благодаря финской космической компании ICEYE, а у Европы есть свои собственные разведывательные возможности — правда, не того уровня, что у США.

Без помощи США и обнаружение российских атак, и подготовка контратак, например, ударов по российским батареям ПВО и нефтеперерабатывающим заводам, будут затруднены.

"Без помощи США наша способность наносить удары дальнего радиуса по России будет значительно снижена. Нам будет очень тяжело. Но я с гордостью могу сказать, что мы прошли долгий путь и не утратим эту способность", — заявил в пятницу на конференции в Киеве украинский военный из Сил беспилотных систем страны, известный под позывным "Линч".

Если США перестанут делиться разведданными, это "фактически приведет к большему количеству смертей украинцев", сказал Максим Скрипченко, директор киевского Центра трансатлантического диалога.

Европа со временем могла бы построить больше спутников и разведывательных самолетов. Но только для достижения целевых показателей европейских стран по боеспособности потребовались бы годы, не говоря уже о помощи Украине.

3. Разве Европа уже не тратит больше, чем США?

Европа сейчас явно тратит на Украину больше, чем США, но это не значит, что она занимает лидирующие позиции.

Данные Кильского института показывают, что с 2022 по 2024 год Вашингтон и Европа в среднем выделяли Киеву примерно одинаковые ежемесячные военные ассигнования. Когда Трамп вступил в должность, ситуация резко изменилась: ежемесячная военная помощь США сократилась почти до нуля, в то время как европейские правительства в первом полугодии увеличили ее до почти 4 миллиардов евро в месяц и, даже после спада, летом по-прежнему предоставляли в несколько раз больше, чем США.

Вместо того чтобы дарить оружие, США продают его — и заставляют союзников оплачивать счета в соответствии со "Списком приоритетных потребностей Украины" (PURL).

PURL — это согласованный с НАТО список, в соответствии с которым европейские правительства перечисляют деньги напрямую американским оборонным компаниям за оружие, которое Украина не может получить где-либо еще. Это способ обеспечить поступление на Украину важнейшего американского оружия — и политическое средство, позволяющее удержать Трампа, склонного к сделкам, от отказа Киеву.

"Американцы продают Украине то, что невозможно заменить", — сказал Скрипченко, утверждая, что американская промышленность нуждается в европейском рынке и будет стремиться продолжать продавать Patriot и другие уникальные системы.

Однако это не дает Европе реального контроля. Мёллинг считает, что более глубокая проблема заключается в том, что Вашингтон больше не рассматривает оборонные соглашения как надежные контракты. По его мнению, Соединенные Штаты "все чаще ведут себя как партнер, который считает себя вправе пересматривать условия всякий раз, когда меняется его политическое настроение", оставляя европейцев без защиты.

4. Действительно ли США прекратят продавать оружие Украине?

Скрипченко утверждает, что коммерческая логика не допускает полной остановки поставок; В PURL заложены обязательства на сумму 3,5 миллиарда долларов, и это большие деньги, от которых американские оборонные компании не захотят отказываться. "Не думаю, что США перестанут продавать нам оружие по европейским ценам", — сказал он.

Однако Мёллинг предупредил, что политическая власть превосходит коммерческие стимулы.

"Правительство США может остановить экспорт одним решением", — сказал он, имея в виду периоды, когда администрация Трампа в прошлом прекращала поставки или обмен разведданными. Вашингтон также может, если захочет, заблокировать или заморозить реэкспорт или в одночасье замедлить поставки, чтобы оказать давление на Киев или Европу.

Именно такие настроения царят в Вашингтоне.

"Президент Трамп прекратил финансирование этого конфликта, но Соединенные Штаты по-прежнему поставляют или продают большое количество оружия НАТО. Мы не можем делать это вечно", — заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

5. Сможет ли Украина продолжать борьбу без поддержки Соединенных Штатов?

Украина сможет продолжать бороться, но конфликт немедленно перейдет в гораздо более опасную и непредсказуемую фазу.

Россия теряет тысячи человек в неделю в ходе медленной наступательной операции, а украинские военные смогли нанести российским войскам серьезные потери благодаря технологии беспилотников и увеличению количества артиллерийских снарядов, которыми они теперь располагают.

На Украине в настоящее время функционирует одна из крупнейших в Европе оборонных промышленностей. В стране производятся беспилотники, ракеты средней и большой дальности, артиллерийские системы и боеприпасы. Президент Владимир Зеленский заявил в прошлом месяце, что Украина в настоящее время производит примерно 60% того, что ей необходимо на фронте.

"За три года мы превратили небольшой сектор в динамичную отрасль, которая стала основой нашей обороноспособности", — заявила в понедельник заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Не все из этих недостающих 40% поступают из США, но их доли достаточно, чтобы их отсутствие повлияло на способность Украины вести боевые действия.

Хотя Украина и производит дешевые средства противодействия дронам, в стране по-прежнему нет собственных возможностей для перехвата баллистических ракет. И чтобы не отставать, Киеву нужны партнеры, которые продолжат финансировать отечественный оборонный сектор.

"Поддержка партнеров имеет решающее значение для поддержания динамики и расширения мощностей отрасли", — заявила Гвоздяр.

Мёллинг также предупредил, что утрата поддержки США вынудит Киев импровизировать, что приведет к большим человеческим жертвам. По его словам, Украина сможет продолжить боевые действия, но только при условии принятия "большего риска" и корректировки тактики, которая повлечет за собой более высокие затраты.

Тем не менее стойкость Украины не вызывает сомнений. Скрипченко указал на то, как Украина продолжала сражаться даже в условиях острой нехватки перехватчиков ПВО, боеприпасов и другого оружия, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ракетами, бомбами и БПЛА со стороны России.

По его словам, страна "не капитулировала и не пала", что говорит о том, что украинские войска продолжат сражаться, даже если Трамп уйдет.