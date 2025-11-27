Белорусский министр обороны Виктор Хренин пригласил кыргызских военных принять участие в совместном учении с миротворческими силами организации

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" пройдут в Белоруссии в октябре 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Министр обороны Беларуси пригласил кыргызских военнослужащих принять участие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и специальном учении с силами и средствами РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", которые планируется провести на территории Республики Беларусь в октябре 2026 года", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минобороны республики Виктора Хренина и его киргизского коллеги Руслана Мукамбетова.