Учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" пройдут в Белоруссии в октябре 2026 года

Владислав Ногай/ ТАСС
Владислав Ногай/ ТАСС.
Источник изображения: © Владислав Ногай/ ТАСС

Белорусский министр обороны Виктор Хренин пригласил кыргызских военных принять участие в совместном учении с миротворческими силами организации

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" пройдут в Белоруссии в октябре 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Министр обороны Беларуси пригласил кыргызских военнослужащих принять участие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и специальном учении с силами и средствами РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", которые планируется провести на территории Республики Беларусь в октябре 2026 года", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минобороны республики Виктора Хренина и его киргизского коллеги Руслана Мукамбетова. 

