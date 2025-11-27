Марк Рютте: "Россия останется угрозой для Европы, даже если на Украине будет достигнуто мирное соглашение" (El País, Испания)

Рютте: на текущий момент вступление Украины в НАТО не представляется возможным

У Украины нет шансов вступить в НАТО, пока среди стран-членов нет единогласия по этому вопросу, заявил Марк Рютте в интервью El País. Генсек альянса также дал прогноз относительно сроков окончания боевых действий на Украине, уточнил, как относится к Трампу, и рассказал про новые пакеты помощи Киеву.

Генеральный секретарь НАТО предупреждает, что Испания вскоре поймет, что ей необходимо тратить на оборону около 3,5% ВВП, и высказывается о Трампе: "Да, мне нравится этот парень".

Марк Рютте сменил должность премьер-министра Нидерландов, на которой пробыл 14 лет, на пост генерального секретаря НАТО, альянса, который претерпевает сложный период из-за российской угрозы (Россия никогда не угрожала НАТО — прим. ИноСМИ) и потрясений на глобальной геополитической арене. Как по волшебству, голландец превратился из олицетворения бережливости в человека, который требует от союзников, включая Испанию, увеличить расходы на оборону. Рютте считает, что прогноз о том, что Испания сможет выполнить свои цели, потратив 2,1% ВВП, как указывал председатель правительства Педро Санчес, "нереалистичен". "Вскоре вы увидите, что ей придется тратить от 3,4% до 3,6%", — заявил Рютте в интервью El País, которое прошло в одной из блестящих съемочных площадок Альянса в его огромной штаб-квартире в Брюсселе.

В ключевой момент мирных переговоров по Украине генеральный секретарь НАТО предупреждает, что даже если будет подписано соглашение о прекращении боевых действий, которые начались на Украине почти четыре года назад, "Россия еще долгое время будет оставаться угрозой" (Россия никогда не представляла угрозы для НАТО — прим. ИноСМИ).

Рютте вступает в должность с решительным настроем и с почти неизменной улыбкой. В НАТО, которая с опаской и осторожностью наблюдает за каждым шагом Соединенных Штатов, поведение голландца, который знаменит своими близкими отношениями с президентом Дональдом Трампом, вызывало удивление и критику. Многие называют его тон общения слишком лестным. Как, например, когда Рютте назвал главу США "папочкой", хваля за то, что тот заставляет союзников брать на себя обязательства по увеличению военных расходов. "Мне нравится этот парень", — признался он в беседе с El Pais, а также со Свеном Кристианом Шульцем из немецкого RND. "Я действительно доволен его руководством", — сказал генеральный секретарь.

El País: Как вы считаете, план мира для Украины— скорее фарс или реальная возможность прекратить боевые действия?

Марк Рютте: Что меня действительно восхищает в президенте США, так это то, что с февраля он последовательно пытался выйти из тупика, который сложился в отношениях Запада с Путиным, чтобы положить конец этим ужасным событиям. Мирный план, который обсуждался в воскресенье, был основой для переговоров между Украиной и США; и хорошей базой для дальнейшего обсуждения. Предложение содержит основные элементы, а также те, которые требуют дополнительной работы и диалога. Этим сейчас и занимаются Украина и США.

Россия хочет помешать Украине вступить в НАТО в будущем. Разве у Киева и НАТО нет права решить этот вопрос самостоятельно?

У России нет ни права голоса, ни права вето в отношении того, кто может быть членом НАТО. Но внутри Альянса этот вопрос требует единогласия. На саммите в Вашингтоне мы решили, что путь Украины в НАТО необратим. В то же время несколько союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против ее вступления. Если в результате мирного плана мы хотим гарантировать, что боевые действия на Украине не продолжатся, то мы не можем пока говорить о членстве этой страны в НАТО. Мы должны, по крайней мере, предоставить достаточно надежные гарантии безопасности, чтобы подобное не повторилось. Первый вопрос — как сохранить мощь Вооруженных сил Украины. Второй — что может дать "Коалиция желающих" [группа стран под руководством Великобритании и Франции]. Третий — что могут дать США, поскольку президент Трамп перед встречей с Путиным на Аляске заявил, что хочет участвовать в предоставлении гарантий безопасности. Над всеми этими вопросами мы уже работаем.

Но останется ли дверь в НАТО для Украины открытой?

В Вашингтонском договоре 1949 года предусмотрено, что к НАТО может присоединиться любая страна евроатлантического региона. Но без единогласия между союзниками это невозможно.

С самого начала европейцы не участвовали в разработке мирного плана. Будет ли Европа играть роль в мирных переговорах только тогда, когда потребуются деньги, например, на восстановление?

Я не согласен, потому что существует и европейский мирный план. С февраля проходят длительные дискуссии между европейскими союзниками, США и Канадой, чтобы найти путь к миру. "Коалиция желающих" стала результатом этих переговоров, определив, как могут быть организованы гарантии безопасности после мирного соглашения. Закупки американского вооружения по так называемой программе PURL [в рамках которой европейцы покупают у Вашингтона вооружение для Киева], чтобы помочь Украине продолжать борьбу, также направлены на это. А воскресные переговоры в Женеве с участием советников по безопасности трех крупнейших стран Европы показывают, что диалог мы вели всегда.

Возможно ли, что боевые действия закончатся до конца этого года?

Конечно. Мы все молимся о том, чтобы они закончились как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь реализовать подход президента Трампа по достижению этой цели. Я полностью разделяю мнение Трампа: это кровопролитие должно прекратиться.

Но у вас есть ощущение, что мы находимся в особой ситуации, которая может вскоре привести к окончанию боевых действий?

Предсказывать всегда сложно, но я искренне надеюсь, что мир скоро наступит. Конечно, после переговоров в Женеве потребуются новые встречи, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. Однако мы еще не достигли этой стадии.

Для НАТО и, особенно, для европейцев, Россия является долгосрочной угрозой. Может ли мирное соглашение изменить ситуацию всего за несколько недель?

Нет. Россия еще долгое время будет оставаться угрозой. Именно поэтому нам нужно тратить гораздо больше на нашу оборону. Мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы (Россия никогда не создавала угрозу для альянса, при этом сама НАТО регулярно эскалировала отношения с Москвой, не останавливая свое расширение на восток — прим. ИноСМИ).

Испания утверждает, что может выполнить свои обязательства перед НАТО, потратив 2,1% ВВП, и подчеркивает, что поэтому она не увеличила свои расходы до 5% (3,5% на оборону и 1,5% на расходы, связанные с безопасностью), как это сделали остальные союзники. Реалистичен ли прогноз Испании?

Нет, нереалистичен. Испания вскоре увидит, что ей также нужно будет тратить от 3,4% до 3,6%. Цифра в 2%, согласованная на саммите в Уэльсе в 2014 году, была определена приблизительно. Нынешние 3,5% основаны на требованиях, согласованных министрами обороны в начале июня, перед саммитом в Гааге. Это связано с необходимостью увеличения на 400% количества систем ПВО, мобильных платформ, ракет дальнего радиуса действия и всех остальных средств, необходимых Европе и Канаде для самообороны. Испания утверждает, что может обойтись 2,1%, но она единственная, кто так думает. Положительная сторона заключается в том, что Санчес и его правительство взяли на себя обязательство достичь 2% в этом году, и это важно. Испания значительно увеличила расходы на оборону, и я хочу поблагодарить ее за это. Также страна участвует в инициативе PURL, и во время визита Зеленского Испания объявила о новом крупном пакете помощи на сумму около 600 миллионов евро. Это хорошие новости.

Испания — очень активный союзник в НАТО.

Именно так. Например, Испания возглавляет развертывание передовых сухопутных сил в Словакии. Кроме того, ее войска задействованы во многих других видах деятельности альянса. Куда бы я ни поехал, я встречаю испанских солдат. Они руководят операциями в Словакии, но также представлены и во многих других странах.

Но даже при таком вкладе президент Трамп заявлял, что Испанию следует исключить из НАТО за нежелание выполнять обязательства в 3,5%...

Этот вопрос не стоит на повестке дня. Но я ожидаю, что Испания выполнит обязательства. Это то, что председатель правительства Санчес пообещал мне и НАТО. Я знаю, что он держит свое слово, как, например, достижение 2% в этом году. Я ожидаю того же в отношении целевых показателей. Расчеты показывают, что необходимо тратить 3,5%, потому что 2,1% недостаточно.

Но разве правильно уделять больше внимания инвестициям в оборону, чем взносам в миссии и операции?

Испания — важный союзник, и она поддерживает Украину. Все, что касается структурных оборонных расходов, учитывается в рамках как 2%, так и нового целевого показателя в 3,5%. Испанские военные контингенты в Словакии являются частью 2%, и немного — 3,5%.

С тех пор как вы стали генеральным секретарем, вы несколько раз встречались с Трампом и подвергались критике за вашу с ним близость и тон общения. Является ли отношение к США и другим членам Альянса равноценным?

Конечно, все союзники одинаково дороги мне, я всех ценю одинаково. Но мы должны быть честны: США — безусловно, самая мощная военная держава в мире и последний гарант безопасности в Европе благодаря ядерному зонтику. У них масштабное военное присутствие в ЕС, и они предоставляют ключевые возможности. Так что да, мы все равны, но некоторые равнее других, и США явно в их числе. Трамп? Да, мне нравится этот парень. Мы хорошо знакомы еще со времен, когда я был премьер-министром, а он — 45-м президентом. Я считаю, президент США делает именно то, что нам нужно. Соглашение о 5% на встрече в Гааге стало его крупнейшим успехом во внешней политике в Европе. То, что он сделал на Украине, преодолев затруднения, возникшие с Путиным, добился прогресса в Секторе Газа, нанес удары по ядерным объектам в Иране и провел работу по урегулированию конфликта между Индией и Пакистаном, а также между Азербайджаном и Арменией заслуживает полной поддержки. Потому что все начинается с президента США. Когда Трамп поднимает трубку, чтобы поговорить с Путиным, это действительно меняет ситуацию. Поэтому я считаю, что мы все должны быть довольны президентством Трампа.

Вы сказали, что он вам нравится...

Да, я к нему очень расположен, потому что он действительно приятный человек. Он ломает стереотипы. Разве Испания обязалась бы достичь 2% к концу этого года без него? Разве весь альянс достиг бы 2%? Заключили бы мы соглашение о 5% в Гааге? Мы должны быть благодарны ему за это.

Но он приносит много нестабильности, особенно для Европы.

Нестабильность? Я этого не вижу. Нисколько. Президент Трамп полностью привержен Статье 5 устава НАТО. Его сильно раздражало, что мы недостаточно тратили на оборону. Он активно решает конфликты. Мы провели более 100 встреч с европейскими лидерами, но в конечном итоге именно президент США нашел выход из тупика в Газе при участии Катара, Израиля и палестинцев. Я действительно доволен руководством президента Трампа. Да, я полностью его поддерживаю.

А как насчет тона?

Всегда есть некоторая проблема с языком. Когда я сказал "папочка", в тот момент я не осознавал, какой резонанс это вызовет. Но ничего. Я хочу сказать, что это вопрос вкуса — говорить так или нет. Это мой стиль, нравится он людям или нет; и люди уже знали меня, когда предложили стать генеральным секретарем.

С лета ежемесячно передаются новые пакеты вооружений для Украины через механизм PURL, по которому европейцы покупают американское оружие. Что дали эти пакеты?

Многое. Потому что это критически важное оборудование, которое доходит до Украины. Европейские страны вносили значительный вклад в последние годы, но есть определенные возможности, которые могут предоставить только США. Президент Трамп договорился обеспечить финансирование американского оружия со стороны Канады и европейских союзников. Каждый месяц Украина получает вооружение на сумму примерно в один миллиард долларов. Я очень доволен, что Испания также решила поддержать пакет помощи. Я хочу поблагодарить за это Педро Санчеса и его правительство. Это важно для поддержки Украины, для спасения жизней и для защиты инфраструктуры. Также это помогает Украине наносить собственные удары и не позволить России добиться успеха.

Сколько пакетов помощи вы ожидаете к концу этого года?

К концу этого года мы достигнем около 5 миллиардов, то есть примерно по 1 миллиарду в месяц. Мы на пути к выполнению всех поставок вооружения Украине. Но речь не только о программе PURL. Есть также чешская инициатива по боеприпасам и усилия Литвы и Дании по закупке для Украины средств обороны. Европейские страны продолжат поставлять вооружение из своих собственных запасов. Конечно, после трех или четырех лет боевых действий эти запасы сокращаются, но поставки все еще возможны.

США недавно ввели санкции против российских нефтяных компаний в рамках неожиданного шага. Видите ли вы уже какие-нибудь последствия?

Эти меры оказали большой эффект, потому что действия президента Трампа против "Роснефти" и "Лукойла" также затрагивают Китай и Индию, которые обеспокоены тем, что американские санкции могут коснуться и их, поскольку они все еще ведут дела с российскими компаниями. Это означает, что мы наблюдаем значительный эффект первого и второго порядка. Посмотрите, что произошло за последние дни в российских СМИ: Путин теперь серьезно задумывается о повышении налогов. Я сам был политиком и знаю, что повышение налогов — это последнее, чего ты хочешь, потому что это избиратели такое не поддерживают. Так что, если Путин сейчас оказался в ситуации, где он вынужден повышать налоги, это многое говорит о ситуации в России. Спецоперация на Украине действительно оказывает влияние на жизнь россиян. В конечном счете, она, без сомнения, дойдет и до элиты в Москве, и люди начнут звонить Путину с вопросом: "Да, мы поддерживаем тебя, но не мог бы ты еще раз объяснить, почему это хорошая политика?".

Считаете ли вы, что все страны НАТО, включая те, что далеки от поля боя на Украине, такие как Испания, Италия и Португалия, ощущают ту же угрозу, что и страны Балтии?

Знаете, в чем разница между Вильнюсом и Валенсией? Пять минут. Пять минут разницы между Вильнюсом, столицей Литвы, и Валенсией, очень красивым городом в Испании. Это те пять минут, которые требуется одной из новых российских ракет, чтобы достичь Испании. Эти ракеты развивают скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Их нельзя перехватить обычными средствами. Так что, даже если вы думаете, что Литва находится на восточном фланге, а вы в безопасности в далеком месте, то это не так. Мы все на восточном фланге. Разницы больше нет.

Вы встречались с Путиным несколько раз во время вашего премьерского срока в Нидерландах. Какую информацию вы узнали о нем тогда, которая помогает вам до сих пор?

Я понял нечто фундаментальное о России в целом и о Путине в частности: когда заключаешь соглашение, ты должен убедиться, что соблюдение договора отвечает его собственным интересам. Дело не только в доверии; оно — лишь дополнительный фактор. На практике это означает поддерживать невысокий уровень доверия и четко обозначить стимулы. Когда речь идет о длительном прекращении огня или, предпочтительно, о полном мирном соглашении на Украине, мы должны убедиться, что он никогда больше не попытается повторить подобное, потому что знает, что последствия будут разрушительными. Это основной урок, который я усвоил.

Помните ли вы, когда вы усвоили этот урок?

У меня было много переговоров с Путиным, начиная с моего первого визита в Москву в 2011 году. Он приезжал ко мне в Амстердам, мы дважды встречались в Санкт-Петербурге, а также в Сочи во время Зимних Олимпийских игр. Возвращение Крыма в марте 2014 года положило конец этому диалогу, однако нам пришлось возобновить его в июле после того, как ракетой российского производства был сбит самолет MH17, в результате чего погибли 298 человек. В течение шести ночей мы вели долгие обсуждения. Я не буду вдаваться в подробности, потому что такие разговоры предполагают конфиденциальность, даже когда речь идет о Путине.