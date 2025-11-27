Войти
«Су-35С творит чудеса». Российский истребитель «прижал к земле» F-16 и Mirage в зоне СВО

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС.

Чемезов: Су-35С прижал к земле американские F-16 и французские Mirage

Российский истребитель Су-35С вынудил украинские боевые самолеты F-16 и Mirage западного производства летать на малых высотах в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьет цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров», — сказал глава госкорпорации.


Два Mirage 2000-5F. Март, 2022 год.
Источник: Benoit Tessier / Reuters

Таким образом действия российского Су-35С не позволяют американским F-16 и французским Mirage выйти на рубеж пуска ракет класса «воздух-воздух». Кроме того, отметил Чемезов, «сильно достается зенитным комплексам противника».

В умелых руках Су-35С творит чудеса. Для нас важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины

Сергей Чемезов

гендиректор госкорпорации «Ростех»

Минобороны России получило новую партию Су-35С

1 ноября стало известно, что Минобороны России получило новую партию самолетов Су-35С. Истребители прошли наземные и летные испытания.

Летчик Воздушно-космических сил России отметил надежность машины и поблагодарил производителей. «Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией в ходе специальной военной операции», — заявил пилот.

Как утверждает «Ростех», Су-35С можно назвать самым результативным истребителем в мире. В зачете у самолетов множество уничтоженных вражеских целей. В октябре госкорпорация также замечала, что истребитель поколения Су-35С эффективно «охотится» на вражеские цели в зоне специальной военной операции, выступая в роли «универсального солдата».

В свою очередь, обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт также подчеркивал, что истребитель поколения 4++ Су-35С — это лучший боевой самолет ВКС России.

Украина признала неготовность к дуэлям с Су-35

В августе украинское издание «Последний бастион» признало, что модернизация истребителей F-16 в армиях стран Европы не позволит им эффективно бороться с российскими самолетами поколения 4++ Су-35С.

В материале отмечалось, что большинство стран Европы приобрели F-16 примерно одного типа, позже их функциональность расширили. «Достаточно ли этого, чтобы противостоять новейшему российскому Су-35? Очевидно, нет», — признали авторы публикации.

