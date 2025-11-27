Забрезжило соглашение по Украине, и Франция с Великобританией определяются с военным присутствием там (Politico, США)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре), Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встречаются во время саммита европейских лидеров для обсуждения Украины в Лондоне, 2 марта 2025 года.

Politico: Франция и Британия определяются с военным присутствием на Украине

Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы при поддержке США, пишет Politico. Ее задачей будет определить “окончательные гарантии безопасности” Украины в случае заключения мирного соглашения.

Эстер Уэббер (Esther Webber), Клеа Колкатт (Clea Caulcutt)

Лондон — Европейские лидеры пытаются воплотить в жизнь свои намерения поддержать Украину многонациональными вооруженными силами, если стране удастся заключить мирное соглашение с Россией.

После дипломатического порыва, направленного на достижение соглашения и послужившего пищей для ума, союзники Украины во вторник собрались на виртуальную встречу “коалиции желающих” — и, похоже, заручились как минимум некоторой поддержкой США.

Цель встречи заключалась в том, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом, ведущим сложные мирные переговоры с США, и выполнить обещания “коалиции желающих” из 33 стран, подкрепив слова делами.

Во вторник вечером французский лидер Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы под началом Парижа и Лондона при участии США и Турции. Она призвана определить точные рамки военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.

“В ближайшие дни мы сможем очень точно определить вклад каждой страны и представить окончательные гарантии безопасности”, — пообещал Макрон.

“Многонациональные силы” сыграют “жизненно важную роль” в обеспечении безопасности Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер собеседникам, среди которых был госсекретарь США Марко Рубио.

Представитель Елисейского дворца заявил, что новая рабочая группа выведет трансатлантические переговоры о гарантиях безопасности “на новый уровень согласованности”, тогда как представитель Великобритании назвал участие в переговорах Рубио обнадеживающим признаком поддержки США, чье одобрение долгое время было камнем преткновения для любых начинаний. Другой британский чиновник заявил, что британские военные стратеги “очень далеко продвинулись”.

И все же аналитики призвали к некоторой осторожности.

Эд Арнольд из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предупредил, что если гарантии безопасности США не будут надежно закреплены, коалиция “окажется в действительно опасном положении, поскольку вы развертываете силы, опираясь на страховку, хотя сами же в глубине души понимаете, что она неубедительна”.

“Второй рубеж обороны”

Коалиция возникла ранее в этом году как свободный альянс стран, куда входят, в частности, Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Канада и Турция, на фоне глубокой обеспокоенности Европы будущей поддержкой Украины со стороны США.

Его члены пообещали различную степень поддержки, вплоть до данного Францией и Великобританией обязательства развернуть национальные войска на местах для контроля за выполнением соглашения и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Коалиция уже обсуждала так называемые “силы обеспечения безопасности”, которые окажут воздушную и военно-морскую поддержку Украине, а также сосредоточатся на восстановлении вооруженных сил страны. Представитель Стармера заявил журналистам во вторник, что Великобритания “по-прежнему готова задействовать наземные силы” для обеспечения мира. Макрон подчеркнул, что силы будут находиться “далеко от линии фронта” и обмолвился об их присутствии “на втором рубеже обороны в Киеве или Одессе”.

“У нас будут силы воздушной поддержки, которые будут базироваться не на Украине, а, возможно, в соседних странах. И мы будем совместно с ВВС Украины вести операции по обеспечению безопасности воздушного пространства”, — сказал он французскому радио.

Памятуя о настороженности внутренней аудитории, Макрон добавил: “Мы не должны сеять среди французов панику, потому что многие и так хотят нас напугать и утверждают, что мы введем войска немедленно, — это ложь”.

Германия высказывается о своем участии более сдержанно и осмотрительно. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль на этой неделе указал на расквартированную немецкую бригаду в Литве, подчеркнув, что “мы участвуем во всем регионе больше почти всех остальных членов НАТО”, и что этого “достаточно”.

Однако остаются крайне важные вопросы: в частности, как США на самом деле видят свою роль и в каких областях европейские силы могли бы внести ощутимый вклад. План мирного урегулирования, предложенный Европой, Россия решительно отвергла.

Лейборист Кэлвин Бейли из комитете по обороне британской Палаты общин заявил, что группа играет “ключевую роль”, но при этом подчеркнул, что “возможности и планы, которые мы предлагаем в рамках этого процесса, должны должным образом обеспечиваться ресурсами и выглядеть убедительно — а иначе это не сработает”. Консервативная партия Великобритании задалась вопросом, достаточно ли тщательно правительство продумало свои обязательства.

Второй представитель британского правительства, упомянутый выше, назвал критику неуместной, подчеркнув, что непосредственные оперативные ожидания прояснятся лишь по достижении соглашения о прекращении огня.

Вместе с тем бывший военный атташе Великобритании в России Джон Форман умалил значение военного вклада Европы в целом.

Он считает, что главный вклад коалиции заключается в том, что она выступает “как политическая группировка и связующее звено между НАТО, ЕС и остальным миром”.

Она, по его словам, “никогда не сможет обеспечить надежные гарантии безопасности — это под силу лишь США и, возможно, ключевым союзникам, поскольку никто не захочет воевать с русскими, если мирное соглашение рухнет”.

Статья написана при участии Нетте Нёстлингер