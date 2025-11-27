Пентагон признал задержки в поставках боеприпасов Киеву в рамках программы USAI

ЦАМТО, 26 ноября. Задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) составили от одного до 18 месяцев.

Об этом говорится в отчете инспекции Минобороны США, с которым ознакомилось агентство "РИА Новости".

"По пяти контрактам по боеприпасам подрядчики поставили продукцию с опозданием от одного до 18 месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок", – говорится в документе.

К 30 ноября 2024 года, по данным отчета, недопоставленными оставались свыше 336 тыс. снарядов, что превышает 55% заказанного объема. Проверка охватила семь контрактов общей стоимостью 1,9 млрд. долл., из которых 1,6 млрд. долл. приходилось на боеприпасы.

Инспекторы указали, что армейские чиновники утверждали заказы, зная о трудностях у подрядчиков. Сами военные признали, что установленные сроки могли быть "нереалистичными с самого начала".

В отчете уточняется, что к июню 2025 года подрядчики поставили еще около 328 тыс. боеприпасов, что позволило закрыть почти весь первоначальный дефицит – общий объем достиг 98% плана. При этом конкретные даты завершения оставшихся поставок не уточняются.

"Выполнение контрактов осложнил резкий рост мирового спроса на боеприпасы после начала конфликта на Украине", – цитирует "РИА Новости" отчет инспекции Минобороны США.