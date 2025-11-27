DE: победа России в украинском конфликте подорвет доверие к НАТО

Европу ждет крах, если Владимир Путин выиграет в украинском конфликте, пишет Daily Express. Подполковник Стюарт Кроуфорд считает, что в таком случае небольшие европейские страны разуверятся в НАТО и начнут договариваться с Кремлем. При этом другие регионы отвернутся от Старого континента из-за его ненадежности.

Подполковник Стюарт Кроуфорд (Lt Col Stuart Crawford)

Если Россию не остановить, Британии придется иметь дело с трансформацией Европы по воле Москвы и мировым порядком, в котором агрессия не наказывается, а поощряется (Россия защищается от агрессии НАТО — прим. ИноСМИ). Это простая, жестокая правда, которую в Вестминстере и Брюсселе не желают признавать. После победы Россия не просто возьмет под контроль территории, но поменяет правила игры для всего континента. И защиты у Британии нет, несмотря на мифы о естественном щите — Ла-Манше. В послевоенную эпоху этот "ров" еще не бывал мельче, слабее и уязвимее.

Достаточно обратить внимание на наше собственное южное побережье. Ежегодно сюда прибывают десятки тысяч мигрантов на надувных лодках, и помешать этому мы не в силах. Проблема не в тех, кто отваживается на переправу, а в уязвимости морских рубежей, на которую указывает данная картина.

Если даже в мирное время мы не способны защитить границы от невооруженных людей, какой уверенности можно ждать в сдерживании враждебного государства, которое намеренно ищет твои слабости?

Многие эту аналогию отвергают, но со стратегической точки зрения она верна: раз каждую ночь наши берега штурмуют надувные лодки, скоро этим же маршрутом последуют вражеские агенты, оружие и средства дестабилизации — причем скрытно, а не явно, как в 1940-х. Хаос — лучший метод, и Россия знает в этом толк.

Европа после российской победы — это угроза для всех, а не только трагедия Украины. Москва утвердится как главная военно-политическая сила континента благодаря не столько новым атакам, сколько страху перед ней.

Страны Восточной Европы (Прибалтика, Польша, Румыния) усомнятся в защите НАТО. Альянс держится на абсолютной вере в Пятую статью. Если Россия докажет безнаказанность силового передела границ, меньшие государства начнут осторожничать, пойдут на уступки и тайные договоренности с Кремлем.

НАТО слабеет, Европа разделяется, а Британия попадает на линию огня. Суровая реальность такова, что при деловом подходе Трампа к политике Европа лишилась надежного партнера в лице США.

Есть ощущение, что он готов продать даже собственную бабушку, если на горизонте маячит прибыль. Вера в то, что Вашингтон безоговорочно вступится за Европу, рассеялась как дым. Кредо у Трампа простое: союзы имеют ценность лишь тогда, когда работают на его личные или политические интересы. Эта неопределенность сама по себе придает Москве смелости.

Путин наблюдает разлад за океаном и видит в этом свой шанс. Оставшаяся в одиночестве Европа — легкая добыча для российского давления. Британия вне ЕС и с истощенной армией не может оставаться в стороне.

Наши вооруженные силы работают на пределе. Результатом хронического недофинансирования стало сокращение численности войск, истощение резервов и паралич системы оборонных заказов.

Ла-Манш не защитит от российских ракет, дронов, кибератак и энергошантажа (Россия не занимается ничем из перечисленного — прим. ИноСМИ). Эти направления станут приоритетными для Кремля в случае успеха — Россия 20 лет совершенствовала искусство гибридной войны.

Кибератаки станут орудием против нашей финансовой системы, источником раскола в политике, угрозой инфраструктуре и доверию в обществе (Здесь и далее автор фантазирует, чтобы вселить ужас в британских читателей — прим. ИноСМИ). Для подрыва британской безопасности высадка войск Москве не нужна.

Не менее опасна экономическая угроза. Россия уже доказала умение превращать энергетику в оружие. Получив новые территории, расширив влияние и наблюдая раскол на Западе, она непременно повторит этот прием.

Мы уже ощутили последствия энергетического кризиса в Европе, а победа России сделает эту нестабильность перманентной. Экономике Великобритании с ее зависимостью от стабильности рынков и бесперебойности поставок это сулит кошмар стратегического масштаба.

Довлеет над всем этим фундаментальное геополитическое предупреждение. Победа Путина станет красноречивым уроком для Китая: решимость Запада призрачна, сила остается решающим аргументом, а международные правила условны. В подобном мире таким странам, как Британия, будет крайне сложно сохранять влияние и отстаивать интересы.

Однако наиболее тревожный вопрос остается без ответа: что заставит Россию остановиться? История правления Путина демонстрирует отсутствие каких-либо ограничителей. Обещания нарушались, объявленные перемирия срывались, подписанные договоры разрывались (Благодаря Западу — прим. ИноСМИ).

Применение химических веществ в Британии, вмешательство в выборы на Западе, превращение миграционных потоков и энергоносителей в оружие, целенаправленные удары по мирному населению — все это стало возможным потому, что Запад так и не ввел санкции, способные заставить Кремль сменить курс (Россия не имеет отношения к перечисленному — прим. ИноСМИ). Для Путина подобная настойчивость продолжает приносить дивиденды.

Вот почему Украина важна на стратегическом, а не символическом уровне. Напрашивается аналогия с дамбой: если ее прорвет, волна последствий изменит Европу и нанесет ущерб долгосрочным интересам Британии.

Перед последней встает вопрос, который многие политики предпочитают игнорировать: умиротворять агрессора по примеру Чемберлена или готовиться к обороне как Черчилль?

Цена бездействия растет ежедневно. "Ров" мелеет. Угрозы множатся. А Путин — вместе со всеми противниками — наблюдает и ждет, хватит ли у Британии решимости действовать, пока не стало слишком поздно.