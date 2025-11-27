Войти
ЦАМТО

Уитакер: США хотят сохранить доступ к рынку оружия ЕС после достижения мира на Украине

Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

ЦАМТО, 26 ноября. США намерены добиться сохранения доступа американской оборонной промышленности к европейскому рынку после достижения мира на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил во вторник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Когда наступит мир, нам нужно быть уверенными, что мы по-прежнему сможем продавать свое оружие и боеприпасы в Европе, и что ЕС не создаст серьезных протекционистских барьеров", – сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Вашингтон более не финансирует Украину, а получает средства за поставки вооружений через НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
