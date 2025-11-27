Уитакер: США хотят сохранить доступ к рынку оружия ЕС после достижения мира на Украине

ЦАМТО, 26 ноября. США намерены добиться сохранения доступа американской оборонной промышленности к европейскому рынку после достижения мира на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил во вторник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Когда наступит мир, нам нужно быть уверенными, что мы по-прежнему сможем продавать свое оружие и боеприпасы в Европе, и что ЕС не создаст серьезных протекционистских барьеров", – сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Вашингтон более не финансирует Украину, а получает средства за поставки вооружений через НАТО.