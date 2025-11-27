NBC: США сообщили Киеву, что не могут обеспечить их достаточным объемом оружия

ЦАМТО, 26 ноября. Министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил Киев о том, что Вашингтон не сможет обеспечить непрерывные поставки ВСУ оружия и систем ПВО в объемах, необходимых для защиты всей украинской инфраструктуры.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

"Американская делегация также заявила, что оборонная промышленность США не способна продолжать поставлять Украине вооружение и средства ПВО в том объеме, который необходим для защиты инфраструктуры и населения страны", – сообщает телекомпания.

Д.Дрисколл озвучил это предупреждение на переговорах в Киеве на прошлой неделе, отмечает телеканал.