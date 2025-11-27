Европарламент утвердил программу поддержки ОПК на сумму 1,5 млрд. евро, Украина получит 300 млн. евро

ЦАМТО, 26 ноября. Депутаты Европарламента 25 ноября утвердили программу поддержки оборонной промышленности ЕС (EDIP) на 1,5 млрд. евро, из которых 300 млн. евро предназначены для Украины, говорится в сообщении ЕП.

"Принятый документ направлен на укрепление европейской оборонной промышленности, стимулирование совместных закупок, ускорение производства вооружений и усиление поддержки Украины… Общий бюджет программы EDIP составляет 1,5 млрд. евро, из которых 300 млн. евро предполагается направить на инструмент поддержки Украины", – цитирует "РИА Новости" заявление Европарламента.

Уточняется, что евродепутаты поддержали принцип "покупать европейское", который устанавливает, что для финансирования оборонной продукции стоимость ее компонентов, произведенных в неассоциированных третьих странах, не должна превышать 35% от общей стоимости компонентов.

"Программа создаст правовую основу для европейских проектов, представляющих общий интерес в сфере обороны. Чтобы претендовать на финансирование, такие проекты должны объединять как минимум четыре государства ЕС. Украина сможет в них участвовать. Законодательный акт также создаст Инструмент поддержки Украины (ISU), призванный модернизировать украинскую оборонную промышленность и облегчить ее интеграцию в европейский оборонный сектор", – говорится в заявлении.

Текст был принят 457 голосами, при 148 против и 33 воздержавшихся. Теперь его должны официально утвердить страны ЕС, после чего документ будет опубликован в официальном журнале ЕС, передает "РИА Новости".