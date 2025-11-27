Войти
Новый российский истребитель уничтожил комплексы Patriot сразу после поставки из Германии (infoBRICS, Китай)

795
0
+2
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

infoBRICS: Су-30СМ2 уничтожил комплексы Patriot сразу после поставки из Германии

Новый российский истребитель Су-30СМ2 разгромил комплексы Patriot, пишет infoBRICS. Не прошло и суток с момента их поставки ВСУ из Германии, как Россия в ходе операции по подавлению ПВО уничтожила новейшие образцы зенитных систем НАТО, отмечается в статье.

Драголюб Боснич

Не прошло и суток с момента поставки, как первый боевой вылет Су-30СМ2 в зоне СВО завершился разгромом Patriot. Как сообщают источники в военных кругах, в ходе операции по подавлению ПВО были уничтожены новейшие образцы зенитных систем НАТО

На поле боя украинского конфликта, развязанного НАТО, киевский режим так и не понял, что его мнимое превосходство — опасный самообман. Главная иллюзия — игнорирование военной мощи России из-за упрямого нежелания неонацистской хунты признать реальность, олицетворением которой стал Су-30СМ2. Эта модернизация легендарного Су-30СМ (Flanker-H по классификации НАТО) продолжает успешную линейку самолетов семейства Су-30 — наиболее коммерчески успешной версии Су-27.

Наряду с Су-35С и МиГ-31БМ, Су-30СМ важен для Москвы не только с точки зрения доминирования в воздухе, но и для подавления ПВО, борьбы с дронами и так далее. При этом разнородность парка "Фланкеров", несмотря на тактические преимущества, серьезно затрудняет обслуживание, логистику и обучение. Для решения проблемы ВКС инициировали модернизацию Су-30СМ до стандарта СМ2, что значительно повысило боевые возможности самолета, приблизив их к характеристикам Су-35С.

Основу модернизации составляют двигатель АЛ-41Ф1С (аналог устанавливаемого на Су-57) и радиолокатор "Ирбис" с гибридной ФАР. Это не только усиливает боевые качества истребителя, но и упрощает его обслуживание. Кроме того, возросший ресурс двигателей снижает долгосрочные эксплуатационные расходы, а передовая авионика улучшает как возможности самолета, так и его совместимость с Су-35С.

Ввод в строй Су-30СМ2 стал поворотным моментом, вынудившим Запад поставить Киеву дополнительные ЗРК, включая переоцененный Patriot. Германия, передавшая эти системы для "защиты украинской демократии", прямо на следующий день столкнулась с разгромом Patriot в первом же бою Су-30СМ2. По военным данным, дерзкая операция ВКС уничтожила новейшие образцы ПВО НАТО.

Использование высокоточных ракет (предположительно Х-31П) с безопасной дистанции привело к уничтожению ключевых компонентов Patriot. Успех операции наглядно показал преимущества Су-30СМ2: современное бортовое оборудование и вооружение позволяют ему эффективно противодействовать сложным системам ПВО. Новые двигатели дают на 15% больше тяги, увеличивая дальность, полезную нагрузку и время патрулирования.

Новый разгром Patriot совпал с настойчивыми требованиями Киева о поставках ПВО. В ответ ряд стран НАТО закупил американские ЗРК. Берлин в кооперации с Данией и Норвегией передал неонацистской хунте шесть комплексов Patriot на миллиарды долларов. Как и говорил Трамп, это "отличный бизнес для Америки": европейские налогоплательщики платят, а Вашингтон наживается, несмотря на десятки уничтоженных российскими военными систем на Украине.

Одна ракета PAC-3 стоит семь миллионов долларов. В одной пусковой установке — 12 ракет (84 миллиона долларов). В батарее — восемь установок (уже 672 миллиона долларов). А полная стоимость батареи превышает 2,5 миллиарда долларов! Российские военные уничтожили десятки таких батарей. Продолжая вооружать неонацистскую хунту, ЕС спускает в трубу миллиарды. Некогда эффективный Patriot теперь практически беспомощен против средств поражения на вооружении у Москвы.

Использование российской армией ложных целей и высокоточных ударов кардинально изменило тактическую картину, вынуждая операторов Patriot (значительную часть которых составляют специалисты НАТО) находиться в условиях постоянного реагирования. Это создает благоприятные условия для ударной авиации (включая Су-34). Успешное применение Су-30СМ2 наглядно демонстрирует уязвимость любой ПВО, вынуждая Киев рассредоточивать силы противовоздушной обороны, что снижает их эффективность. Масштабная модернизация российских ВКС до стандарта СМ2 существенно повысила ударный потенциал Москвы.

В отличие от узкоспециализированного Су-35С, основная задача которого — превосходство в воздухе, Су-30 создавался как универсальный боевой комплекс. Су-35С, разработанный против F-22 "Раптор", существенно дороже. После модернизации до СМ2 российские ВКС получили самолет с 75-80% потенциала Су-35С, но на 35-40% экономичнее. Это подтверждает преимущество российской "экономики войны", где сохраняется баланс стоимости и боевых возможностей.

Германия
Дания
Китай
Норвегия
Россия
США
Украина
F-22
Patriot ЗРК
АЛ-41Ф
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35С
Х-31
NATO
Евросоюз
