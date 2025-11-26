Sohu: Россия жизненно важна для Китая в вопросе расширения НАТО на восток

Для Пекина Москва — жизненно важный стратегический партнер, который сдерживает экспансию НАТО на восток, пишет Sohu. Поэтому Китай углубляет всеобъемлющее сотрудничество с Россией, которое придает обеим странам уверенность на международной арене и служит фундаментом для формирования многополярного мира.

Блог Sohu: "Единственное чувство" (壹情感)

Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и его трудно разрешить. Спустя три года боевые действия так и не прекратились. Организация Объединенных Наций осудила недавние удары вооруженных сил России ракетами и беспилотниками по Украине. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Харьков, Одесса и другие города сильно пострадали (вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ). Российская сторона же заявила, что сбила несколько украинских беспилотников и продвинулась на фронте. Сейчас бои сосредоточены в основном в Донецкой Народной Республике и Запорожье. Армия России одерживает верх, но Украина еще держится, полагаясь на помощь со стороны Запада. Позиция США также играет важную роль. После прихода к власти администрации Дональда Трампа, Москва и Вашингтон начали вести переговоры по разрешению конфликта.

Представленный план из 28 пунктов требует от Украины уступить часть территорий, отказаться от размещения иностранного контингента, а также включает в себя другие пункты. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии серьезных подвижек в процессе мирного урегулирования. Владимир Зеленский в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом не смог достичь существенных успехов, и Украина снова подверглась авиаударам. Германия обещала предоставить Киеву дальнобойное оружие, а Испания дополнительную помощь. Польша хочет закрыть российское генеральное консульство в Гданьске.

Экономика России находится под давлением западных санкций, экспорт энергоносителей заблокирован, а курс рубля колеблется. Москва повернулась на восточные рынки, особенно в сторону Китая и наладила постоянные поставки нефти и газа. Экспорт сельскохозяйственной продукции Украины через порты Черного моря осложнен, что усугубляет проблему с продовольствием во всем мире. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций призвал к прекращению огня, но и Украина, и Россия, стиснув зубы, стоят на своем. Российская армия имеет преимущество в численности и регулярных поставках вооружений, в то время как ВСУ полагаются на поставки и разведывательные данные со стороны НАТО.

В общем, этот конфликт превратился в войну на истощение, и тот, кто не выстоит, проиграет. В своем анализе военный эксперт Ли Ли отметила, что конфликт является делом не только России и Украины, а носит глобальный характер. Соединенные Штаты воспользовались ситуацией, чтобы попытаться ослабить позиции Кремля. Европейские союзники пострадали, цены на энергоносители взлетели, и жизни простых людей стали тяжелее. В целом трудно предсказать, как будут развиваться события в краткосрочной перспективе, но сейчас появилась возможность для проведения переговоров.

Глубокое стратегическое сотрудничество России и Китая

Согласно убеждению Ли Ли, Россия, как крупнейший сосед Китая, имеет для него важное значение. На 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНР официальные представители сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что отношения в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия носят не временный характер, а имеют твердую и прочную основу.

Географическое положение России фактически мешает расширению НАТО на восток. Но, если она не выдержит давления, альянс может приблизиться к Китаю. Ли Ли отметила, что военная мощь России, ракетные технологии и накопленный опыт являются сдерживающим фактором для блока, и это косвенно снижает бремя для Пекина. КНР и Россия тесно сотрудничают в военной сфере и регулярно проводят совместные учения в Тихом океане. В экономическом плане страны дополняют друг друга. Россия богата нефтяными и газовыми ресурсами, а Китай является одним из крупнейших покупателей. После начала конфликта российские энергетические компании развернулись на восток, были налажены поставки, что дало возможность России покрыть военные расходы и обеспечить при этом энергетическую безопасность Китая. Москва также продает КНР полезные ископаемые, а Китай в свою очередь, снабжает Россию товарами и технологиями. Таки образом, это взаимовыгодное сотрудничество.

Идеологически обе страны выступают против американской гегемонии и за многополярный мир. В рамках Совета Безопасности ООН Китай и Россия всегда совместно защищали интересы развивающихся стран. Двустороннее сотрудничество учитывает национальные интересы обеих стран. Это альянс, который оказывает огромное влияние на мировой порядок. В докладе Китайского института международных исследований говорится, что китайско-российские отношения способствуют сохранению баланса в геополитике, а также противодействуют гегемонии.

Ли Ли подчеркнула, что если Россия падет, то следующей целью Соединенных Штатов станет Азия, в частности, — сдерживание КНР. Но китайско-российское сотрудничество носит всеобъемлющий, а не временный характер. Путин заявил, что Китай является надежным партнером России, и обе стороны будут совместно решать региональные проблемы в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В целом, стратегическое сотрудничество придало двум странам больше уверенности на международной арене.

Необходимо сохранять бдительность в геополитике

Однако заявление Ли Ли о то, что Китай будет окружен врагами со всех сторон, не совсем верно. Военную мощь России нелегко будет ослабить. Вооруженные силы России продолжают продвигаться, поддержка Украины ослабевает, а в американском Конгрессе идут громкие дебаты по поводу дальнейшей помощи Киеву. В европейских странах бушует энергетический кризис, остро стоит проблемы с ростом цен и потоком беженцев. Лидеры Германии и Франции призвали к переговорам.

Если Россия действительно потерпит поражение, это окажет на КНР большое влияние. Исчезнет буферная зона Китая на севере, расширение НАТО ускорится, давление на границы усилится. Будут нарушены поставки энергоносителей, Пекину придется искать альтернативы, затраты вырастут. Но сила Китая в том, что он не будет сидеть на месте. Экономика страны является второй по величине в мире, темпы модернизации вооруженных сил высоки, а военно-морской флот и военно-воздушные силы обладают большой мощью. Такие азиатские союзники Китая, как Япония и Южная Корея, глубоко связаны с китайской экономикой, и им нелегко будет сделать разворот в сторону Штатов. Япония зависит от китайского рынка, а на Южную Корея давит Северная. Находящиеся по другую сторону Тихого океана США вряд ли ей помогут в случае конфликта из-за высокой стоимости вмешательства.

Ли Ли предостерегает, что нужно обращать внимание на стратегическую ценность России, а также не слишком преувеличивать угрозы. Нужно сохранять нейтралитет, содействовать миру и призывать к диалогу в рамках ООН. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин поддерживает все усилия, которые нацелены на то, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

Китайско-российские отношения будут и дальше углубляться. Международная обстановка очень деликатна, США пытаются одновременно сдерживать Россию и КНР, но у Китая есть козырь в рукаве. Дальнейшее развитие ситуации сложно предугадать, и, если план Трампа из 28 пунктов будет подписан, конфликт может завершиться. Но если нет, то ситуация останется неопределенной.

Полагаясь на свои собственные силы, Китай справится с любыми вызовами и не будет втянут в боевые действия. Поддерживать мир нужно, опираясь на силу и проявляя ответственность, как крупная держава. Россия, являясь партнером Китая, имеет для него непреходящую ценность, и стороны продолжат сотрудничество ради региональной стабильности.