Заключены первые контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол"

Система ПРО США «Золотой купол»
Система ПРО США «Золотой купол».
ЦАМТО, 25 ноября. Космические войска США заключили первые контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол", передает агентство Блумберг.

"Космические войска США заключили несколько контрактов на небольшую сумму на разработку прототипов космических перехватчиков, стремясь добиться прогресса в области технологии, которая еще не доказала свою эффективность, но является важной частью системы противоракетной обороны "Золотой купол" президента Дональда Трампа", – цитирует "РИА Новости" публикацию Блумберг.

Отмечается, что контракты были заключены с неназванными компаниями на сумму 9 млн. долл. каждый, что, согласно информации, предоставленной Блумберг в Космических войсках США, ниже порога, сверх которого данные о подрядчике подлежат огласке.

В публикации приводятся заявления военного аналитика вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, который отметил, что космические перехватчики и сопряженное с ними оборудование являются лишь одним из элементов архитектуры ПРО, поэтому США необходимо заключать новые контракты и предоставить больше сведений о концепции проекта.

Как напоминает агентство, в мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 млрд. долл. Он отметил, что система будет включать наземную, морскую и космическую составляющие, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.

2 комментария
№1
26.11.2025 12:17
Самый первый "Белый Лебедь" передать бы в ПВО Москвы и вторым этапом модернизацию под   обнаружение всех КР ВСУ, такой наш ответ на "золотой купол" за трильен $.
0
Сообщить
№2
26.11.2025 14:11
Не знаю как кто, а я ничего не понял из коммента ЗНШ.
Проще надо быть.
0
Сообщить
