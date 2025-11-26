Войти
ВМС Филиппин планируют приобрести вторую партию корветов УРО класса "Мигель Мальвар"

Источник изображения: Фото: philstar.com

ЦАМТО, 25 ноября. Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HHI) завершает переговоры по поставке двух дополнительных корветов УРО класса "Мигель Мальвар" (HDC-3200) Военно-морским силам Филиппин.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на информацию корейской финансовой компании SK Securities, близкие к переговорам источники сообщают, что обе стороны намерены завершить сделку в декабре 2025 года, что соответствует текущему плану модернизации надводного флота ВМС Филиппин и сложившейся практике закупок у южнокорейских судостроителей.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Министерство национальной обороны Филиппин по результатам тендера выбрало южнокорейскую Hyundai Heavy Industries (в настоящее время HD Hyundai Heavy Industries) подрядчиком строительства двух корветов для ВМС страны. Подписание с HHI контракта стоимостью 28 млрд. филип. песо (551 млн. долл.) на проектирование и постройку кораблей состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Закупка реализована в рамках второго этапа (2-й Горизонт) программы модернизации ВС Филиппин.

Работы над головным кораблем серии, (FFG-06) "Мигель Мальвар", начались в мае 2023 года. Он прибыл на Филиппины 8 апреля и был принят на вооружение 20 мая 2025 года. Резка стали для второго корвета серии, (FFG-07) "Диего Силанг", началась в ноябре 2023 года. В марте 2025 года он был спущен на воду, а 8 сентября 2025 года прибыл на Филиппины. После завершения подготовки и приемочных процедур корабль войдет в боевой состав филиппинского флота к концу года.

Конструкция корветов ВМС Филиппин основана на платформе HDC-3200 компании HHI, но адаптирована к требованиям филиппинского флота. Длина корабля составляет 118,4 м, ширина – 14,9 м, водоизмещение – 3200 т. Он может развивать максимальную скорость 25 узлов, дальность хода на крейсерской скорости 15 узлов составляет 4500 морских миль. В состав вооружения входят 76-мм АУ, 35-мм ЗАК компании Aselsan, 16-контейнерная ВПУ для ЗРК VL-MICA, две четырехконтейнерные ПУ с противокорабельными ракетами C-Star, две трехтрубные торпедные установки с торпедами "Блю Шарк".

Проект HDC-3200 представляет собой улучшенный вариант фрегата HDF-2600, которые уже были проданы ВМС Филиппин и состоят на вооружении под наименованием "Хосе Рисаль". Корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны, отличаются большей малозаметностью и живучестью.

Ожидается, что предстоящий контракт будет предусматривать высокую степень унификации различных систем с первыми двумя кораблями серии, а также включать расширенный пакет логистики и обучения. В то же время источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что ВМС Филиппин запрашивают ряд модификаций, включая усовершенствованные комплексы радиоэлектронной борьбы, гидроакустические системы и улучшенную архитектуру управления.

Как сообщается, HHI предложила более совершенную систему боевого управления и гибкие модульные пространства для будущих модернизаций в рамках подхода "подготовлено для…, но не без установки" (подходит для конкретного применения).

