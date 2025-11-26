ВМС Филиппин планируют приобрести вторую партию корветов УРО класса "Мигель Мальвар"

ЦАМТО, 25 ноября. Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HHI) завершает переговоры по поставке двух дополнительных корветов УРО класса "Мигель Мальвар" (HDC-3200) Военно-морским силам Филиппин.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на информацию корейской финансовой компании SK Securities, близкие к переговорам источники сообщают, что обе стороны намерены завершить сделку в декабре 2025 года, что соответствует текущему плану модернизации надводного флота ВМС Филиппин и сложившейся практике закупок у южнокорейских судостроителей.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Министерство национальной обороны Филиппин по результатам тендера выбрало южнокорейскую Hyundai Heavy Industries (в настоящее время HD Hyundai Heavy Industries) подрядчиком строительства двух корветов для ВМС страны. Подписание с HHI контракта стоимостью 28 млрд. филип. песо (551 млн. долл.) на проектирование и постройку кораблей состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Закупка реализована в рамках второго этапа (2-й Горизонт) программы модернизации ВС Филиппин.

Работы над головным кораблем серии, (FFG-06) "Мигель Мальвар", начались в мае 2023 года. Он прибыл на Филиппины 8 апреля и был принят на вооружение 20 мая 2025 года. Резка стали для второго корвета серии, (FFG-07) "Диего Силанг", началась в ноябре 2023 года. В марте 2025 года он был спущен на воду, а 8 сентября 2025 года прибыл на Филиппины. После завершения подготовки и приемочных процедур корабль войдет в боевой состав филиппинского флота к концу года.

Конструкция корветов ВМС Филиппин основана на платформе HDC-3200 компании HHI, но адаптирована к требованиям филиппинского флота. Длина корабля составляет 118,4 м, ширина – 14,9 м, водоизмещение – 3200 т. Он может развивать максимальную скорость 25 узлов, дальность хода на крейсерской скорости 15 узлов составляет 4500 морских миль. В состав вооружения входят 76-мм АУ, 35-мм ЗАК компании Aselsan, 16-контейнерная ВПУ для ЗРК VL-MICA, две четырехконтейнерные ПУ с противокорабельными ракетами C-Star, две трехтрубные торпедные установки с торпедами "Блю Шарк".

Проект HDC-3200 представляет собой улучшенный вариант фрегата HDF-2600, которые уже были проданы ВМС Филиппин и состоят на вооружении под наименованием "Хосе Рисаль". Корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны, отличаются большей малозаметностью и живучестью.

Ожидается, что предстоящий контракт будет предусматривать высокую степень унификации различных систем с первыми двумя кораблями серии, а также включать расширенный пакет логистики и обучения. В то же время источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что ВМС Филиппин запрашивают ряд модификаций, включая усовершенствованные комплексы радиоэлектронной борьбы, гидроакустические системы и улучшенную архитектуру управления.

Как сообщается, HHI предложила более совершенную систему боевого управления и гибкие модульные пространства для будущих модернизаций в рамках подхода "подготовлено для…, но не без установки" (подходит для конкретного применения).