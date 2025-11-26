Украина внесла существенные коррективы в мирный план США, сообщают источники (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Украина сократила мирный план США, оставив в нем 19 пунктов из 28

Из первоначальной редакции мирного плана Трампа из 28 пунктов была удалена по требованию Украины часть "максималистских требований России", как их назвал автор статьи в The Guardian. Осталось 19 пунктов и, судя по всему, Киев и Европа совсем не стремятся к миру.

Люк Хардинг

Джон Хенли

Пётр Зауэр (Pjotr Sauer)

Украина внесла существенные поправки в “мирный план” США, вычеркнув часть максималистских требований России, сообщили осведомленные источники. Одновременно европейские лидеры предупредили, что достичь скорого соглашения не удастся.

Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме позже на этой неделе, сообщили источники на фоне шквала телефонных звонков между Киевом и Вашингтоном. Украина настаивает на непременном участии Европы в переговорах.

Первоначальный американо-российский план из 28 пунктов был разработан в прошлом месяце спецпосланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым и представителем Трампа Стивом Уиткоффом. По нему Украина должна уйти из подконтрольных себе городов в Донбассе, ограничить численность своей армии и обязаться не вступать в НАТО.

В ходе воскресных переговоров в Швейцарии между госсекретарем США Марко Рубио и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком план был существенно пересмотрен. Теперь он насчитывает всего 19 пунктов. Киев и его европейские партнеры утверждают, что отправной точкой для обсуждений территориального вопроса должна стать действующая линия фронта.

В понедельник Зеленский заявил: “На данный момент, после Женевы, осталось меньше пунктов, их уже не 28, и многие правильные элементы были включены в эти рамки”, добавив, что деликатные вопросы должны обсуждаться непосредственно с Трампом.

В новой редакции утверждается, что признание земель, присоединенных Россией военным путем, недопустимо и что Киев должен сам принимать решения о вступлении в ЕС и НАТО — тогда как Кремль хочет наложить на это вето или, как минимум, выдвинуть свои условия. Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил газете Financial Times, что эти вопросы были “вынесены за скобки”, чтобы Трамп и Зеленский смогли принять решение позже.

Рубио назвал воскресные переговоры “очень и очень позитивными”. В понедельник у себя в соцсетях Трамп также высказался весьма обнадеживающе, хотя всего несколькими днями ранее обвинил руководство Украины в “неблагодарности”.

“Возможно ли, что на мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут значительный прогресс??? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!” — написал он.

Украинская делегация проинформировала Зеленского о переговорах в понедельник по возвращении в Киев из Женевы. Последнюю редакцию плана они назвали более реалистичной. Отдельно Зеленский переговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и призвал его подключить к этому процессу европейские страны. Утверждается, что Вэнс согласился.

Но самый явный признак того, что даже первоначальный план из 28 пунктов, который многие сочли благоприятствующим Москве, все равно не отвечает ряду ключевых требований Кремля, заключается в том, что главный помощник Путина по внешней политике заявил в понедельник, что Москва попытается “переработать” отдельные его элементы.

“Пункты американского плана требуют детального обсуждения между сторонами, — сказал Юрий Ушаков — Многие, не все, но многие положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми. А другие положения, там же 28 пунктов, требуют самого детального обсуждения”.

Подчеркнув жесткую позицию Кремля, Ушаков заявил, что Москва отклоняет европейское встречное предложение, которое искажает смысл и значимость ключевых пунктов, касающихся членства в НАТО и территории.

“Европейский план, если просто с первого взгляда, совершенно неконструктивный, нам не подходит”, — сказал он.

На прошлой неделе Великобритания и ЕС оказались не у дел, когда информация о первоначальном плане просочилась в американские СМИ. Министр армии Дэн Дрисколл — друг Вэнса и однокурсник по университету — отправился в Киев с военной делегацией, чтобы проинформировать Зеленского о его содержании.

С тех пор европейские правительства пытались внести коррективы в этот документ, который, судя по всему, изначально был написан на русском языке. Европейские лидеры, присутствовавшие на саммите ЕС – Африка в Анголе, приветствовали определенный прогресс, но заявили, что предстоит проделать обширную работу, и подчеркнули, что Европа должна быть полностью вовлечена, а Россия должна присутствовать непосредственно, чтобы переговоры продвинулись по существу.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта высоко оценил “новый импульс”, заявив после переговоров в кулуарах саммита, что, хотя проблемы остаются, “заданное направление внушает оптимизм”.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала “уточненные мирные рамки”, согласованные в Швейцарии, “прочной основой для движения вперед”, но добавила: “Многое еще предстоит сделать”.

Фон дер Ляйен заявила, что основные принципы, на которых всегда будет настаивать ЕС, заключаются в “уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины — лишь суверенная Украина вправе принимать решения относительно собственных вооруженных сил”.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что и Европа, и Россия должны быть полностью вовлечены в процесс. “Следующим шагом должно стать то, что за стол переговоров сядет Россия”, — добавил Мерц, подчеркнув, что европейцы должны иметь возможность высказаться по “вопросам, которые затрагивают европейские интересы и суверенитет”.

Переговоры будут “длительным процессом”, предположил Мерц, добавив, что не ожидает прорыва на этой неделе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры носят деликатный характер, потому что “никто не хочет раздражать американцев и президента Трампа” и “наоборот, все хотят иметь их на своей стороне в этом процессе”.

Туск также подчеркнул, что мирное урегулирование должно “укреплять, а не ослаблять нашу безопасность” и не должно “благоприятствовать агрессору”. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Россию “необходимо усадить за стол переговоров”, чтобы она осознала, что “агрессия никогда не окупается”.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предстоит проделать еще обширную работу, но прогресс уже достигнут. По его словам, группа сторонников Украины — так называемая “коалиция желающих” — обсудит этот вопрос по видеосвязи во вторник.

Председатели парламентских комитетов по иностранным делам 20 европейских стран, включая Францию, Ирландию, Польшу, Испанию и Великобританию, выступили с редким совместным заявлением, отметив, что справедливый и прочный мир не будет достигнут путем “уступок агрессору”, а должен “основываться на международном праве и всецело уважать территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины”.

В понедельник Белый дом отреагировал на критику, в том числе со стороны Республиканской партии, что Трамп якобы пристрастен к России.

“Мысль, что США не взаимодействуют в равной степени с обеими сторонами этого конфликта в стремлении положить ему конец, — абсолютное заблуждение”, — заявила журналистам пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Зеленский находится в наиболее уязвимом положении с самого начала боевых действий, поскольку коррупционный скандал уже привел к отставке двух его министров, а Россия неуклонно добивается успехов на поле боя.