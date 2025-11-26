Войти
ИноСМИ

Страх Германии перед миром: Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен делают ставку на акции Rheinmetall? (Die Weltwoche, Швейцария)

707
0
0
Штаб-квартира компании Rheinmetall в Дюссельдорфе, Германия
Штаб-квартира компании Rheinmetall в Дюссельдорфе, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / MARTIN MEISSNER

Weltwoche: промышленность Германии подвержена "страху перед миром"

Боевые действия на Украине наравне с планами перевооружения Европы сильно "подогрели" акции компании Rheinmetall, пишет Weltwoche. При этом остальная часть немецкой промышленности чувствует себя гораздо хуже: правительство осознанно создает препятствия для мирных отраслей.

Филипп Гут (Philipp Gut)

Сколько акций Rheinmetall принадлежат Фридриху Мерцу и Урсуле фон дер Ляйен?

Безусловно, этот вопрос носит чисто спекулятивный характер. Почти такой же спекулятивный, как и ставка на акции оборонных компаний.

Курс немецкой Rheinmetall подвержен "страху перед миром" — прекрасные слова, которые сейчас на слуху. Их можно было бы номинировать на выражение года.

Ранее рыночная стоимость Rheinmetall буквально взлетела, из-за того, что ее подогревали боевые действия на Украине и планы по вооружению Федеративной Республики, ЕС и НАТО.

Этот взлет резко контрастирует с остальной частью немецкой промышленности, которая чувствует себя не так хорошо. Пока военная промышленность переживает возрождение и получает миллиарды от правительств, те же самые правительства создают препятствия для мирных отраслей, таких как автомобильная промышленность. Понимайте это, как хотите.

Если этот абсурд имеет какое-то отношение к "религии изменения климата", то ее политическим первосвященникам следует помнить, что ничто так не влияет на климат, как современные боевые действия.

Впрочем, вернемся к Rheinmetall: о том, насколько в Германии снова в моде делать бизнес на войне и насколько это принимается даже в левых кругах общества, свидетельствует участие Rheinmetallв финансировании футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд), что, по-видимому, не смущает никого в Рурской области и не вызывает удивления.

Кроме того, в современной ФРГ, увлеченной войной, люди, похоже, впали в благостное забвение, когда речь начала заходить о нацистском прошлом Rheinmetall — тогда компания переживала свой предпоследний большой подъем — и о том, что концерн использовал труд тысяч подневольных рабочих, в основном, еврейских женщин.

Ответственные лица никогда не проявляли признаков осознания несправедливости — или хотя бы принятия ответственности — за эксплуатацию рабынь.

Только под давлением Claims Conferenceкомпания Rheinmetall выплатила небольшую компенсацию некоторым выжившим, но в публичном пространстве последовательно отрицала, что признала какие-либо требования о компенсации. Перевод был "осуществлен исключительно с учетом перспективы получения заказа", — пояснил позже один из членов правления. Более точно описать менталитет Rheinmetall не удается и по сей день.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швейцария
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 17:37
  • 2
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 17:21
  • 1
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов
  • 26.11 15:33
  • 11640
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 14:11
  • 2
Заключены первые контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол"
  • 26.11 13:16
  • 4
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 26.11 13:00
  • 1
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 26.11 05:38
  • 0
Комментарий относительно советских МПЛА проекта 945А
  • 26.11 04:11
  • 2
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 00:22
  • 6
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 25.11 23:09
  • 1
«Калашников» рассказал о подготовке к серийному производству «Кроны-Э»
  • 25.11 18:08
  • 2
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 25.11 08:59
  • 146
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии