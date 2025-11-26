Weltwoche: промышленность Германии подвержена "страху перед миром"

Боевые действия на Украине наравне с планами перевооружения Европы сильно "подогрели" акции компании Rheinmetall, пишет Weltwoche. При этом остальная часть немецкой промышленности чувствует себя гораздо хуже: правительство осознанно создает препятствия для мирных отраслей.

Филипп Гут (Philipp Gut)

Сколько акций Rheinmetall принадлежат Фридриху Мерцу и Урсуле фон дер Ляйен?

Безусловно, этот вопрос носит чисто спекулятивный характер. Почти такой же спекулятивный, как и ставка на акции оборонных компаний.

Курс немецкой Rheinmetall подвержен "страху перед миром" — прекрасные слова, которые сейчас на слуху. Их можно было бы номинировать на выражение года.

Ранее рыночная стоимость Rheinmetall буквально взлетела, из-за того, что ее подогревали боевые действия на Украине и планы по вооружению Федеративной Республики, ЕС и НАТО.

Этот взлет резко контрастирует с остальной частью немецкой промышленности, которая чувствует себя не так хорошо. Пока военная промышленность переживает возрождение и получает миллиарды от правительств, те же самые правительства создают препятствия для мирных отраслей, таких как автомобильная промышленность. Понимайте это, как хотите.

Если этот абсурд имеет какое-то отношение к "религии изменения климата", то ее политическим первосвященникам следует помнить, что ничто так не влияет на климат, как современные боевые действия.

Впрочем, вернемся к Rheinmetall: о том, насколько в Германии снова в моде делать бизнес на войне и насколько это принимается даже в левых кругах общества, свидетельствует участие Rheinmetallв финансировании футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд), что, по-видимому, не смущает никого в Рурской области и не вызывает удивления.

Кроме того, в современной ФРГ, увлеченной войной, люди, похоже, впали в благостное забвение, когда речь начала заходить о нацистском прошлом Rheinmetall — тогда компания переживала свой предпоследний большой подъем — и о том, что концерн использовал труд тысяч подневольных рабочих, в основном, еврейских женщин.

Ответственные лица никогда не проявляли признаков осознания несправедливости — или хотя бы принятия ответственности — за эксплуатацию рабынь.

Только под давлением Claims Conferenceкомпания Rheinmetall выплатила небольшую компенсацию некоторым выжившим, но в публичном пространстве последовательно отрицала, что признала какие-либо требования о компенсации. Перевод был "осуществлен исключительно с учетом перспективы получения заказа", — пояснил позже один из членов правления. Более точно описать менталитет Rheinmetall не удается и по сей день.