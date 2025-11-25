СМИ узнали о планах Филиппин заказать еще два фрегата у Южной Кореи

Южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries (HHI) находится на завершающей стадии переговоров по поставке филиппинским ВМС двух дополнительных фрегатов класса "Мигель Малвар". Как сообщает Navy Recognition со ссылкой на данные финансовой компании SK Securities, обе стороны намерены завершить сделку до конца 2025 года, что соответствует текущему плану модернизации надводного флота Манилы и сложившейся практике закупок у южнокорейских судостроителей.

Предстоящее соглашение станет развитием крупного контракта, подписанного в декабре 2021 года между Минобороны Филиппин и HHI на поставку первых двух фрегатов класса "Мигель Малвар". Стоимость сделки составила 556 млн долларов США.

Фрегат "Мигель Мальвар", Филиппины Википедия

Фрегаты класса "Мигель Мальвар" обладают улучшенными возможностями по сравнению с фрегатами типа "Хосе Рисаль", которые HHI передала флоту Филиппин в 2020 и 2021 годах.

Головной корабль нового типа передали заказчику в декабре 2024 года, а в апреле 2025 года его официально ввели в строй. Второй фрегат, "Диего Силанг", спустили на воду в начале 2025 года и, как ожидается, передадут ВМС Филиппин до конца этого года.

Корабли спроектированы на базе проекта HDC-3200 (также известен как HDF-3200). Это фрегаты нового поколения с управляемым ракетным вооружением, разработанные с учётом требований ВМС Филиппин к повышенной живучести, модульной архитектуре и адаптации к региональным особенностям.

Длина фрегатов типа "Мигель Мальвар" – 118,4 метра, ширина – 14,9 метра, водоизмещение – 3200 тонн. Крейсерская скорость – 15 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Оснащение включает радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Арсенал кораблей представлен 76-мм орудием, установкой вертикального пуска на 16 ячеек для зенитных ракет, южнокорейскими противокорабельными ракетами SSM-710K, двумя 324-мм торпедными аппаратами и 35-мм арткомплексами GOKDENIZ от турецкой компании Aselsan.

Вертолётная палуба и закрытый ангар обеспечивают размещение многоцелевого вертолета массой до 12 тонн.

Источники, знакомые с ходом переговоров по поставке дополнительных кораблей, утверждают, что ВМС Филиппин запрашивают ряд усовершенствований, включая обновленные комплексы радиоэлектронной борьбы, гидроакустические системы и улучшенную архитектуру управления.