Войти
Flotprom

СМИ узнали о планах Филиппин заказать еще два фрегата у Южной Кореи

166
0
0

Южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries (HHI) находится на завершающей стадии переговоров по поставке филиппинским ВМС двух дополнительных фрегатов класса "Мигель Малвар". Как сообщает Navy Recognition со ссылкой на данные финансовой компании SK Securities, обе стороны намерены завершить сделку до конца 2025 года, что соответствует текущему плану модернизации надводного флота Манилы и сложившейся практике закупок у южнокорейских судостроителей.

Предстоящее соглашение станет развитием крупного контракта, подписанного в декабре 2021 года между Минобороны Филиппин и HHI на поставку первых двух фрегатов класса "Мигель Малвар". Стоимость сделки составила 556 млн долларов США.

Фрегат "Мигель Мальвар", Филиппины

Википедия


Фрегаты класса "Мигель Мальвар" обладают улучшенными возможностями по сравнению с фрегатами типа "Хосе Рисаль", которые HHI передала флоту Филиппин в 2020 и 2021 годах.

Головной корабль нового типа передали заказчику в декабре 2024 года, а в апреле 2025 года его официально ввели в строй. Второй фрегат, "Диего Силанг", спустили на воду в начале 2025 года и, как ожидается, передадут ВМС Филиппин до конца этого года.

Корабли спроектированы на базе проекта HDC-3200 (также известен как HDF-3200). Это фрегаты нового поколения с управляемым ракетным вооружением, разработанные с учётом требований ВМС Филиппин к повышенной живучести, модульной архитектуре и адаптации к региональным особенностям.

Длина фрегатов типа "Мигель Мальвар" – 118,4 метра, ширина – 14,9 метра, водоизмещение – 3200 тонн. Крейсерская скорость – 15 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Оснащение включает радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Арсенал кораблей представлен 76-мм орудием, установкой вертикального пуска на 16 ячеек для зенитных ракет, южнокорейскими противокорабельными ракетами SSM-710K, двумя 324-мм торпедными аппаратами и 35-мм арткомплексами GOKDENIZ от турецкой компании Aselsan.

Вертолётная палуба и закрытый ангар обеспечивают размещение многоцелевого вертолета массой до 12 тонн.

Источники, знакомые с ходом переговоров по поставке дополнительных кораблей, утверждают, что ВМС Филиппин запрашивают ряд усовершенствований, включая обновленные комплексы радиоэлектронной борьбы, гидроакустические системы и улучшенную архитектуру управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Филиппины
Южная Корея
Компании
Aselsan
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.