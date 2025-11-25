Солдаты западных армий для ведения современной войны используют геймпады Xbox, они им очень нравятся (Business Insider, Германия)

BI: страны НАТО расширяют использование геймпадов Xbox в армии

Армия США и вооруженные силы других стран уже давно используют геймпады Xbox при ведении боевых действий, пишет колумнист Business Insider. У многих солдат есть опыт игры в Call of Duty, и это обстоятельство существенно упрощает их обучение.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Солдаты западных армий пользуются геймпадами Xbox для управления дронами-перехватчиками.

Такие дроны, входящие в систему Merops, применяются на Украине, а теперь их используют и в армиях НАТО.

Обучающийся на системе Merops американский солдат рассказал, что благодаря геймпаду Xbox управлять системой очень легко.

Солдаты западных армий используют обыкновенные геймпады Xbox для управления дронами-перехватчиками за 15 000 долларов. Они хорошо зарекомендовали себя на Украине, а сейчас поступают на вооружение натовских армий.

Система Merops американского производства, дополненная геймпадом Xbox, запускает дроны-перехватчики, способные уничтожать вражеские беспилотники в воздухе. Военнослужащие США, Польши и Румынии учатся работать на геймпадах в связи с тем, что НАТО ускоренными темпами пытается создать недорогую систему противовоздушной обороны в Восточной Европе.

Американский военнослужащий, управляющий такими дронами-перехватчиками, рассказал Business Insider, что геймпад Xbox для этого идеален.

"Он компактный, его легко можно переносить и хранить. Кроме того, пульты Xbox очень прочные," — сообщил на этой неделе сержант Райли Хайнер во время демонстрации системы Merops в юго-восточной Польше.

"Интуитивное управление"

Армия США и вооруженные силы других стран уже давно используют геймпады Xbox для обеспечения боевых действий, в том числе с участием дронов. Практика получила распространение на Украине, теперь такие манипуляторы используются в системе Merops.

Геймпады все чаще применятся в армии. Молодые солдаты, выросшие на видеоиграх и привыкшие к подобной технике, легко управляются с ней. Они приспосабливаются сразу же, в отличие от сложных систем, созданных под какие-то особые военные спецификации.

Microsoft не ответила на просьбу Business Insider дать комментарий по поводу использования геймпада в армии.

Хайнер сказал, что у него есть опыт использования Xbox, и он считает, что, если ты геймер, тебе проще стать хорошим оператором. Таким образом, многие солдаты уже знакомы в какой-то мере с управлением системой Merops.

"Мне кажется, что многие солдаты в наше время играют в Xbox, — сказал он. — Это интуитивно понятная система. Как только вы ознакомились со схемой управления, вы сразу начинаете запускать дроны и можете летать".

Другие американские солдаты, а также украинские операторы рассказывают, что из геймеров получаются хорошие пилоты дронов. Хайнер согласен с этим. Он говорит, что у военных, имеющих игровой опыт, редко возникают проблемы с управлением системой Merops. Самая трудная задача — найти лучший курс для перехвата.

FPV-дроны, которые преобладают на поле боя на Украине, как правило, требуют того же оборудования, что и видеоигры: пульты управления, экраны и гарнитуры. Но украинские операторы подчеркивают, что реальные боевые задачи гораздо сложнее. Часто их успешное выполнение – вопрос жизни и смерти.

С системой Merops ситуация аналогичная. Неудавшийся перехват означает, что мишень, скорее всего, продолжит полет в поисках цели, сея смерть и разрушения, как это делают на Украине многочисленные "Шахеды".

Система Merops, разработанная в рамках американского проекта Project Eagle, состоит из наземной станции управления, пусковых установок, способных осуществлять пуск из кузова пикапа, и дронов-перехватчиков Surveyor. Комплекс эксплуатируется расчетом из четырех человек, включая командира, оператора и двух техников.

Подготовка — несколько недель, а не месяцев или лет

Merops широко используется на Украине для перехвата российских ударных и разведывательных дронов. Американские военспецы сообщают, что Киев уничтожил более 1 000 одноразовых ударных БПЛА типа "Шахед", применяемых Россией для бомбардировок украинских городов. (Россия не атакует мирные цели, все объекты атак имеют военное назначение – прим. ИноСМИ)

Сейчас войска НАТО обучаются применению системы Merops в связи с тем, что Польша и Румыния решили приобрести эти комплексы и развернуть их с целью защиты воздушного пространства после серии вторжений российских беспилотных систем. (Причастность России к пересечению БПЛА воздушных пространств восточноевропейских государств не доказана – прим. ИноСМИ) США участвуют в программе обучения, но не закупают комплексы.

Merops, как и другие системы перехвата БПЛА, поставляются покупателю в комплекте с пультом управления Xbox — точно таким же, которым пользуются геймеры, играя в Call of Duty. Если пульт сломается, солдаты легко могут купить другой; на Amazon они стоят всего 30 долларов.

Военнослужащие, обучающиеся использованию системы Merops, проходят двухнедельный курс подготовки, что намного меньше по сравнению с обучением на других системах вооружения. Учебный процесс включает в себя моделирование операций и изучение опыта боевых действий на Украине.

Бригадный генерал Кёртис Кинг, возглавляющий 10-е командование ПВО и ПРО сухопутных войск, назвал систему Merops очень удобной и добавил, что некоторые военнослужащие НАТО, участвующие в программе подготовки, никогда прежде дронами не управляли.

"Они в считанные дни разбираются с тем, как управлять этой системой", — сказал Кинг на этой неделе во время демонстрации Merops. Уже через две недели солдаты могут "эффективно уничтожать дроны противника. Так что на обучение уходит не полгода и не год".