Минобороны Бельгии: Брюссель доведет военные расходы до 2% ВВП уже в 2026 году

ЦАМТО, 24 ноября. Новое соглашение о многолетнем бюджете Бельгии предусматривает доведение оборонных расходов страны до 2% ВВП уже с 2026 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен после достижения правительством договоренности по бюджету на 2026-2029 годы.

"Мы гарантируем 2% ВВП на оборону на протяжении всей легислатуры (по 2029 год – ред.). Это даст нашей армии необходимый финансовый кислород для масштабного восстановления. Это исторический шаг вперед, необходимый в эти нестабильные времена", – отметил министр обороны.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в понедельник утром партии коалиции смогли договориться о параметрах бюджета после политического тупика. Де Вевер 6 ноября заявлял, что намерен уйти в отставку 26 декабря, если соглашение не будет достигнуто.