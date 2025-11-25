План, заставший Украину врасплох, — следствие тайных переговоров между США и Россией (Bloomberg, США)

Bloomberg: план Трампа по Украине стал следствием тайных переговоров с Россией

Власти США едва ли хотят видеть европейских политиков за столом переговоров по Украине, сообщает Bloomberg. Тем временем Киев и его "союзники" из ЕС отчаянно бегают вокруг Трампа, чтобы внести коррективы в его новый мирный план.

Наталия Дроздяк, Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Марио Паркер (Mario Parker)

Нашумевший план по Украине из 28 пунктов, который администрация Трампа неожиданно предложила всего несколько дней назад, стал плодом нескольких недель закулисных переговоров между Стивом Уиткоффом и его российским коллегой Кириллом Дмитриевым в обход не только Украины и ее союзников, но даже ключевых официальных лиц США.

Трамп назвал крайним сроком День благодарения, и европейские чиновники спешат выиграть для украинского лидера Владимира Зеленского побольше времени своим встречным предложением, как положить конец конфликту, которое было представлено официальным лицам США в воскресенье в Швейцарии.

Данная реконструкция того, как появился ультиматум и чьих он на самом деле рук дело, основана на беседах с осведомленными источниками, выступившими анонимно в силу деликатности переговоров.

Европейцы забили тревогу, когда на сцене внезапно появился новый игрок: министр армии США Дэн Дрисколл, близкий друг Джей Ди Вэнса еще по Йельской школе права. Именно он в срочном порядке сообщил их послам и официальным лицам Украины, что терпение президента США Дональда Трампа иссякло и что Киев находится в бедственном положении и должен согласиться на территориальные уступки.

Тот факт, что продвигать этот план в ходе поездки в Киев на прошлой неделе было поручено человеку вице-президента, говорит сам за себя. Столь ответственное задание обычно отводится дипломатам высокого уровня — госсекретарю Марко Рубио и его коллегам. Вэнс и Рубио расходятся во мнении о том, как должен закончиться этот конфликт: Вэнс придерживается изоляционистских взглядов, а Рубио гораздо больше опасается манипуляций со стороны России.

Прежде чем начать действовать, европейским лидерам и Зеленскому предстояло разобраться, кто сыграл наибольшую роль в создании новых рамок. Они оказались полностью изолированы, и было неясно, кто оказал наибольшее влияние на Трампа в этом вопросе.

Как язвительно заметил премьер-министр Польши Дональд Туск у себя в X: “Прежде чем мы начнем работу, было бы неплохо знать наверняка, кто автор плана и где он был создан”.

Выяснилось, что план разработали Уиткофф и Дмитриев во время октябрьской встречи в Майами, на которой также присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер, по словам осведомленных источников, работавший с Уиткоффом над мирным соглашением между Израилем и Газой.

Рубио подключился лишь на поздней стадии. Трамп также узнал об этом в последнюю минуту, но дал добро, как только его проинформировали. Белый дом на запрос о комментариях не откликнулся.

Соглашение стало бы для Трампа весьма желанной победой: он столкнулся с внутриполитическим кризисом, поскольку демократы разгромили его партию на местных выборах в начале ноября и приблизили болезненный исход промежуточных выборов в следующем году. Некогда уступчивый Конгресс с республиканским большинством вдруг заартачился и не желает публиковать досье обесчещенного финансиста Джеффри Эпштейна, с которым у Трампа когда-то были отношения до того, как они поссорились.

Кроме того, президент США занимает все более агрессивную позицию в Карибском бассейне и раздумывает об ударе по Венесуэле.

Тем временем Зеленский борется с коррупционным скандалом, который грозит запятнать влиятельного главу его администрации Андрея Ермака. Так что дома ему тоже приходится несладко.

Для Трампа важно заключить соглашение, а мелкий шрифт он может и не читать. Но для украинцев дьявол кроется в деталях. Их опасения, что значительную часть документа без их ведома подготовила Россия, подтвердились. В документе налицо признаки прямого перевода с русского с несколько странными формулировками.

План вынудит Украину уступить обширную территорию, сократит численность ее вооруженных сил и закроет ей путь в НАТО. План также обещает восстановить экономические связи между Россией и США, крупнейшей экономикой мира.

Чтобы как-то скорректировать курс, Украина и ее европейские союзники будут настаивать на том, что переговоры с Россией о каком бы то было обмене территориями возможны лишь после прекращения боевых действий по нынешней линии соприкосновения. Они также хотят, чтобы в соглашение о безопасности вошел пункт о взаимной обороне, предусмотренный в статье 5 устава НАТО.

Поиски решения ведутся с некоторыми перебоями с тех самых пор, как Трамп вернулся в Белый дом в январе, пообещав прекратить боевые действия в течение нескольких дней.

Накал страстей сейчас ничуть не меньше, чем когда Вэнс и Трамп отчитали Зеленского на встрече в Овальном кабинете. Европейские лидеры поспешили в Белый дом после второпях организованного саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в августе. Они подозревают, что Трамп подозрительным образом находится во власти Путина. Ухмылка, промелькнувшая на лице российского лидера на заднем сиденье президентского лимузина “Зверь”, их явно не успокоила.

Когда в октябре Трамп неожиданно заявил, что готов ко второму саммиту с Путиным, на сей раз в Будапеште, это было похоже на повторение летних событий. Однако на сей раз европейцы были благодарны Рубио за поддержку. Встреча была отменена после того, как госсекретарь провел телефонный разговор со своим российским коллегой и понял, что русские не сдвинулись с места в своих требованиях.

Чего они не знали, так это того, что Уиткофф под шумок разрабатывал то, что впоследствии станет планом из 28 пунктов. Они рассчитывали, что Рубио сместил спецпосланника и магната недвижимости с поста ключевого представителя США по Украине.

Американский сенатор Майк Раундз, республиканец от Южной Дакоты, заявил, что Рубио по пути в Женеву сказал ему и американскому сенатору Джин Шахин, демократке из Нью-Гэмпшира, что план из 28 пунктов — предложение России. “Это не наша рекомендация. И не наш мирный план”, — якобы сказал Рубио.

Позже Рубио написал у себя в X, что мирное предложение подготовлено США и послужит прочной основой для переговоров. Но он был осторожен в формулировках: “Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины”.

В воскресенье он отправился в Женеву на переговоры, где присоединился к Уиткоффу и Дрисколлу. Украину представлял Ермак. Хотят ли американцы вообще видеть за столом переговоров европейцев, неясно.

Став новым представителем в Европе, Дрисколл поддерживал постоянный контакт с Уиткоффом и Вэнсом. Вплоть до прошлой недели его публичные комментарии о России и Украине ограничивались призывами к технологической реформе вооруженных сил США, опираясь на опыт использования беспилотников на поле боя.

По словам осведомленных источников, в этом участвовал и заместитель советника Вэнса по национальной безопасности Энди Бейкер — еще один знак крепнущего влияния вице-президента.

Узнав о сопротивлении, Трамп не рассердился. В субботу он сообщил в интервью телеканалу NBC, что это предложение “не окончательное”, намекнув, что, вопреки тому, что Дрисколл говорил за закрытыми дверями, пространство для маневра все же остается.

Однако в воскресенье его настроение испортилось.

“РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ НЕ ВЫРАЗИЛО НИ МАЛЕЙШЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА НАШИ УСИЛИЯ”, — написал он у себя в соцсетях.

Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры в Швейцарии и в каком направлении американские самолеты вылетят дальше: домой или дальше на восток, в сторону Москвы.