США продадут Саудовской Аравии «урезанные» F-35 – у Израиля лучше

Источник изображения: topwar.ru

В Вашингтоне признали: самолеты F-35, которые собираются продать Саудовской Аравии в рамках нового оборонного пакта, будут в урезанной версии.

Американские СМИ со ссылкой на чиновников пишут, что такие истребители заметно проще, чем те машины, которые уже летают в израильских ВВС. Причина на поверхности: США обязаны сохранять за Израилем юридически закрепленное «качественное военное превосходство» на Ближнем Востоке, и от этого принципа в Белом доме отходить не собираются.

Будущий пакет для Эр-Рияда выглядит солидно: 48 F-35A, почти 300 танков Abrams и расширение совместных производственных проектов. Но уже сейчас вокруг сделки начались тяжелые споры. В Конгрессе – вопросы к самой идее так усиливать Саудовскую Аравию. В Израиле – нервная реакция: в Иерусалиме боятся, что даже «облегченный» вариант F-35 заметно подтянет уровень саудовских ВВС и рано или поздно сместит баланс сил в регионе.

По информации Reuters, саудовские F-35 лишены нескольких ключевых «фишек»: продвинутых комплексов РЭБ, широкого набора вооружений. У новых владельцев также не будет права дорабатывать самолет под свои задачи, как это делает Израиль со своими F-35I «Адир».

Есть и еще один мотив – технологический. В США откровенно опасаются утечки чувствительных разработок, особенно на фоне все более тесных контактов Саудовской Аравии с Китаем. Поэтому любые схемы совместного производства и глубокого обслуживания F-35 прямо на саудовской территории, по оценкам экспертов, будут жестко ограничены.

Для Lockheed Martin все это – огромный плюс для бизнеса: новый крупный заказчик продлевает «жизнь» конвейеру F-35 как минимум до середины 2030-х. Но есть и обратная сторона: компании придется одновременно поддерживать «полную» версию самолета и отдельно урезанную линейку для Саудовской Аравии. Это усложняет логистику, обслуживание и обновления. Да и зачем Эр-Рияду самолёты по «конским» ценникам, причём в урезанной версии...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-35
F-35A
M1 Abrams
Компании
Lockheed-Martin
