Трамп снова упрекнул Украину в неблагодарности за поддержку США в конфликте с Россией (The New York Times, США)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке
NYT: Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности за мирный план США

Трамп вновь упрекнул Киев в неблагодарности за вклад США в решение конфликта на Украине, пишет NYT. Поводом стал новый мирный план, разработанный Белым домом. Пристыженный Зеленский и его администрация не стали перечить американскому лидеру и моментально исправились.

Мэтью Мпоке Бигг (Matthew Mpoke Bigg)

Президент Трамп выступил с новой критикой украинского правительства как раз когда посланники Киева и Вашингтона встретились, чтобы обсудить мирный план.

Правительство Украины не проявляет достаточно благодарности за американскую помощь, заявил в воскресенье президент Трамп, повторив свою критику в адрес президента Владимира Зеленского как раз в тот момент, когда представители обеих держав встречались для обсуждения мирного плана с Россией.

Жалоба может усилить нажим на президента Украины и заставить его поддержать мирный план из 28 пунктов, который вобрал в себя целый ряд максималистских требований, выдвигавшихся Москвой на протяжении всего конфликта. В пятницу Зеленский назвал этот план одним из самых сложных моментов в истории страны.

Комментарий Трампа, который он отпустил в социальных сетях, стал очередным выражением презрения к украинскому руководству с момента возвращения на пост.

"РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ НЕ ВЫРАЗИЛО НИ МАЛЕЙШЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА НАШИ УСИЛИЯ", — написал Трамп.

Несколько часов спустя Зеленский поблагодарил Трампа в социальных сетях.

"Мы благодарны за все, что Америка и президент Трамп делают для обеспечения безопасности, и мы продолжаем работать настолько конструктивно, насколько это возможно", — сказал он.

Хотя в этот раз Трамп не упоминал Зеленского напрямую, он часто высказывал аналогичные претензии в адрес украинского лидера, которого в феврале назвал "диктатором, которого никто не выбирал", повторив при этом российское требование провести на Украине президентские выборы, приостановленные из-за военного положения.

Позже, в феврале, их встреча в Овальном кабинете должна была смягчить отношения, однако переросла в ожесточенную перепалку, поскольку Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США и заявили, что Украина в бедственном положении. Впоследствии лидеры оставили этот эпизод позади и обменивались комплиментами вплоть до новой волны критики из уст Трампа в воскресенье.

С начала конфликта в 2022 году Зеленский неоднократно выражал благодарность США и союзникам за военную помощь на десятки миллиардов долларов и иную поддержку, но при этом настаивал на большем.

Такой подход не раз вызывал напряженность в отношениях с союзниками Украины. Например, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в 2023 году заявил, что Киев должен выказать больше признательности. "Мы не Amazon", — подчеркнул он, после чего Зеленский поспешил выразить признательность от лица своей страны за полученную помощь.

Трамп неоднократно критиковал мольбы Украины о помощи при администрации своего предшественника, президента Джозефа Байдена-младшего, убежденного сторонника Киева, и сделал эту критику стержнем своей предвыборной кампании наряду с обещаниями быстро прекратить боевые действия.

В воскресенье Трамп выступил с новой критикой в адрес Байдена, повторив свое давнее заявление о том, что при нем Россия бы не рискнула ввести войска.

Стремясь положить конец конфликту, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф встретились в воскресенье в Женеве с украинскими официальными лицами для обсуждения мирного плана. Официальные лица США и России также проводят отдельные переговоры.

Согласно плану, Украина должна уступить Москве часть территории, которую продолжает удерживать, ограничить численность вооруженных сил и отказаться от стремления вступить в НАТО. Союзники Украины, включая Великобританию, Францию и Германию, усомнились в целесообразности этого плана, а многие украинцы считают, что его условия равносильны капитуляции.

Вместе с тем главный советник Зеленского по национальной безопасности Рустем Умеров назвал предложения прочной основой для дальнейших обсуждений.

"Наши текущие предложения, хотя и не доработанные, включают многие украинские приоритеты, — написал Умеров в социальных сетях через несколько минут после публикации сообщения Трампа. — Мы ценим наших американских партнеров, которые тесно сотрудничают с нами, чтобы понять наши опасения и достичь этого критического момента, и ожидаем дальнейшего прогресса сегодня".

